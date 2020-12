Bewezen: ruim 13% van de Nederlanders liegt over zijn of haar salaris

Eerlijkheid duurt het langst of toch niet? Uit het onderzoek van Acties.nl is gebleken dat ruim 13% van de Nederlanders liegt over zijn of haar salaris. Auch! En helaas, is dit niet het enige wat ontdekt is…

Een leugentje om eigen bestwil kan geen kwaad, toch? Waarschijnlijk denken meer Nederlanders zo, want ruim 13% liegt over zijn of haar salaris. Dit blijkt uit de cijfers van het onderzoek dat is afgenomen bij 1104 Nederlanders. Het liegen gebeurt voornamelijk doordat zij graag de buitenwereld willen imponeren met hoe ‘goed’ zij het voor elkaar hebben. Helaas, trekken ze zelf aan het kortste einde als ze hun saldo checken…

Liegen en bedriegen

Naast het salaris zegt 19 % van de werkenden ook weleens te liegen over hun thuissituatie. En van alle ondervraagden is 7 % daarnaast niet altijd eerlijk over hun CV. Of dat nou heel handig is… Opvallend genoeg wordt er ook thuis veel gelogen over werk. Zo zegt maar liefst twintig procent van de deelnemers weleens werkprestaties en verantwoordelijkheden te hebben aangedikt richting familie en vrienden.

Mannen VS Vrouwen

Opvallend genoeg maken mannen zich hier vaker schuldig aan dan vrouwen: 23 % tegenover slechts 15 %. Het lijkt er dus op dat mannen vaker de noodzaak voelen om hun verantwoordelijkheden en prestaties net iets mooier voor te doen dan vrouwen… Tja, wij kunnen er ook niks aandoen dat wij zó goed zijn, hé ladies 🙂

Uit het onderzoek blijkt dat ze over de hoogte van hun salaris zelfs bijna twee keer (!) zo vaak liegen als vrouwen. Waarschijnlijk is dit zo’n gevalletje van wie heeft de langste.

