Charlotte de Jong (33): ‘Ik doe alles op gevoel, dat begrijpt niet iedereen’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Charlotte de Jong.

Werkweek van Charlotte de Jong 'Ik ben voedingsdeskundige, orthomoleculair suppletiedeskundige en transformatiedeskundige. Hierdoor weet ik wat voor voeding en supplementen mensen nodig hebben om hun lichaam optimaal te laten functioneren. Mensen met een burn-out help ik weer in balans te komen door bijvoorbeeld samen uit te zoeken waar je energie van krijgt, wat je energieblokkades zijn en wat je nodig hebt voor een positief zelfbeeld. Vier jaar geleden kreeg ik zelf een burn-out en raakte ik depressief. In die tijd voelde ik me zó eenzaam. Het is me uiteindelijk gelukt om volledig te herstellen. Ik wilde heel graag anderen met een soortgelijke ervaring helpen en besloot er een opleiding voor te volgen. Nu run ik alweer drie jaar mijn Echt in balans-programma. Daarnaast geef ik met Charlie's Kitchen dagelijks kookinspiratie. Ik organiseer kookworkshops, events en heb net een kookboek uitgegeven. Door corona vielen alle workshops en events ineens weg, dat was wel schrikken.' '60 tot 80 uur. Ik begin de dag met het bijhouden van mijn social media. Voor mijn community maak ik aan het begin en einde van elke dag een uurtje vrij voor vragen. Maandag neem ik mijn Echt in balans-podcast op, waarvoor ik meer dan 12.000 luisteraars heb. Op maandag en woensdag werk ik ook aan recepten voor Charlie's Kitchen, samen met mijn team. Meerdere keren per week plan ik een-op-een sessies met mijn cliënten, ook buiten in de natuur. Dinsdagavond organiseer ik een live sessie voor mijn community. Aan het einde van de week heb ik een teammeeting en begeleid ik een aantal businessvrouwen die net als ik ondernemer zijn.' Kasboekje bijhouden 'Ik heb een boekhouder op wie ik vertrouw en verder doe ik alles op gevoel. Veel mensen begrijpen dat niet, zoals de accountant met wie ik laatst een date had. Die viel bijna van z'n stoel.' Droomsalaris '5000 euro per maand, zodat ik een huis kan kopen en kan genieten van etentjes en reizen.' Onderhandelen 'Ben ik niet goed in en vind ik vreselijk. Daarom werk ik samen met een bureau dat voor mij de onderhandelingen verzorgt.' Financiële misser 'Uit liefde geld lenen aan een ex, waardoor ik duizenden euro's ben kwijtgeraakt en zelf bijna in de schulden zat.' Financiële meevaller 'Mijn oma van negentig. Die stopt me af en toe wat geld toe om mij te zien genieten. Zo lief!'

Inkomsten per maand Nettosalaris € 1600-2500 Charlotte: 'Mijn nettosalaris verschilt elke maand, omdat mijn inkomsten op dit moment heel wisselend zijn. Als ik te weinig verdien om mijn vaste lasten te betalen, maak ik geld over van mijn spaarrekening. Mijn omzet is door corona van maandelijks € 15.000 tot 20.000 gedaald naar € 5000 tot 10.000 per maand. Daar moet ik ook mijn team van betalen. Het is nogal anders nu de workshops en events die we verzorgden niet door kunnen gaan. Gelukkig zorgen we er samen voor dat we door deze gekke tijd komen. Het scheelt dat ik ook niet veel nodig heb om van te leven en met mijn huidige salaris ook gelukkig ben. Als er maandelijks iets overblijft, investeer ik het in mijn bedrijf en in mezelf door een businesscoach in te huren. En als ik mijn huur een keer niet kan betalen en geen spaargeld meer heb, kan ik altijd bij mijn ouders terecht. Een fijn gevoel.' Financiële kwestie? VIVA's expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies. Uitgaven per maand Huur inclusief € 1400

Verzekeringen € 10

Boodschappen € 320

Zorgverzekering € 139

Sportschool € 39

Reiskosten € 20

Telefoon € 38

Kleding € 50

Beauty € 20

Totaal € 2036 Charlotte: ‘Voor de lockdown gaf ik zo’n € 500 uit aan feestjes, festivals en etentjes. Nu dat niet kan, scheelt dit dus een hoop geld. Door mijn werk krijg ik regelmatig bonnen opgestuurd waarmee ik gratis eten kan bestellen in de hoop dat ik iets op mijn socials plaats. Dat scheelt ook. Verder ga ik één keer per week naar de supermarkt en haal ik basisdingen rond de € 80 en daar komt in het weekend als ik visite krijg vaak zo’n € 30 bij. Veel boodschappen kan ik zakelijk afschrijven in combinatie met recepten shoots. Dat scheelt ook. Kleding koop ik niet online, alleen in de winkel. Dan kan ik het meteen zien, passen en voelen. Ik ben een snelle shopper: weet precies waar ik moet zijn en wat ik wel en niet wil. Verder ga ik drie keer per jaar naar de schoonheidsspecialist en maar één keer per jaar naar de kapper. Ik heb krullen en punt het vaak zelf bij, zie je niks van. Dus ook niet als het misgaat.’