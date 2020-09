In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo over de schouder van Charlotte de Koning.

Charlotte de Koning (34) ziet zichzelf niet echt als spaarder, al zet ze wel altijd iets opzij voor het geval dat.

‘Ik werkte als marketing-manager bij Holland & Barrett en ben in maart vorig jaar als zzp’er in de marketing- en communicatiebranche gestart. Dat bevalt boven verwachting. Zo voelt het heel goed om zelf verantwoordelijk te zijn over het geld dat ik bij elkaar verdien. Vanuit de veiligheid van werken in loondienst leek me dat nog best spannend. Gelukkig haalde ik meteen een grote opdracht bij Renault binnen die nog steeds loopt.

Ik ondersteun het campagneteam en denk mee over interessante samenwerkingen in de media. Maar ik heb ook andere opdrachtgevers. Zo heb ik laatst een hotel geholpen met marketingcontent. Het leukste vind ik het medialandschap te zien ontwikkelen en steeds weer dat gouden ei te vinden. Zoals YouTube. Dat kun je nu met de juiste strategie goed voor je merk inzetten. Een andere belangrijke reden om voor mezelf te werken, is dat ik nu meer tijd heb voor mijn passie: het mediumschap. Als medium ben ik heel praktisch en nuchter, ik kijk echt naar de informatie die je verder helpt in jouw leven. Ik heb zo al verschillende mensen met hun struggles kunnen helpen.’

‘Ik werk zo’n 32 uur voor Renault. Daarbij komen dan nog wat uurtjes aan losse klussen. Zo’n acht tot twaalf uur besteed ik aan mijn mediumschap: van blogs schrijven tot readings houden. Dat voelt niet als werk en doe ik ook graag in het weekend. Verder sport ik drie keer per week: tennis en in de sportschool. Als ik moet opladen, maak ik een lange wandeling op het strand of in het bos. Al helpt het dat ik ’s avonds alleen maar dingen doe waar ik op dat moment zin in heb. Ik ben meer van de spontane acties met vrienden, dan alles inplannen.’

‘Ik weet precies wat ik waaraan uitgeef.’

‘100.000 euro per maand. Dat is toch te gek? Kan ik sowieso een huis kopen.’

‘Weet dat er altijd ruimte is en je nooit bang moet zijn om voor jezelf op te komen en om extra geld of korting te vragen. Als je maar een goed argument hebt.’

‘Ik ben al jaren zonder resultaat lid van de Postcode Loterij. Tot nu toe voelt die maandelijkse 15 euro dus als een misser.’

‘Mijn vader schenkt sinds kort jaarlijks 5000 euro. Daar heb ik wat opleidingen van betaald en een mooie zonnebril gekocht.’

Je kunt Charlotte de Koning volgen via charlottedekoning.nl en @charlottedekoning_official

Inkomsten per maand van Charlotte de Koning

Nettosalaris € 3000

Charlotte: ‘Door die grote klus bij Renault kon ik mezelf direct 3000 euro salaris per maand uitkeren. Een mooi bedrag. Inmiddels komt er meer binnen door de overige opdrachten en het geld dat ik als medium verdien. De rest van mijn omzet laat ik in mijn bedrijf zitten. Daar betaal ik mijn verzekering, belasting en pensioen van en bouw ik een buffer mee op, voor als ik een opdrachtgever kwijtraak. Ik ben niet echt een spaarder, maar als ik het met anderen vergelijk, lijkt het er wel op. Ik zet altijd wel iets opzij voor een vakantie of voor het geval dat. Dat doet blijkbaar niet iedereen. Al vind ik ook: we leven nu, dus ik zal mezelf niets onthouden. Mijn inkomen is vergelijkbaar met mijn laatste salaris in loondienst (zo’n 4500 euro bruto). Met het grote verschil dat ik nu zelf mijn uren indeel, meer omzet maak en genoeg tijd heb voor de dingen die ik écht leuk vind.’

Uitgaven per maand

Huur € 840

Water en elektriciteit € 71,25

Boodschappen € 60

Maaltijdbox € 100

Uit eten € 80

Verzekeringen (incl. zorgverzekering) € 300

Sporten (tennis en sportschool) € 100

Telefoon € 45

Kleding € 200

Beauty € 65

Postcode Loterij € 15

Totaal € 1876,25

Charlotte: ‘Ik deel mijn huis met mijn zusje, erg gezellig. We splitten de vaste lasten en boodschappen. Sinds kort bestellen we voor doordeweeks een maaltijdbox waardoor we veel minder kwijt zijn en nauwelijks eten weggooien. Door corona heb ik ontdekt hoe gezellig het is om thuis te koken en te eten met vrienden. Ging ik eerder zo’n drie keer per week uit eten, nu is dat nog een keer in de twee weken. Scheelt een hoop geld. Net als mijn reiskosten die nu nihil zijn, terwijl ik eerder elke dag de auto pakte. Kleding koop ik vooral online. Ik kan zo drie avonden zoeken naar de perfecte spijkerbroek. Vaak blijft het bij een of twee mooie, duurzame items per maand die lang meegaan. Verder ga ik een keer in de drie maanden naar de kapper. Persoonlijke ontwikkeling vind ik ook belangrijk. Aan cursussen en opleidingen ben ik omgerekend zo’n 200 euro per maand kwijt. Dat betaal ik van mijn zakelijke rekening.’