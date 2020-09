View this post on Instagram

Vrijheid blijheid! Dat ultieme gevoel wanneer je onderweg bent naar een voor jou onbekende plek om het avontuur tegemoet te gaan. Of misschien ga je naar een bekende plek, omdat je weet dat je daar kunt relaxen. ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ Mensen hebben het vaak over reizen en vakanties, momenten van avontuur en ontspanning. Dit bevindt zich allemaal buiten ons en doet zeker wat binnen ons. Je krijgt inzichten. Soms vind je jezelf, soms vlucht je van jezelf, soms ga je gewoon lekker op vakantie. Velen van ons hebben deze 'buiten' reizen moeten cancellen. ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ Afgelopen tijd hebben we een andere soort van reis moeten maken, of je het nu wilde of niet. We gingen naar binnen. En hoe gaat dat daar met je? Hoe zit het met de connectie met jezelf? ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ Quarantined to Inner Freedom… congratulations to you meeting you ⁠🎉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ En dat mag vanaf nu weer gevierd worden, op het terras. Cheers! ⁠🍾⁠