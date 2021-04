Denise (30) en haar geldzaken: ‘Met die 400 euro extra beloon ik mezelf’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Denise Klootwijk (30). Denise houdt al jaren een kasboekje bij, geleerd van haar moeder die administratief medewerker is.

‘Sinds vorig jaar november werk ik als zelfstandig marketing- en brandingexpert. Iets waar ik al jaren van droomde. Vooral de vrijheid van het ondernemerschap en het feit dat je alles op strategisch vlak zelf bepaalt, sprak me aan. Toch wilde ik na mijn studie commerciële economie eerst ervaring opdoen in loondienst. Mijn eerste baan was bij een uitzendbureau, waar ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk hielp. De laatste jaren in loondienst werkte ik als marketingmanager bij MAARTENMakelaardij. Erg leuk, tot het tijd werd voor de volgende stap en ik mijn eigen bedrijf Buro Bruut oprichtte. De coronacrisis heeft me geen moment tegengehouden. Ik zag juist kansen! Veel ondernemers zien nu namelijk in dat het belangrijker dan ooit is om een sterk en authentiek verhaal te hebben en te connecten met je doelgroep. Zo help ik ondernemers en bedrijven uit de financiële wereld, makelaardij, fotografie, interieurstyling en coachingsbranche. Allemaal ondernemers met een sterk verhaal. Ze hebben alleen moeite dit terug te laten komen in hun strategie en uitingen. Met mijn hulp zijn ze zichtbaarder voor hun doelgroep en kunnen ze verder groeien. Erg leuk om te doen!’

Werkweek

‘Gemiddeld 45 uur. Mijn week bestaat uit strategische sessies, adviesgesprekken, contact met (potentiële) klanten, administratie, uitwerken van strategieën en teksten schrijven en redigeren. Elke vrijdag bereid ik de week voor en kijk ik of mijn to do’s haalbaar zijn. Het weekend hou ik vrij om te sporten, lezen en eten met mijn vriend, vrienden en familie.’

Kasboekje bijhouden

‘Mijn moeder is administratief medewerker en financieel onderlegd: mijn kasboekje bijhouden en open over geld zijn, heb ik van huis uit meegekregen.’

Droomsalaris

‘3500 euro netto, zodat ik de vrijheid heb om bijvoorbeeld een businesscoach in te huren.’

Onderhandelen

‘Nu ik weet hoeveel ik waard ben, durf ik hier ook voor te staan. Wie mij toch te prijzig vindt, is (nog) niet mijn ideale klant.’

Financiële misser

‘Een zomerjurkje dat ik vorig jaar kocht voor 80 euro: de split bleek te hoog waardoor ik op de fiets al snel in mijn onderbroek zat.’

Financiële meevaller

‘Mijn huis dat ik in 2017 kocht, is inmiddels flink in waarde gestegen. En sinds twee jaar split ik de kosten met mijn vriend.’

Denises inkomsten per maand

Nettosalaris – € 2400

Denise: ‘De eerste twee maanden keerde ik mezelf 2000 euro uit, in januari heb ik dat verhoogd naar 2400 euro zodat ik privé ook wat meer kan sparen. Zo beloon ik mezelf en is mijn inzet ook op mijn bankrekening terug te zien. Het kan financieel ook, omdat mijn omzet rond de 7000 en 8000 euro per maand is. Mijn laatste loon in loondienst was net geen 2700 netto. Ik zou het lekker vinden als ik de komende maanden naar dat bedrag groei en volgend jaar mezelf meer kan uitkeren. Ik realiseer me dat echt niet iedere starter zo’n vliegende start heeft. Privé kan ik goed sparen, helemaal als ik een spaardoel heb. Gezamenlijk sparen we voor ons toekomstige huis, voor vakanties en voor ‘alles en nog wat’. Voor mezelf heb ik ook verschillende spaarpotjes: hobby, vrij spaargeld en weekendjes weg.’

Denises uitgaven per maand

Hypotheek – € 258,50

Gas, water, licht – € 68,15

Verzekeringen divers – € 20,20

Boodschappen – € 200

Eten bestellen – € 87,50

Zorgverzekering – € 117,50

Swapfiets – € 16,50

Sporten – € 133

Telefoon – € 22,50

Netflix & Spotify – € 20

Kleding & beauty – € 280

Gezamenlijk spaarrekening – € 350

Eigen spaarrekening – € 200

Totaal – € 1773,85

Denise: ‘Onze hypotheek is 517 euro in totaal, die delen we door twee. Net als gas, water, licht, verzekeringen, eten bestellen en de boodschappen. Die bestel ik voor maandag tot en met donderdag online. Ik heb een hekel aan de supermarkt en het scheelt impulsaankopen. Mijn vriend gaat op vrijdag de supermarkt in en komt met zakken vol lekkers thuis; in het weekend mag dat. Dan bestellen we ook regelmatig bij een restaurant. Mijn reiskosten bestaan alleen uit het leasecontract van mijn fiets. Als er een band lek is, fixen ze het kosteloos. Kleding koop ik vaak eens per kwartaal, altijd in de winkel, door corona heb ik dus veel kunnen sparen. Verder besteed ik maandelijks 26 euro aan mijn gelnagels, ga ik eens in de twee maanden naar de kapper en trakteer ik mezelf regelmatig op de schoonheidsspecialiste.’

Financiële vraag van Denise

‘Doordat ik op projectbasis werk, ben ik bang om tegen potentiële klanten ‘nee’ te zeggen en daardoor op lange termijn inkomsten mis te lopen. Daardoor ervaar ik ondanks mijn vliegende start toch elke maand financiële stress. Hoe kan ik het beste met dit onrustige gevoel omgaan?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Ik denk dat iedere ondernemer dit kent. Zeker als je net begint, is het enorm wennen aan de pieken en dalen in werk en inkomsten. Je klinkt al heel zelfverzekerd, maar probeer vertrouwen op te bouwen dat na deze klus de volgende er ook zal zijn. Praktisch moet je daar natuurlijk wel iets voor doen, want werk komt niet altijd zomaar aanvliegen. Of het zijn niet de opdrachten die je wilt doen. Tijdens het runnen van een project, zal je dus al aan acquisitie moeten doen. Altijd je ogen openhouden voor potentiële klanten en je zichtbaarheid online en offline op peil houden. De onrust die je ervaart, kun je wegnemen door een financiële spaarpot aan te leggen waar je jezelf zes maanden mee uit kunt uitbetalen. Dat brengt veel rust in de tent. Blijf ook goed je cijfers in de gaten houden. Je verdient gemiddeld elke maand ruim meer dan je jezelf uitkeert. Dus zelfs als het even minder zou gaan, kun je jezelf gewoon salaris uitkeren. Stress of onrust zijn dus helemaal niet nodig.’

