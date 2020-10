Everlyn Liu (33): ‘Ik moet nu alles geven om de crisis te overleven’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Everlyn Liu.

‘Sinds 2017 lever ik met Straw by Straw duurzame rietjes aan de horeca. Onze rietjes zijn gemaakt van gedroogde plantenstengels die na de oogst overblijven. In 2015 kwam ik op het idee door een duikvakantie in Thailand. Daar werd duidelijk hoe groot het plasticprobleem in de oceaan is. Ik was freelancemarketeer en besloot Straw by Straw als awareness project op te zetten. Uiteindelijk bleek de vraag in de horeca zo groot, dat ik me al snel volledig op mijn bedrijf kon richten.Volgend jaar is het zelfs verplicht om naar duurzame rietjes over te stappen. Door de huidige omstandigheden is het best zwaar om het bedrijf erdoorheen te slepen. We staan er nog goed voor, maar het moet niet veel langer zo doorgaan. Juist ’s avonds worden veel drankjes gedronken en als die vanaf negen uur niet meer besteld mogen worden, voelen wij dat dus ook. We proberen er zo creatief mogelijk mee om te gaan, staan er optimistisch in. Zo hebben we tijdens de lockdown voor een paar horecalocaties een site opgezet, zodat ze online hun eten kunnen verkopen.’

Werkweek van Everlyn Liu

‘Dat verschilt. Ik zorg ervoor dat ik één dag per week niet werk. Dan maak ik een wandeling in het bos of kijk ik series met m’n vriend. Het liefst zou ik volgens een strakke planning werken, maar in de praktijk gaat het vaak anders.’

Kasboekje bijhouden

‘Niet nodig: ik check mijn saldo regelmatig, ken mijn vaste lasten en weet dat ik verder niet veel uitgeef.’

Droomsalaris van Everlyn Liu

‘Ik zou ooit genoeg willen bezitten om in andere impactvolle bedrijven te investeren. Ik zou drie miljoen euro in twee tot vier projecten stoppen en zo doorgroeien.’

Onderhandelen

‘Uit ervaring weet ik dat een goede uitleg ervoor zorgt dat de tegenpartij begrijpt wat jouw product waard is. Probeer een win-winsituatie te creëren, dan wordt onderhandelen leuk.’

Financiële misser

‘Voor een uitbreiding van ons assortiment duurzame producten hadden we dit jaar geïnvesteerd in een dure vriezer. Door de huidige omstandigheden hebben we echter besloten om de focus op Straw by Straw te houden. Een te vroege investering dus.’

Financiële meevaller

‘Investeren in jonge teamleden zonder ervaring, maar met passie en affiniteit met het onderwerp. Je betaalt ze niet de hoofdprijs, maar ze zijn van grote waarde.’

Je kunt Everlyn Liu volgen via Strawbystraw.com en @strawbystraw

Inkomsten per maand van Everlyn Liu Nettosalaris € 1800 Everlyn: ‘Alles wat binnenkomt, stop ik direct terug in mijn bedrijf. Het salaris dat ik mezelf uitbetaal, is dan ook voldoende om mijn vaste maandelijkse kosten te dekken. Daarbij ben ik best veel aan het werk en kies ik er nu voor geen tijd en geld aan andere zaken te besteden. De afgelopen jaren heb ik ook geleerd dat ik veel dingen die ik graag zou willen, eigenlijk niet nodig heb. Kleding bijvoorbeeld koop ik nu dus nauwelijks. En als ik echt iets nodig heb, probeer ik het tweedehands aan te schaffen. Zo heb ik laatst een colbert voor vijftien euro gekocht. Sinds de lockdown ligt mijn focus sowieso op het bedrijf. Dit is het moment om Straw by Straw sterk uit de crisis te laten komen, dus nu moet ik echt vijfhonderd procent geven.’ Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies. Uitgaven per maand Huur (incl. gas, water, licht) € 1200

Zorgverzekering € 110

Boodschappen € 200

Schoonmaakkosten € 150

Internet € 50

Telefoon € 33

Beauty € 30

Swap-fiets € 15

Totaal € 1788 Everlyn: ‘Aan een schoonmaker geef ik maar al te graag mijn geld uit, omdat ik bijna de hele week aan het werk ben en daar echt geen tijd voor heb. Boodschappen doen we zo’n twee keer per week in de supermarkt of we bestellen iets. Verder ben ik niet veel buiten, behalve op kantoor. Niet alleen om kostenbesparend bezig te zijn, maar ook omdat ik het risico op corona zo klein mogelijk wil houden. Laatst raakte een collega besmet en moesten we allemaal voor de zekerheid twee weken thuis blijven. Gelukkig ben ik steeds negatief getest, maar ik kan dit met mijn bedrijf nu natuurlijk niet hebben. Een andere kostenpost waar ik voorheen best veel geld uitgaf en nu niet meer, is reizen. Vaak probeerde ik zakelijk met privé te combineren. Zoals vorig jaar toen ik werd uitgenodigd in New York voor een bijeenkomst van de VN in het kader van World Oceans Day. Zat ik daar tussen allemaal genomineerden voor de Nobelprijs: ‘Hai, ik verkoop rietjes die de oceaan niet vervuilen,’ haha!’