In het voorjaar je kledingkast flink uitmesten is de normaalste zaak van de wereld. Het is de beste manier om te kijken wat je hebt, wat er mist en wat er nog moet komen. Waarom zou je dat eigenlijk niet ook met je geldzaken doen? Een financiële voorjaarsschoonmaak in 6 stappen.

Viva samen met Aegon

#1 Bezem door oude facturen

Zoek in alle hoeken en gaten naar oude facturen en leg ze op een grote stapel. Check eerst of alles is betaald en verdeel de facturen daarna onder in vaste lasten en kleine, onnodige uitgaven.

#2 Tel op en trek af

Pak de rekenmachine erbij en tel de vaste lasten bij elkaar op. Doe ditzelfde met de kleine uitgaven. Zo maak je voor jezelf inzichtelijk wat je per maand kwijt bent aan diverse zaken.

#3 Controleer je vaste lasten

Ga eens na wanneer bepaalde vaste contracten verlengd moeten worden. Kan dat in de toekomst goedkoper? En heb je misschien abonnementen waar je niet of nauwelijks gebruik van maakt?

#4 Kijk naar je kleine, onnodige uitgaven

Elke dag een latte kopen op het station lijkt een kleine uitgave, maar het tikt op maandbasis lekker aan. Kijk goed naar de uitgaven die je kunt skippen en reken uit wat je daarmee zou besparen.

#5 Stel jezelf een financieel doel

Bedenk wat je met het geld kunt doen dat je (be)spaart. Wil je een weekendje weg? Een duurdere tas kopen? Of zet je het liever op een spaarrekening voor later? Het kan allemaal!

#6 Klop jezelf op de borst

Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je allereerste financiële voorjaarsschoonmaak overleefd. En dat was waarschijnlijk helemaal niet zo erg als je van tevoren dacht. Volgend jaar weer?

