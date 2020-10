Gabi (35): ‘Ik weet wat ik tekort kom en hoe ik dat kan oplossen’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Gabi Spitz.

Met haar bedrijf verzorgt Gabi Spitz (35) retreats op Fuerteventura. Of verzorgde, want dat ligt nu al een halfjaar stil. Dankzij haar baan in loondienst maakt ze zich geen grote zorgen.‘Ik combineer mijn baan in loondienst als docent en onderzoeker aan een hogeschool voor international business met het runnen van mijn eigen bedrijf: Petite Retreat. Daarmee organiseer ik retreats op het Spaanse eiland Fuerteventura. Enorm leuk om te doen, omdat ik daarmee voor mensen die bijvoorbeeld niet lekker in hun vel zitten, echt een groot verschil kan maken. Het zorgt soms zelfs voor een keerpunt in hun leven. Door corona ligt het nu al een halfjaar stil, maar dankzij mijn baan op de hogeschool maak ik me geen grote zorgen. Al lopen de vaste lasten zoals de huur op Fuerteventura en mijn marketing- en boekhoudkosten wel gewoon door. Om niet in de problemen te raken, probeer ik nu in Nederland wat bij te verdienen door het (online) coachen van mensen naar een gezondere levensstijl. Verder kan ik mijn onderzoekswerk naar internationaal en duurzaam ondernemen en het lesgeven nu vooral online doen, waardoor ik flexibel ben.’

‘Gemiddeld 50 uur. Ik werk onder schooltijd en als mijn zoon en dochter in bed liggen. Door de vrijheid en het plezier in mijn werk, kan ik het goed aan. Ontspannen doe ik door na mijn werk bijvoorbeeld te Netflixen, ik ga graag naar de sauna en vlieg regelmatig naar mijn vriend die op Fuerteventura woont.’

‘Ik weet wat er inkomt en uitgaat, wat ik in deze periode tekort kom en hoe ik dat kan oplossen. Verder focus ik niet op mijn cijfers, dan denk je al snel onnodig in problemen.’

‘Een ton op jaarbasis lijkt me een comfortabel salaris. Alleen nooit als het ten koste gaat van mijn vrijheid en flexibiliteit; die zijn onbetaalbaar.’

‘Ik vind het belangrijk dat de sfeer goed blijft en ben dus niet de beste onderhandelaar. De prijs voor mijn retreats kan ook best wel hoger, maar dan spreek ik niet de doelgroep aan die ik het juist zo gun. Zoals een moeder van kleine kinderen met borstkanker voor wie vijfhonderd euro aan zichzelf uitgeven al veel is.’

‘Ik ben slecht in dingen opzeggen, zoals mijn treinabonnement dat ik sinds maart niet gebruik.’

‘Na onze scheiding konden mijn ex en ik ons huis met overwaarde verkopen. Van dat geld kon ik mijn ouders mijn lening voor de eerste maanden huur terugbetalen.’

Verder hebben mijn ex en ik een goede co-ouderschapsregeling en storten we allebei hetzelfde bedrag op de rekening van onze kinderen. Daar betalen we dingen zoals de bso, kleding, sportclubs en de kapper van. Handig. Aan sporten ben ik niets kwijt, omdat ik hardloop. En aan kleding ook nauwelijks. In mijn getrouwde leven had ik een complete inloopkast. Na mijn scheiding heb ik alleen de items meegenomen waaraan ik echt gehecht ben. Alles past op één kledingrek: heel Marie Kondo. Als ik nu iets koop, is het tweedehands. Verder laat ik m’n haar en nagels in Spanje doen, daar is het de helft goedkoper.’

Gabi: ‘Ik bestel zo’n twee keer per maand boodschappen en de verse dingen haal ik wekelijks in de supermarkt. Als ik bij m’n vriend ben, waar ik een keer per maand heen probeer te gaan, betaalt hij alles. Ook als we uiteten gaan. Hij runt een eigen cocktail- en tapasbar waar we natuurlijk ook veel zijn.

Gabi: ‘Ik verdien 2600 euro per maand bij de hogeschool en krijg 290 euro kindgebonden budget, wat natuurlijk ook opgaat aan mijn kinderen. Het geld van mijn retreats investeer ik normaal gesproken direct terug in mijn bedrijf. Ik betaal er alleen mijn vliegtickets van en de vakanties met mijn kinderen.

Geldvraag van Gabi:

‘Zijn er trucjes om makkelijker met zaken te stoppen die ik niet gebruik, zoals mijn treinabonnement of dingen die goedkoper kunnen zoals energiecontracten?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Wat jij nodig hebt is een schop onder je kont. Je gooit nu blijkbaar elke maand geld in de sloot en vindt het te veel gedoe om daar wat aan te doen. Zo zonde. Er is een app die je misschien kan helpen: Dyme. Als je die linkt met je bankrekening, krijg je een overzicht van al je vaste lasten. Via de app kun je opzeggen of onderhandelen over de prijs.

Dyme krijgt in ruil daarvoor een vergoeding voor elke keer dat ze succesvol over een prijs hebben onderhandeld. Dit kun je gebruiken, maar het kost je indirect dus wel geld. Ik zou zeggen: maak een overzicht van alle vaste lasten en ga strepen. Wat kan weg? Word enthousiast over het geld dat je bespaart. Dat kun je straks gebruiken om met je kinderen op vakantie te gaan, om iets voor jezelf te kopen of om in je bedrijf te steken. Dat is toch wel de moeite waard om een middagje voor rond te bellen?

Overstappen van verzekeringen, energieleverancier maar ook telefoon- en internetprovider doe je super simpel via vergelijkingswebsites als Pricewise, Independer of Gaslicht.com. Maak een sommetje van alles wat je bespaart en maak dat geld elke maand automatisch over naar je spaarrekening. Zo zorg je ervoor dat dat bespaarde geld écht een goede bestemming krijgt. Succes!’

