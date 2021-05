Het was het grootste schandaal van het afgelopen jaar: de toeslagenaffaire. Hoewel het eindelijk rustig leek te zijn op het gebied van deze zaak, is er weer een nieuwe fout gemaakt. Een aantal gedupeerden heeft namelijk een brief gekregen van deurwaarders. Daarin stond dat hun schuld moest worden afbetaald, terwijl dit on hold staat.

Excuses

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen biedt dan ook gelijk haar excuses aan voor deze pijnlijke fout. De Belastingdienst gaf deurwaarders een lijst met namen van de gedupeerden. Zo wisten de deurwaarders voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van de schulden gold. Ondanks dat, stonden niet alle namen van de gedupeerden erop, waardoor een groep tóch een brief kreeg.

Een aantal gedupeerde en gecompenseerde ouders heeft een brief gekregen dat zij hun schulden weer moeten afbetalen. Dat klopt niet. Voor deze ouders geldt de pauzeknop. We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk. ➡️ https://t.co/QlMBN8yqlS — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) May 17, 2021

Rechtzetten

Hoe groot de groep gedupeerden is die een brief ontvangen heeft, weet het ministerie van Financiën niet. Mensen die de brief op hun deurmat hebben gevonden, mogen deze dus negeren. ‘We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst’, zegt van Huffelen. Rense Leijten, politica die opkwam voor de gedupeerden, spreekt haar zorgen uit via Twitter.

Zucht. De ouders kunnen inmiddels met de fouten en volgende excuses bij de compensatie-regelingen een muur behangen. Maar wel telkens paniek en kortsluiting in gezinnen… https://t.co/H0jUQPva4m — Renske Leijten (@RenskeLeijten) May 17, 2021

Onterecht fraudeur

Janet (35) was een van de ouders die ten onrechte werd beschuldigd van fraude. Ze raakte daardoor haar baan kwijt, kreeg gezondheidsproblemen en haar zoon werd zelfs uit huis geplaatst. Ze vertelde aan VIVA dat ze als gevolg van het schandaal, de diagnose PTSS heeft gekregen.

