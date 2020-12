Er komt genoeg binnen, maar toch is het aan het einde van de maand áltijd op. Ik heb, zoals ze dat wel eens zeggen, vaak een stukje maand over aan het eind van mijn salaris. Daarin ben ik niet alleen, dat heeft bijna iedereen, vertelt eigenaresse van geldplatform PorteRenee.nl, Renée Lamboo (35). Zij ging van flinke schulden naar een ton op de spaarrekening.

‘Tijdens de kredietcrisis in 2008 verloor ik veel geld omdat ik mijn huis moest verkopen, na het verbreken van mijn relatie. Daar hield ik een flinke schuld aan over en zo kwam bij mij de interesse in financiën los’, vertelt ze. Vóór die interesse in financiën, gaf ze – herkenbaar – alles uit wat er binnenkwam. ‘Dat doen heel veel mensen. Maar toen ik in korte tijd die schuld afloste, dacht ik: ik zou wel gek zijn als ik terugging naar hoe ik het vroeger deed. Als ik het zo snel kan aflossen, wat kan ik dan nog meer met m’n geld?’. Inmiddels inspireert en adviseert ze mensen om geld te besparen. En dat maakt haar dus de uitgelezen persoon om te vertellen hoe ik (en alle mensen bij wie het geld “zomaar” verdwenen is aan het einde van de maand) volgend jaar wél geld besparen (en overhouden).

Tip 1. Wat is je doel?

Geld besparen om het besparen is saai, beaamt ook Renee. Want waar doe je het voor?



Renée: ‘Dus kies een doel. Wil jij volgend jaar – laten we hopen dat het weer kan – een reis naar Mexico maken en heb je daar 2000,- euro voor nodig? Maak daarvan je spaardoel. Op die manier ben je meteen af van het ‘Ik doe maar wat’-gevoel. En wat ook helpt: maak het visueel. Wij wilden ooit met de kinderen naar Disneyland Parijs en besloten daarvoor te sparen. We hadden een tekening in de woonkamer die we verdeelden in vakjes. Voor elke 50,- euro mochten we een vakje invullen. We hadden de kinderen uitgelegd dat als de tekening vol was, we naar Disney konden. Op die manier leeft iedereen mee en komt er emotie bij kijken. Dan is het makkelijker te kiezen voor je doel in plaats van die aanbieding.’

Tip 2. Skip de impulsaankopen

Als gevoelige kip voor alle aanbiedingen (‘oh, ze hebben sale bij H&M; dit jurkje is nu maar 15,-, ik ben bijna een dief van mijn portemonnee als ik ‘m laat liggen’ – mijn brein bij iedere sale mail), is dit voor mij heel moeilijk. Maar, zo zegt Renee, impulsaankopen onder controle houden is voor iedereen moeilijk en daarom direct een mooi voornemen voor 2021.

Renée: ‘Bij impulsaankopen draait het vooral om hóe je naar een aankoop kijkt. Je ziet een aanbieding en denkt: dat is ook niet veel geld, dat moet ik hebben. Daarbij ga je voorbij aan of je het überhaupt nodig hebt in je leven. Het gaat bij veel mensen niet eens meer om wat er wordt gekocht, maar om hoe goed de aanbieding is.’ Zij raadt dan ook aan om jezelf bij iedere aankoop twee vragen te stellen:

Heb ik het nodig? (Renee: ‘Stel je hebt een spijkerbroek nodig, dan moet je niet lullig doen en gewoon een goede spijkerbroek kopen. Wasmachine stuk, geldt hetzelfde’).

Maakt het mijn leven op de lange termijn mooier of fijner? (Renee: ‘Dus niet alleen nu, maar op de lange termijn. Stel dat je heel veel reist met de trein en dat eigenlijk vervelend vindt, kan een eerste klas abonnement je leven mooier maken’).

Maar, ze waarschuwt meteen: ‘Wees hierbij wel een beetje kritisch en eerlijk. Is het antwoord op één of beide vragen ja? Dan kun je de aankoop met een gerust hart kopen.’

Tip 3. Weg ermee!

Dus je weerstaat de drang om die éne goede deal te scoren en dat nieuwe broekje te laten hangen, nou gefeliciteerd. En dan?



Renée: ‘Dan moet je het geld wegzetten. Het liefst op een internetrekening, die je bij sommige internetbanken gratis kunt openen, zodat je er niet bij kan. Anders blijf je over en weer boeken op je telefoon en dat slaat dan nergens op. En dan kun je uiteindelijk ook die switch maken in je hoofd: als ik deze jurk nu niet koop, dan kan ik 30,- euro op m’n doel rekening zetten. Zo word je op twee manieren geconfronteerd: 1. Je zult zien dat je uiteindelijke doel sneller dichterbij komt dan je in eerste instantie dacht. 2. Je wordt bewust van de impulsaankopen (en da’s soms best pijnlijk). Als je geen geld meer naar die impulsaankopen brengt, bereik je jouw grote doel makkelijker.’

Tip 4. Energie, verzekeringen; dat kan goedkoper

Overstappen, oversluiten, beëindigen; we horen het wel voorbij komen, maar doen we er ook iets mee? Gek genoeg is dit er eentje die mensen vaak overslaan, vertelt Renee.



Renée: ‘Mensen denken vaak dat hier niet op te besparen valt, maar dat is grote onzin. Wees kritisch op je verzekeringen en andere vaste lasten. We zijn in Nederland voor zo’n beetje alles verzekerd (telefoon, huisdieren, fietsen), maar dat hoeft helemaal niet als je zelf geld opzijzet. Veel verzekeringen gebruik je bijna nooit. Met eigen spaargeld heb je de eventuele risico’s ook gedekt. Voor meer vaste lastentips kun je je aanmelden voor gratis mails vol trips en tricks via porterenee.nl/overstaphulp.’

Tip 5. Boodschappen

Een mooiere tijd om nieuwe gewoontes in onze boodschappenroutine te maken, is er bijna niet. Ik bedoel: wie gaat er nu iedere dag met plezier naar de supermarkt om daar met mondkapje en een gedesinfecteerd karretje een soort anderhalve meter dans te doen tussen de medeboodschappers?



Renée: ‘Dus ga voor de weekboodschappen! Ik weet dat veel mensen dat een beetje suffig vinden, maar als je het nog niet doet; het gaat je zoveel geld besparen. Mocht je dat echt een stap te ver vinden, plan dan in ieder geval je avondmaaltijden. En ook hierbij: koop de aanbiedingen en boek het geld wat je daarmee bespaart over naar je uiteindelijk doelrekening. 15,- euro besparen op je boodschappen lijkt veel, maar je geeft het zo uit aan een bloemetje op weg naar de auto. Boek het dus meteen over.’

