De geldzaken van Andréa: ‘Mijn opdrachtgever wilde me in dienst en bood 1000 euro meer’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Andréa van de Kasteele (33). Andréa houdt haar kasboekje al jaren goed bij. Voor haar geen verrassingen dus. Behalve als iets waarvoor ze heeft gespaard toch tegenvalt.

‘Ik werk op de financiële afdeling van een internationale plasticfabrikant en beheer de kosten. Van facturen tot orders: als accountant controleer ik alles. Een heel diverse functie. Het leuke is ook dat ik door het internationale karakter regelmatig contact heb met collega’s van over de hele wereld. Ik was altijd al fan van wiskunde en graag bezig met cijfers en logica en ik vind het mooi om dat nu in mijn dagelijkse werk toe te kunnen passen. Sinds januari dit jaar ben ik mijn eigen platform Forex Groentje gestart, omdat ik me meer wilde verdiepen in handelen in valuta en weinig sites met goede informatie kon vinden. Via Instagram en mijn website deel ik nu mijn ervaringen. Daarvoor ben ik continu bezig met de bewegingen van markten en koersen; dat past helemaal in mijn straatje. En het leuke is dat ik er dus ook nog iets extra’s mee verdien en tegelijkertijd anderen help.’

Werkweek

‘Voor mijn baas werk ik veertig uur, voor Forex Groentje tien tot vijftien uur per week. Vaak ’s avonds en in het weekend. Dat is voor mij ook ontspanning. Verder wandel, lees, teken, haak en brei ik graag.’

Kasboekje bijhouden

‘Van mijn ouders heb ik meegekregen alles bij te houden, waardoor ik altijd inzicht heb en weet hoeveel ik kan besteden.’

Droomsalaris

‘Over een jaar of vijf hoop ik mijn salaris te verdienen met mijn inkomen van Forex Groentje. 2500 euro zou mooi zijn.’

Onderhandelen

‘Zorg voordat je een gesprek ingaat altijd dat je voor jezelf helder hebt wat je graag zou willen verdienen.’

Financiële misser

‘Ik heb weleens voor een smartwatch gespaard en die bleek na aankoop toch niet te bevallen. Die ligt nu naast mijn tekentablet in de kast te verstoffen.’

Financiële meevaller

‘Door mijn dertiende maand werd er ineens 650 euro extra op mijn rekening bijgeschreven. Een mooie meevaller, aangezien ik het compleet was vergeten.’

Volgen via Forexgroentje.nl en @forexgroentje

Andréa’s inkomsten per maand Nettosalaris – € 3000 Andréa: ‘Mijn nettosalaris in loondienst is 2830 euro. Daar komen mijn Forex-inkomsten uit mijn beleggingen en die vanuit affiliate links van mijn platform bij. Omdat ik net ben begonnen, schommelt dat nogal. Vorige maand was het nog 139 euro, deze maand al 246 euro. Met mijn inkomen ben ik heel tevreden. Toen ik drie jaar geleden na mijn studie bedrijfseconomie via een detacheringsbureau werkte, verdiende ik 2100 euro bruto. Vervolgens ben ik naar een ander detacheringsbureau overgestapt waar ik 2800 euro bruto verdiende. Tot mijn opdrachtgever me graag in dienst wilde nemen en bijna 1000 euro meer bood. Inmiddels verdien ik 3750 euro bruto. Sparen is voor mij dan ook geen probleem. Mijn minimale buffer is 6000 euro. Dan kan ik vijf tot zes maanden overbruggen, mocht er niets meer binnenkomen.’ Andréa’ uitgaven per maand Kosten huis – € 250 Boodschappen – € 250 Schoonmaakkosten – € 200 Auto – € 73 Studieschuld – € 262 Abonnementen – € 32 Zorgverzekering – € 137 Telefoon – € 20 Kleding – € 100 Beauty – € 20 Donaties – € 10 Overige aankopen – € 200 Totaal – € 1554 Andréa: ‘Ik woon bij mijn vriend. Hij betaalt de hypotheek en ik betaal hem mijn deel van de kosten. Mocht het misgaan, dan heeft hij zijn huis en blijf ik met niks achter. Daarom betaal ik niet volledig mee. Voor de boodschappen storten we elke week per persoon vijftig euro op de gezamenlijke rekening. Daarvan bestellen we af en toe ook wat. Aan mijn schoonmoeder die elke week ons huis komt poetsen, geef ik ook graag mijn geld uit. Zo fijn! Qua winkelen schommelen mijn uitgaven: de ene maand niets, de andere maand ga ik los. Dus gemiddeld zo’n honderd euro per maand. Nu de rente nog nul procent is, loont het voor mij niet om mijn studieschuld van 46.000 euro versneld af te lossen en hou ik het op 262 euro per maand. Onder overige aankopen vallen dingen als boeken en haak- en breispullen.’