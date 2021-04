De geldzaken van Dionne (29): ‘Ik spaar niet meer voor reizen, maar voor emigreren’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Dionne Knooren (29). Dionne emigreert binnenkort naar Barcelona. Over haar inkomen maakt ze zich geen zorgen: haar werk als online marketeer kan ze overal doen.

‘Ik ben in loondienst begonnen als consultant bij een pr-bureau. Vervolgens heb ik als marketeer bij een online marketing agency gewerkt. Daarnaast werd ik door mijn website Diolifestyle.nl vaak benaderd voor marketing- en schrijfklussen. Dit beviel zo goed dat ik sinds 2019 volledig voor mezelf werk.

Begin

In het begin focuste ik me vooral op interimklussen bij grote bedrijven om mezelf te ontwikkelen. In dezelfde periode kwam ik erachter dat Pinterest voor mijn bedrijf een mooie marketingtool is, maar dat andere bedrijven daar nog maar weinig gebruik van maken. Inmiddels help ik anderen met Pinterest-marketing. Van bedrijven die zich richten op interieur tot merken die selfcare-producten aanbieden.

Daarnaast deel ik ondernemerstips via mijn online platform Ondernemen als een baas. Het viel me op dat er veel taaie info voor starters is, terwijl ondernemen juist een feestje kan zijn. Mijn tips om financieel zelfredzaam en weerbaar te worden zijn een belangrijk onderdeel. Ik ben hierdoor zelfs door een bank gevraagd om te spreken tijdens een webinar voor studenten.’

Werkweek

‘Veertig tot vijftig uur. Tot april werk ik nog twee dagen per week als online marketeer voor Eneco. De rest van de week werk ik aan andere marketingklussen en mijn eigen websites. Sinds kort heb ik ‘zondag chilldag’ ingevoerd. Dan werk ik niet en doe ik alleen waar ik zin in heb. Film kijken, een boek lezen, hardlopen of met vrienden afspreken.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds ik in mijn studententijd op mezelf ging wonen, hou ik mijn kasboekje maandelijks goed bij.’

Droomsalaris

‘Tienduizend euro per maand. Dan hou ik zonder dat ik m’n buffer hoef aan te breken genoeg over om te investeren en om mezelf te trakteren op vakanties en etentjes.’

Onderhandelen

‘Ik bereid me goed voor, verzamel argumenten, zet altijd hoger in en zorg dat ik zelfverzekerd overkom.’

Financiële misser

‘Onze salontafel van zeshonderd euro is onze duurste aankoop en juist die blijkt in het nieuwe huis niet te passen.’

Financiële meevaller

‘Ik heb jarenlang geen pensioen opgebouwd, dit pensioengat heb ik het afgelopen jaar gevuld. Over dat bedrag hoef ik pas belasting te betalen als ik met pensioen ga en dan is het tarief lager. Daardoor hoef ik nu minder inkomstenbelasting te betalen.’

Volgen via Ondernemenalseenbaas.nl, pinterest-marketing.nl, @ondernemenalseenbaas

Dionnes inkomsten per maand Nettosalaris – € 1750 Dionne: ‘Sinds kort heb ik mijn salaris verhoogd van 1500 naar 1750 euro. Ik keer mezelf niet meer uit dan ik maandelijks nodig heb. De rest laat ik in spaarpotjes op mijn zakelijke rekening staan. Op jaarbasis zet ik zo’n 90.000 euro om. Niet alleen door mijn marketingklussen, ook door het passieve inkomen door de online verkoop van mijn e-book over Pinterestmarketing, rendement van beleggingen en affiliate inkomsten van websites die ik heb aangemaakt, zoals een website met parkeertips. Maandelijks levert dit me zo’n vijfhonderd euro op. Normaal gesproken heb ik ook altijd een spaarpot voor reizen. Die is nu veranderd in ‘Sparen voor emigreren’ en staat inmiddels op 4500 euro. Over een paar weken verhuis ik naar Barcelona. Ik heb daar vier maanden gewoond en dat beviel zo goed dat ik nu voor onbepaalde tijd ga. Mijn vriend blijft hier, we gaan voor een langeafstandsrelatie.’ Dionnes uitgaven per maand Deel van de hypotheek – € 525 Verzekeringen – € 15,81 Gas, water, licht – € 76 Gemeentebelasting – € 41,90 VVE – € 60,50 Internet/tv – € 30 Boodschappen – € 150 Thuisbezorgd/afhaal – € 30 Zorgverzekering – € 91,66 Personal trainer – € 100 Telefoon – € 16 Kleding – € 65 Beauty – € 35 Overige zaken (cadeaus, kaartjes) – € 50 Totaal – € 1286,87 Dionne: ‘We hebben een gezamenlijke rekening waarop we allebei 1075 euro overmaken, genoeg voor onze vaste lasten. We betalen alles fiftyfifty en dat blijft zo als ik in Barcelona woon. Ik ben druk op zoek naar een huurhuis daar en heb daarvoor max. 650 euro gereserveerd. Boodschappen kosten daar ongeveer evenveel als hier. Mijn zorgverzekering à 1100 euro heb ik in december in één keer betaald, dat scheelt een hoop. Kleding shop ik alleen in de sale als ik iets nodig heb. Ik probeer alles zo veel mogelijk af te dragen. Doe ik iets na een paar keer toch niet meer aan, dan verkoop ik het weer door.’