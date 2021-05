De geldzaken van Eugènie (49): ‘Vroeger stonden we regelmatig rood’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Eugènie Cossee (49). Eugènie heeft haar boekhouding privé inmiddels dik op orde. Zo hoefde ze zich de tweede lockdown dankzij haar buffer geen zorgen te maken.

‘Ik ben altijd al gek geweest op cijfers. Daardoor heb ik bijna dertig jaar met plezier als administratief medewerker in loondienst gewerkt. Eerst bij een scheepvaartbedrijf, later ook bij een accountantsbureau, isolatiebedrijf en de laatste jaren bij een scholengemeenschap. Tot ik halverwege 2019 de knoop door-

hakte en besloot fulltime mijn eigen beautysalon te runnen. Als kind masseerde ik al graag en in 2008 volgde ik voor de lol verschillende massagecursussen. Dat vond ik zo leuk dat ik ruim tien jaar geleden mijn bedrijf startte en al snel twee dagen voor mezelf en drie dagen in loondienst ging werken.’

‘Sinds januari vorig jaar werk ik fulltime voor mezelf. De eerste maanden gingen goed, tot we in lockdown moesten. Gelukkig kwamen we door de TOZO-vergoeding niet in financiële problemen. Toen ik weer open mocht, liep mijn agenda al snel weer vol en heb ik veel gespaard. Gelukkig, want tijdens de tweede lockdown kreeg ik helemaal niks. Inmiddels zit ik voller dan ooit. Het mooiste vind ik dat ik mensen kan bevrijden van hun klachten en weer ontspannen de salon uit zie gaan. Of dat ik door een gezichtsbehandeling de huid echt kan verbeteren en iemand daar zo blij mee maak en weer laat stralen. Het leuke is dat ik zelf ook ontspan, omdat ik altijd zo gefocust bezig ben en het met liefde doe.’

Werkweek

‘Ruim veertig uur. Op maandag ben ik vrij, maar ben ik vaak bezig met zaken waar ik anders niet aan toe kom. Donderdag werk ik van half één ’s middags tot half tien ’s avonds. De andere dagen werk ik van half negen tot zes en een keer per maand op zaterdag. Thuis ben ik vaak bezig met bestellingen, klantencontact en social media. Het scheelt dat ik mijn werk heel leuk vind.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik houd al jaren een Excel-sheet bij met alle maandelijkse inkomsten en uitgaven.’

Droomsalaris

‘3000 á 4000 euro, maar dat is alleen haalbaar als ik uitbreid en personeel aanneem.’

Onderhandelen

‘Ik ben laatst iets met mijn prijs omhoog gegaan. Dat vond ik lastig, maar door positieve klantenreacties weet ik nu dat ik het waard ben.’

Financiële misser

‘Een draadloze stofzuiger van 185 euro waarmee ik de deurmat niet eens schoon kreeg. Zo slecht.’

Financiële meevaller

‘De TOZO-vergoeding. Al was het een tegenvaller dat ik tijdens de tweede lockdown niets kreeg.’

Volgen via Bowdemwellness.nl en @bowdemwellness

Eugènies Inkomsten per maand

Nettosalaris – € 1200 – 1400

Eugènie: ‘Ik werk met de Profit First-methode. Elke zondag reken ik uit hoeveel omzet ik die week heb gemaakt en hoeveel salaris ik mezelf daarvan mag geven. Op die manier weet ik zeker dat ik altijd voldoende geld apart houd om inkomstenbelasting en btw te betalen. Mijn laatste salaris in loondienst was 1100 euro netto voor 21 uur en daarnaast verdiende ik zo’n 500 euro netto aan de behandelingen. Sinds ik voor mezelf werk, lukt het me eindelijk om te sparen; gemiddeld zo’n 150 tot 200 euro per maand. Vroeger stonden we regelmatig rood, bijvoorbeeld door de creditcard te gebruiken tijdens het winkelen. Ik was het zat dat we non-stop achter de feiten aanliepen. We hebben een kleiner huis gekocht waardoor we nu een veel lagere hypotheek hebben en we zijn minimalistisch gaan leven. We kopen alleen nog dingen die we echt nodig hebben. Het gaat inmiddels al vier jaar goed.’

Eugènies uitgaven per maand

Hypotheek – € 830

Gas, water, licht – € 160

Gemeentebelasting – € 130

Verzekeringen divers – € 105

Boodschappen (inclusief afhaal) – € 700

Internet & TV – € 76

Zorgverzekering (van het hele gezin) – € 317

Auto – € 150

Telefoon (van het hele gezin) – € 116

Sportschool – € 36

Kleding – € 40

Beauty – € 70

Extra’s (uitstapjes, etc.) – € 150

Totaal € 2880

Eugènie: ‘We gebruiken het salaris van mijn man voor alle vaste lasten; in totaal zo’n 2000 euro. Van mijn salaris betaal ik de boodschappen, die doe ik een keer in de week. Dan check ik vooraf alle aanbiedingen. Als de rekening toch hoger is dan mijn weekbudget, moet ik schrappen. Ik vind het fijn als we meer dan genoeg in huis hebben, daardoor zijn deze kosten zo hoog. Als we ergens op moeten besparen, kan het hierop. Kleding koop ik alleen als ik het echt nodig heb en ik geef er nooit veel aan uit. Verder laat ik me een keer in de drie weken masseren en neem een keer in de zes weken een gezichtsbehandeling. Omgerekend ben ik daaraan zo’n 70 euro per maand kwijt.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Geldvraag van Eugènie ‘Ik denk erover om mijn team uit te breiden. Wat zijn de financiële voor- en nadelen van het inhuren van zzp’ers ten opzichte van werknemers in loondienst?’ Financieel expert Renée Lamboo ‘Met personeel in loondienst verbind je jezelf voor langere tijd aan iemand. Dat kan een voordeel zijn: er is misschien meer betrokkenheid en je weet als werkgever waar je aan toe bent. Het kan ook gezien worden als nadeel: je kunt niet zomaar van een medewerker, en de kosten die hij/zij meebrengt, af. Als je financieel in zwaar weer belandt, kun je een zzp’er vrij makkelijk opzeggen, een medewerker in loondienst niet. Je kunt over het algemeen zeggen dat de kosten van een zzp’er inhuren lager zijn. Je betaalt geen loonbelasting, verzekeringen en vakantiegeld bijvoorbeeld. Ook is werken met een zzp’er vaak flexibeler. Uren omhoog of naar beneden? Dat gaat met een zzp’er makkelijker dan met een werknemer is loondienst. Een zzp’er kan een risico zijn qua belastingen. Als hij/zij de zaakjes niet goed op orde heeft en bijvoorbeeld alleen voor jou blijkt te werken, kun je gedoe krijgen met de belastingdienst. Als je een fulltime medewerker wilt, is dat met een zzp’er lastig. Op projectbasis kan het nog wel, maar een heel jaar fulltime voor jou werken, mag als zzp’er eigenlijk niet. Dat wordt verkapte loondienst genoemd. Kijk goed naar jouw wensen en behoeften en naar de fase waarin je bedrijf is.’ Deze ‘Geldzaken’ met Eugènie lees je in VIVA-19-2021. Deze editie ligt vanaf 12 mei in de winkel.