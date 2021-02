Sandra (29) en haar geldzaken: ‘Ik was er klaar mee dat ik altijd maar net rondkwam’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Sandra Boon (29). Sandra leefde van loonstrook naar loonstrook, totdat ze het zat was om nooit geld over te houden om te sparen. Inmiddels helpt ze met haar Money Game niet alleen zichzelf, maar ook anderen.

‘Sinds een jaar blog ik over financiën voor mensen met een modaal inkomen (in 2020 was dat 36.500 euro bruto per jaar, red.). Daarvoor ben ik ruim twaalf jaar webdesigner geweest. Ik had genoeg klanten en verdiende prima: maandelijks zo’n 3000 euro. Het maakte me alleen niet meer gelukkig. Voor mijn blog voelde ik die passie juist wel. Het idee ontstond doordat ik er klaar mee was dat ik altijd net rondkwam en geen spaargeld had of pensioen opbouwde. Ik ontdekte dat veel mensen zo leven. Tijdens mijn zoektocht naar hoe het anders kan, ontwikkelde ik de Money Game. Een makkelijk toepasbare methode om je financiën te verbeteren, een basis op te bouwen en een systeem waardoor je maandelijks je financiën binnen vijf minuten regelt. Om zo veel mogelijk mensen met een modaal inkomen aan een beter financieel plan te helpen, besloot ik mijn ervaringen via mijn blog te delen en de Money Game als boek uit te brengen. Het mooiste vind ik dat mensen dankzij mij beseffen dat dit helemaal geen ver-van-je-bedshow is.’

Werkweek

‘Ik besteed zo’n 35 uur aan mijn bedrijf: van social media tot bloggen. Daarnaast werk ik twee dagen per week als magazijnmedewerker bij een postorderbedrijf. Totaal iets anders waardoor ik even uit huis en in beweging ben. Juist fijn en ook nodig om niet volledig op mijn spaargeld te teren.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds een jaar of twee gebruik ik een zelfontworpen Excel-sheet waarvoor ik alles geautomatiseerd heb, zodat ik elke maand binnen vijf minuten klaar ben.’

Droomsalaris

‘3000 euro: genoeg om op mijn manier te leven en me tegelijkertijd voor te bereiden op de toekomst, zodat ik rond mijn vijftigste met pensioen kan.’

Onderhandelen

‘Heb ik een hekel aan, daarom werkte ik als webdesigner altijd met vaste prijzen en vanuit de gedachte: als je dat niet wilt of kunt betalen, ben ik niet de juiste partij voor jou.’

Financiële misser

‘De tijd dat ik een big spender was, een dure auto reed terwijl ik vanuit huis werkte en in een veel te duur huis woonde. Gelukkig realiseerde ik me zo’n twee jaar geleden dat ik veel te hard werkte om elke maand blut te eindigen.’

Financiële meevaller

‘Mijn appartement dat ik in deze overspannen huizenmarkt voor de vraagprijs kon kopen.’

Sandra’s inkomsten per maand

Nettosalaris – € 1686

Sandra: ‘Ik had het allemaal zo berekend dat ik zo’n twee jaar lang van mijn spaargeld en parttime baan kon leven en tegelijkertijd zonder financiële stress mijn bedrijf kon opzetten. Gelukkig gaat het al veel beter dan verwacht. Zo verdien ik met mijn eigen bedrijf al zo’n 500 euro per maand door de verkoop van mijn boek en affiliate bloginkomsten. Daar komt mijn netto-salaris van 836 euro van mijn parttimebaan nog bij, en nog eens 350 euro door een combinatie van toeslagen en af en toe wat freelance klusjes. Door mijn zelfbedachte systeem weet ik altijd precies wat ik te besteden heb. Daardoor weet ik ook dat ik, als ik voldoende heb gespaard, de rest van mijn geld kan beleggen en investeren in mijn toekomst. Sparen om het sparen, vind ik zonde. Al maakte ik bij een van mijn eerste aandelen meteen een misser. Die daalden direct veertig procent. Ik wist natuurlijk dat dit risico bestaat, maar het blijft schrikken. Gelukkig heb ik met de rest inmiddels flink rendement gehaald. Ik zie het als een langetermijnplan.’

Sandra’s uitgaven per maand

Hypotheek – € 750

VVE (incl. opstalverzekering) – € 115

Gas, water, licht – € 77

Zorgverzekering – € 100

Boodschappen – € 150

Discovery Plus – € 4

Pensioen – € 150

Leuke dingen – € 50

Totaal – € 1396

Sandra: ‘Voor ik mijn Money Game ontwikkelde, wist ik alleen hoeveel ik verdiende, maar niet hoeveel ik uitgaf en overhield om vrij te besteden. De eerste keer dat ik alles in kaart bracht, schrok ik dan ook enorm. Ik kwam erachter dat mijn ex en ik na onze verhuizing al een jaar lang een dubbel tv- en internetabonnement betaalden. Dat heeft ons ruim tweeduizend euro gekost, echt gênant! Aan boodschappen doen, heb ik een hekel. Wekelijks ga ik naar de markt voor verse groenten en fruit en één keer per maand bestel ik online boodschappen. Kleding koop ik nauwelijks, met de items die ik heb, doe ik heel lang. Voor leuke dingen heb ik vijftig euro gereserveerd. Dat besteed ik twee keer per maand aan eten bestellen en gaat vaak niet eens op.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies

Geldvraag van Sandra

‘Ik merk dat geld nog steeds een taboe is en veel gevoelens losmaakt. Sommige mensen denken bij mijn methode vooral aan de korte termijn en roepen dat ze elk jaar gewoon op vakantie willen, dus dat het voor hen niet werkt. Hoe ga jij om met kritiek op dit gebied?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Geld is inderdaad voor veel mensen nog een taboe, al merk ik dat mensen onder de 45 jaar er steeds meer en makkelijker over gaan praten. Kritiek is er altijd, wat je ook doet. WIj verkopen ook producten vanuit PorteRenee.nl. Cursussen, Excel-sheets om je inkomsten en uitgaven bij te houden en bijvoorbeeld een e-book met 101 geldtips. Van al die producten is het het idee dat je ze dubbel en dwars terug verdient omdat ze je helpen handiger met geld om te gaan. Toch krijgen ook wij nare reacties. Mensen vinden het onnodig om te betalen om dingen te leren op financieel gebied. Ze vinden het slim van zichzelf om dat juist niet te doen en dat geld in hun zak te houden. Ik ben persoonlijk juist groot voorstander van in jezelf investeren, omdat wat je leert vaak waardevoller is dan de paar euro die je ervoor betaald hebt. Dat niet iedereen dat ziet, is prima. Ieder zijn eigen pad. Ik zou me vooral focussen op de mooie reacties die je krijgt en je niet blind staren op die paar minder leuke reacties. Sowieso een prima advies voor het leven, lijkt me. Al weet ik ook dat dat niet altijd makkelijk is. Succes!’

