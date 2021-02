De geldzaken van Patty: ‘Ik vind keihard onderhandelen niet nodig’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met projectmanager Patty Schotman (37). Door corona is Patty het grootste deel van haar opdrachten kwijt. Gelukkig weet ze dat haar gezin met weinig ook gelukkig kan zijn.

‘Ik werk sinds begin 2019 als freelance digital projectmanager. Ik verzorg verschillende projecten voor WijMobiel: het bedrijf van mijn man dat reisoplossingen verzorgt voor organisaties als het Leger des Heils en gemeenten en hun re-integratietrajecten, zodat iedereen zorgeloos kan reizen. Mijn werk is heel divers: van de restyling van de site tot marketingcampagnes. Door corona wordt er alleen nauwelijks gereisd, daardoor maak ik nu veel minder uren. Gelukkig verzorg ik sinds kort voor een scholengemeenschap in Den Haag een module over webcare. Heel leuk.’

‘Financiële stress heb ik niet echt, als we maar rondkomen en ik leuk werk heb. Dat gevoel is versterkt sinds er twee jaar geleden borstkanker bij me werd geconstateerd. Er volgden maanden van chemo’s en bestralingen. Onbeschrijfelijk zwaar. Ik zocht zo veel mogelijk afleiding in mijn werk. Ik had ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus het inkomen was zeer welkom. Gelukkig lijkt alles nu weg en krijg ik alleen nog een jaarlijkse controle. Mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Droomdag helpt me bij het verwerken van deze heftige periode. Sinds kort help ik ook mee met de marketing voor Stichting YvYa, die de Early Warning Scan ontwikkelt. Het is de bedoeling dat deze scan borstkanker in een vroeg stadium signaleert. Juist bij jonge vrouwen die buiten het bevolkingsonderzoek vallen. Een heel mooi project.’

Werkweek

‘Vier uur voor vrijwilligerswerk en acht uur voor betaalde klussen. Al ben ik door lesvoorbereidingen en nakijken in totaal zo’n twintig uur bezig. Verder blijf ik mezelf ontwikkelen door cursussen te doen en certificaten te behalen.’

Kasboekje bijhouden

‘Tijdens mijn eerste bijbaantje kreeg ik een ‘begrotingsschriftje’ van mijn moeder. Inmiddels kan ik echt niet meer zonder mijn Excel-sheet.’

Droomsalaris

‘Heb ik niet. Als ik maar leuk werk heb en we rond kunnen komen.’

Onderhandelen

‘Als ik een klus graag wil, vind ik het niet nodig om keihard te onderhandelen.’

Financiële misser

‘Onze aannemer die er met 60.000 euro vandoor ging en een onbewoonbaar huis achterliet. Via de rechter kregen we 12.500 euro terug, meer niet. We betalen nog altijd 180 euro per maand aan onze lening.’

Financiële meevaller

‘Het geld dat we van oma voor onze kinderen kregen. Daarvan hebben we hond LuLu gekocht.’

Het maandelijkse inkomen van Patty

Nettosalaris – €1560

Patty: ‘Vorig jaar verdiende ik nog 3500 euro netto, maar door corona is mijn inkomen flink gedaald. Ondanks dat heb ik geen recht op de Tozo-regeling, omdat we samen boven het minimumloon verdienen. Gelukkig weten we hoe het is om op één salaris te leven. Mijn salaris van 2300 euro netto was namelijk lange tijd het enige waar we van leefden. En dat met een baby. Heftig, maar het was het wel waard. Hierdoor kon mijn man samen met zijn compagnon hun bedrijf opzetten. Op het moment dat hij zichzelf een salaris kon uitkeren, ben ik voor mezelf begonnen. Verder zijn we gelukkig echte spaarders en hebben we een buffer.’

De maandelijkse uitgaven van Patty

Hypotheek (mijn deel) – €357,50

Lening – €90

Gas, water, licht – €145

Afvalbelasting – €40

Verzekeringen divers – €110,25

Boodschappen – €200

Uit eten en thuisbezorgd – €200

Auto – €132,50

Schoonmaker – €112

Hondenschool – €40

Abonnementen (Spotify etc.) – €15

Sparen kinderen – €50

Zorgverzekering – €165

Beauty – €30

Telefoon – €45

Pensioen – €170

Totaal – €1902,25

Patty: ‘Alle vaste lasten delen we. Onze boodschappen doen we sinds corona wekelijks online. We kopen waar we zin in hebben. Voorheen betaalde ik elke maand nog 45 euro aan studieschuld, maar die heb ik laatst volledig afbetaald. Wat ook in kosten scheelt, is mijn personal trainer die me sinds het moment dat ik ziek werd gratis traint, om me te helpen weer fit te worden. Kleding voor mezelf en de kinderen koop ik de laatste maanden niet, we doen het voor nu even met wat we hebben. Het enige waar ik niet snel op zal besparen, is onze schoonmaakster. Dan bestel ik liever een keer minder sushi!’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Geldvraag van Patty

‘Doordat ik ziek ben geweest, kom ik niet meer in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu las ik over andere mogelijkheden, zoals een Broodfonds of schenkkring. Wat raad jij aan?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘We gebruiken de term Broodfonds tegenwoordig als naam voor een concept waarbij ondernemers financieel voor elkaar zorgen bij ziekte. Broodfonds is eigenlijk een merknaam van de Broodfondsmakers. Dat is een bedrijf waar ze mensen begeleiden die een Broodfonds op willen zetten. Met een Broodfonds bedoelen ze dan een groep van tussen de twintig en vijftig ondernemers die samen een voorziening voor arbeidsongeschiktheid op willen zetten. Iedereen legt maandelijks geld in en wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt, krijgt deze ondernemer vanuit die pot met geld een uitkering. Een Broodfonds is een soort schenkkring. Elke schenkkring en Broodfonds zit anders in elkaar en heeft andere voorwaarden. Er zijn sinds de opkomst van Broodfondsen ook andere vormen van schenkkringen opgezet. Check bijvoorbeeld SharePeople of SamSamkring eens. Maar ook daar zullen ze waarschijnlijk meer willen weten over je ziekteverleden. Ik zou gewoon eens rond gaan bellen en je mogelijkheden verkennen.’

