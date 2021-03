De geldzaken van Suzanne (39): ‘Als ik mezelf meer uitkeer, gaat het op’

Elke week geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Suzanne den Boer (39). Suzanne lette meer op haar uitgaven toen ze nog in loondienst werkte. Nu ze twee succesvolle bedrijven runt, is dat niet meer nodig.

‘Tot vier jaar geleden heb ik in loondienst gewerkt, maar toen werd ik het 9-tot-5-leven zat en besloot ik voor mezelf te beginnen. De beautybranche sprak me wel aan. Zo kwam ik op het idee voor een online skincarebedrijf met antiverouderingsproducten. Al snel werd ik partner van een Amerikaans bedrijf en reisde ik de hele wereld rond. Stond ik ineens op een podium in Marbella voor drieduizend mensen over mijn business te vertellen, terwijl ik vroeger tijdens een vergadering mijn mond niet eens open durfde te doen. Hierdoor leerde ik ook steeds meer ondernemers kennen die hulp konden gebruiken met online marketing, zoals een socialmediastrategie. Iets waar mijn kracht ligt. Zo kwam ik op het idee voor mijn tweede bedrijf: Sticky Bandit Marketing. Vorig jaar januari ben ik gestart. Precies twee maanden later kwam de crisis. Vervelend, maar ik bleef in mijn idee geloven. Helemaal omdat zo’n beetje iedereen zich sindsdien op online richt. Gelukkig duurde het niet langer dan een halfjaar voor ik mijn eerste klanten binnenhaalde. Inmiddels heb ik een heel divers klantenbestand. Van een internationaal bedrijf in de paardensport tot een sieraden- en meubelwinkel.’

Kasboekje bijhouden

‘Tachtig uur is meer regel dan uitzondering, zeker nu ik nog in de opstartfase zit. Dat vind ik niet erg, want het is heel afwisselend. De ene dag heb ik een fotoshoot op locatie, de andere dag bedenk ik nieuwe socialmediacontent. Om te ontspannen, kijk ik thuis lekker een filmpje.’

‘Toen ik nog in loondienst werkte, lette ik meer op. Ik ken mijn vaste lasten en weet dat er genoeg binnenkomt.’

Droomsalaris

‘15.000 euro per maand. Ik hou van grote doelen stellen en schrijf mijn dromen altijd op. Daardoor is het al gelukt mooie reizen te maken, mijn droomauto en een vakantiehuis in het buitenland te kopen.’

Onderhandelen

‘Ik ben heel meegaand; bij een startende ondernemer met weinig budget, zak ik te snel met mijn prijs.’

Financiële misser

‘In januari had ik een huurcontract voor een jaar getekend voor een kantoor. Door corona heb ik er maar twee maanden gewerkt. 10.000 euro weggegooid, zonde.’

Financiële meevaller

‘Mijn skincarebedrijf zorgt voor een passief inkomen waardoor ik elke maand zeker ben van salaris zonder er veel tijd aan te besteden.’

Suzanne’s inkomsten per maand

Nettosalaris – € 3750

Suzanne: ‘Ik keer mezelf een salaris van 3750 euro uit, dat is het minimumbedrag dat je van de Belastingdienst aan jezelf uit moet keren als je een bv hebt. Gelukkig gaat dat ook makkelijk. Met Sticky Bandit Marketing verdiende ik de eerste maanden nog niets, gelukkig werd dit gecompenseerd door de stabiele omzet van mijn skincarebedrijf. Inmiddels is de gemiddelde maandomzet van mijn nieuwe bedrijf 10.000 euro en kan ik mezelf daarvan betalen. De rest investeer ik in mijn bedrijven, in mijn pensioen en het vakantiehuis in Boedapest dat ik heb gekocht. In mijn tijd in loondienst verdiende ik zo’n 2000 euro per maand. Op het moment dat ik met mijn eigen bedrijf veel meer ging verdienen, heb ik daar wel even flink van genoten en riant geleefd. Ik ben geen spaarder, als ik mezelf meer dan die 3750 euro uitkeer, weet ik zeker dat het opgaat. Terwijl dit meer dan genoeg is. Hierdoor ben ik ook mijn eigen vangnet. Een fijn gevoel. Ik hou er namelijk niet van afhankelijk te zijn van anderen.’

Suzanne’s uitgaven per maand

Hypotheek – € 570

Gas, water, licht – € 250

VVE (incl. opstalverzekering) – € 50

Zorgverzekering – € 163

Boodschappen – € 600

Uiteten/Thuisbezorgd – € 200

Auto – € 120

Telefoon – € 75

Kleding – € 600

Beauty – € 150

Totaal – € 2778

Suzanne: ‘Voor deze rubriek heb ik voor het eerst in tijden al mijn boodschappen bij elkaar opgeteld. Ik schrok me rot! Ik had niet verwacht dat ik in de supermarkt zo veel uitgeef. Daarnaast bestel ik zo’n een à twee keer per week eten. Gezellig met vriendinnen in het weekend en dan flink uitpakken. Aan sporten geef ik dan weer niets uit: ik heb een hondje en ga daar vaak mee naar het bos en het strand. Kleding koop ik een stuk minder dan een jaar geleden. Dat begon vorig jaar met het opruimen van mijn kast. Vervolgens ben ik met vijf tassen vol kleding op de markt gaan staan. Dat leverde 800 euro op. Die heb ik besteed aan mijn nieuwe capsulecollectie. Alle basics die ik nu heb, gaan lang mee en zijn makkelijk met elkaar te combineren. Nu mag ik van mezelf alleen nog schoenen, tassen en jassen kopen.’

Geldvraag van Suzanne

‘Ik ben nog altijd veel te soft in onderhandelingen en denk eerder aan de opdrachtgever dan aan mezelf. Welke onderhandeltips heb je voor mij?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Het is eigenlijk hartstikke mooi dat jij af en toe een uitzondering maakt voor iemand die het financieel niet breed heeft. Ik zou daarin niet zo hard voor jezelf zijn. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Niet iedereen met een zielig verhaal hoeft gratis of met korting met jou te werken. Je kunt jezelf een aantal uren per maand geven om klanten aan te nemen die jou niet volledig kunnen betalen. Zo kun je je gevoel volgen en toch jezelf financieel beschermen. Als die uren vol zijn, zijn ze vol. Daar kun je dan met een goed gevoel strikt in zijn. Verder heeft onderhandelen te maken met de waarde die je gelooft dat jij en jouw werk toevoegen. Denk daar eens goed over na. Vraag klanten ernaar. Wanneer jij je tarieven bepaalt, moet je dat doen met een goed gevoel en de overtuiging dat wat je vraagt redelijk is. Niet bijvoorbeeld omdat een ander dat tarief ook vraagt. Als de motivatie voor je tarief goed is, zal je minder snel geneigd zijn om daaronder te gaan zitten. Want dat voelt dan niet goed.’

