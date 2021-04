Janet (29) en haar geldzaken: ‘Over een jaar hoop ik 4500 euro te verdienen’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Janet van Zelderen (29). Janet woont tijdelijk weer bij haar moeder om haar vaste lasten te drukken. Haar geld heeft ze namelijk hard nodig om van haar datingapp een succes te maken.

‘Ik heb jaren bij een recruitmentbureau gewerkt, maar droomde er eigenlijk van iets te starten waardoor ik mensen met elkaar kon verbinden. Wat precies, wist ik niet. Tot corona. Door het feit dat je niet of nauwelijks met elkaar kunt afspreken en door het gebrek aan goede datingapps, kwam ik op het idee voor een video-datingapp. In andere apps zien foto’s er vaak veel mooier uit dan de persoon in het echt. En het is makkelijk om foto’s van anderen te uploaden. Niet in Vidate: door een filmpje zie je hoe iemand echt is, en hoor je meteen de stem erbij. Vervolgens kun je kiezen voor een videodate van vijf minuten en daarna één van dertig minuten. Is die videodate ook geslaagd? Dan krijg je van ons datingtips zoals restaurants met korting. Inmiddels heb ik meerdere investeerders gevonden en is de app begin dit jaar gelanceerd. Met succes: we hebben al een paar honderd matches. Het leukste vind ik de reacties van mensen die dankzij ons aan het daten zijn. Zo had iemand met wie ik samenwerk de app eigenlijk eerst meer als test gedownload, maar heeft ze nu al acht leuke dates met iemand gehad. Dat is toch geweldig?!’

Werkweek

‘Ik werk nu zo’n tachtig tot honderd uur per week om mijn app te bekostigen en een inkomen over te houden. Zo werk ik in de avonduren en het weekend als zzp’er bij m’n oude werkgever, een uitzendbureau. Overdag ben ik druk met marketingstrategie, nieuwe investeerders aantrekken en ontwikkelingen van features voor de app. Om te ontspannen, lees ik vaak ’s avonds in bad een boek. Ik slaap van twaalf uur ’s avonds tot acht uur in de ochtend, daardoor hou ik het vol.’

Kasboekje bijhouden

‘Nooit gedaan. Ik check dagelijks mijn rekening en zorg er altijd voor dat ik meer verdien dan er uitgaat.’

Droomsalaris

‘Over een jaar hoop ik 4500 euro bruto te verdienen met Vidate. Dan heb ik mijn extra klussen niet meer nodig, kan ik me op mijn bedrijf focussen en heb ik meer tijd voor vrienden en leuke dingen.’

Onderhandelen

‘Wees altijd eerlijk en jezelf. Ik heb daardoor met mijn investeerders ook zo’n goede band.’

Financiële misser

‘Ik rij vaak te hard, waardoor ik geregeld boetes krijg.’

Financiële meevaller

‘Mijn instelling: kan ik iets niet betalen? Dan zoek ik er een baan of klus bij en werk ik harder.’

Volgen via de Vidate app en @janetvzelderen

Janet’s inkomsten per maand Nettosalaris – € 3500 Janet: ‘Op het moment dat ik besloot voor Vidate te gaan, heb ik mijn huurhuis in Amsterdam opgezegd en ben ik weer bij mijn moeder in Putten gaan wonen. Ik had 13.000 euro spaargeld, maar alleen al voor een prototype van de app had ik 30.000 euro nodig en voor de eerste versie meer dan 100.000 euro. Daarom ben ik op zoek gegaan naar investeerders. Gelukkig met resultaat. Door mijn werk bij het uitzendbureau verdien ik nu zo’n 3500 euro in de maand. Alles wat overblijft na mijn vaste lasten investeer ik in de app. Toen ik nog in loondienst werkte, had ik ook horecabaantjes, omdat ik dat werk heel leuk vind. Dat leverde samen zo’n 4000 euro in de maand op. Daar kon ik altijd prima van leven. Sinds mijn twintigste heb ik mezelf ook aangeleerd om altijd minimaal 200 euro per maand te sparen. Daardoor kon ik in 2019 een mooie reis maken en had ik bij terugkomst nog steeds een mooie buffer. Als ik geld tekort kom, zal ik eerder meer werken dan minder uitgeven.’ Janet’s uitgaven per maand Auto – € 150 Verzekeringen – € 50 Zorgverzekering – € 120 Boodschappen – € 500 Thuisbezorgd/afgehaald – € 100 Sparen – € 200 Telefoon – € 30 Tennis – € 50 Kleding – € 100 Totaal – € 1300 Janet: ‘Mijn uitgaven probeer ik regelmatig te checken. Al vind ik het nu ik dit overzicht zie, toch erg confronterend om te zien dat ik gemiddeld 500 euro per maand uitgeef aan boodschappen. Ergens is het ook logisch: ik ga elke dag naar de supermarkt en koop dan alles wat ik lekker vind. Daar zou ik wel op kunnen besparen. Verder bestel ik regelmatig pizza en Indiaas. Aan kleding kan ik dan weer maanden niets uitgeven. Ik ga vaak een keer per jaar los, en koop dan zo voor 1000 euro aan kleding. Om te ontspannen tijdens een drukke werkweek, tennis ik. Als het ook maar even mooi weer is, sta ik op de baan. Even een uurtje ontladen, dat helpt ook goed tegen mijn rug- en nekklachten.’