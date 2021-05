Merel (35) over haar geldzaken: ‘Nu er weinig binnenkomt, spaar ik elke maand’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Merel van der Veldt (35). Merel deed nooit aan een kasboekje. Nu ze door corona van een uitkering moet leven, moet ze wel.

‘Tijdens mijn opleiding sociaal cultureel werk merkte ik al hoe leuk het is om evenementen te organiseren. Daarna werkte ik in de entertainment- en evenementenbranche, ook een tijdje op Mallorca en Curaçao. Zes jaar geleden kreeg ik de kans om een kinderopvangorganisatie op locatie over te nemen en uit te bouwen tot een evenementenorganisatie: M-Bird Events. Van bruiloften tot kinderfeestjes: ik heb van alles georganiseerd. Juist de allround events geven een kick, zoals de teambuildingdag voor Canon inclusief feestavond.

2020 had een knaljaar moeten worden, maar in maart zag ik mijn agenda leegstromen. Voor mijn financiële zekerheid werkte ik ook nog als ordermanagementcoördinator in loondienst. Daar zat ik alleen niet op mijn plek en uiteindelijk ben ik er met een bore-out weggegaan. Sindsdien leef ik van een uitkering en toeslagen. Ik heb van alles geprobeerd om mijn bedrijf in leven te houden, zoals coronaproof feestpakketten, maar dat leverde niet voldoende op. Uiteindelijk ben ik in deeltijd communicatie gaan studeren, om mezelf en mijn bedrijf verder te ontwikkelen. Hopelijk kan ik er met M-Bird Events vanaf 2023 weer tegenaan.’

Werkweek

‘Ik studeer op maandag, dinsdag en woensdag. De rest van de week ben ik druk met netwerken en solliciteren naar een nieuwe baan. Ik ben het gewend om tachtig tot honderd uur te werken, en zou me graag weer nuttig maken nu ik met mijn bedrijf niks kan doen. Om te ontspannen en mijn energie kwijt te kunnen, sport ik veel in de buitenlucht.’

Kasboekje bijhouden

‘Dat deed ik nooit, totdat ik vorig jaar ineens van een uitkering moest rondkomen. Nu weet ik precies wat er inkomt en uitgaat.’

Droomsalaris

‘5000 euro, zodat mijn kosten gedekt zijn, ik genoeg heb om op stap en op reis te gaan wanneer ik wil én kan sparen voor dat droomhuis.’

Onderhandelen

‘Van opdrachtgevers die niet begrijpen waarom ik een bepaald prijskaartje waard ben, neem ik afscheid. Die zijn mijn tijd niet waard.’

Financiële misser

‘Toen ik net startte, heb ik mezelf tekort gedaan door voor een paar tientjes een opdracht te doen. Uiteindelijk heeft het me wel een mooie leerweg opgeleverd om erachter te komen hoeveel ik waard ben.’

Financiële meevaller

‘In 2013 kreeg ik onverwachts geld terug van de Belastingdienst. Dat kon ik mooi gebruiken om mijn rijbewijs mee te betalen.’

Merels Inkomsten per maand

Nettosalaris – € 1569,68

Merel: ‘Mijn netto uitkering is 1154,68 euro. Samen met de huur- en zorgtoeslag kom ik maandelijks uit op een inkomen van 1569,68 euro. Vorig jaar kon ik mezelf elke maand tussen de 2200 en 3000 euro uitkeren. Het grappige is dat het me eerder nooit lukte om te sparen. Ik maakte mijn geld makkelijk op zonder erbij na te denken. Nu er zo weinig binnenkomt en alles opgaat aan boodschappen en vaste lasten, lukt het me toch om elke maand 25 euro opzij te zetten voor een vakantie. Ik hoop dat ik dat kan vasthouden als ik weer een normaal salaris heb. Deze situatie heeft me ook geleerd dat ik veel meer met mijn geld kan als ik goed oplet. Zo lukt het me alsnog om mijn studie te betalen en te investeren in mijn toekomst.’

Merels uitgaven per maand

Huur – € 606,47

Gas, water, licht – € 101

Gemeentebelasting – € 48,63

Verzekeringen divers – € 72,40

Boodschappen – € 140

Zorgverzekering – € 181,95

Auto – € 80

Telefoon – € 50,63

Sportschool – € 35

Studie – € 101,22

Kleding – € 25

Beauty – € 10

Sparen vakantie – € 25

Totaal – € 1477,30

Merel: ‘Nu ik op mijn uitgaven moet letten, laat ik de auto eerder staan en wandel ik meer. Kan ik meteen mijn energie kwijt. Op mijn boodschappen kan ik helaas niet meer besparen. Ik ben namelijk allergisch voor soya, koemelk, verschillende kruiden en fruit. Door dagelijks boodschappen te doen, zorg ik dat ik niet te veel haal, want weggooien vind ik zonde. Eten bestellen doe ik door mijn allergieën ook nauwelijks. Al houdt het me dan weer niet tegen om als het weer mag, uiteten te gaan met vrienden. Verder koop ik alleen kleding als ik echt iets nodig heb. Voorheen was dat wel anders: toen kocht ik voor elk feestje wel wat nieuws. Het scheelt ook dat ik een hekel heb aan online shoppen. Daardoor kom ik nu ook niet veel in de verleiding.’

Geldvraag van Merel

‘Ik ben geen spaarder, maar wil wel graag een buffer opbouwen. Welke spaartips heb je voor mij?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Sparen heeft te maken met discipline en het weerstaan van verleidingen. Je moet het voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken en geld opnemen zo moeilijk mogelijk.

Mijn tips:

Spaar bij een andere bank dan waar je je betaalrekening hebt. Zo kom je minder in de verleiding om het geld over te boeken.

Spaar automatisch. Bepaal een bedrag dat je elke maand weg kunt zetten, stel hiervoor een automatische incasso in en het geld wordt elke maand overgemaakt naar je spaarrekening.

Gebruik meevallers om je spaarsaldo te boosten. Wil je niet alles naar je spaarrekening overmaken? Doe dan 70% en geef de overige 30% lekker uit.

Gooi kleingeld uit je portemonnee elke week in een potje. Dat gaat steeds misschien om een paar euro, maar tikt op de lange termijn lekker aan.

Zorg voor een spaardoel. Als je weet waarvoor je spaart, wordt het een stuk makkelijker. Hang een foto van je doel op en herinner jezelf eraan waar je het voor doet.

Hou je spaarvoortgang bij. Als je het gevoel hebt dat het sparen voor geen meter opschiet, is het goed om even terug te kunnen kijken. Hoeveel had ik een maand geleden? Dan zie je dat je heus wel vooruitgang boekt.

Praat over sparen met vrienden en familie die ook spaardoelen hebben. Zo hou je elkaar bij de les en wordt het nog leuker.’

