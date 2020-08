Lieke de Bever (30): ‘Door de lockdown geven we minder uit’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel gaat er weer uit? En over welke financiele kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Lieke de Bever.

Lieke de Bever (30) zit in lockdown in Buenos Aires. Gelukkig loopt haar bedrijf heel goed.

‘Ik had al jaren de droom om mijn eigen visie op gezonde voeding en mindset uit te dragen. Nu help ik als coach ondernemers en ambitieuze professionals de fitste versie van zichzelf te worden. Op zo’n manier dat het ze minder tijd, moeite en energie kost om deze leefstijl vol te houden. De passie voor een fit leven komt voort uit mijn topsportverleden. Ik heb in mijn jeugd samen gevoetbald met de helft van het team dat een jaar geleden nog in de WK-finale stond. Ik had alleen vaak last van blessures. Het bleek verstandiger te stoppen, al kwam ik daardoor in een zwart gat terecht. Mijn leven stond altijd in het teken van topsport. Met een baan als voedingscoach vond, vielen de puzzelstukjes op hun plek. Mijn Argentijnse vriend leerde ik kennen toen hij tijdens een reis in Nederland was. Samen zijn we de afgelopen jaren de halve wereld over gereisd. Sinds oktober wonen we in Buenos Aires. In eerste instantie om de Nederlandse winter te overbruggen, maar door corona zitten we hier een stuk langer. Voor de lockdown hadden we vaak gezellige etentjes met vrienden, nu zitten we al bijna een halfjaar binnen en maken we er maar het beste van. Terug gaan naar Nederland, is op dit moment geen optie, dan kom ik mogelijk Argentinië niet meer in. Gelukkig kan ik blijven werken en zijn we samen.’

Inkomsten per maand van Lieke de Bever Nettosalaris € 2000 Lieke: ‘Na een maand of vier lukte het me voor het eerst om 2000 euro te verdienen, een mooi salaris. Inmiddels is dit mijn maandelijkse inkomen. Als ik een keer toch minder omzet maak, kan ik terugvallen op mijn spaargeld. Al is dat hier nauwelijks nodig omdat het leven goedkoop is. Helemaal vergeleken met de twee jaar hiervoor toen we in Australië woonden en ik dankzij mijn horecabaantje en inkomen uit voetbal rond kon komen. Ik gaf me voor de lol op voor een team omdat ik me fit en blessurevrij voelde, bleek dat ze in de een na hoogste divisie speelden en ik zelfs betaald kreeg. Meevaller! Tot ik in het tweede seizoen m’n kruisband scheurde en het finaal misging. Eenmaal terug in Nederland ben ik geopereerd en besloten we door te reizen naar Buenos Aires. Met de onzekerheid van mijn inkomen had ik in Nederland als startende ondernemer geen eigen woning durven huren en was ik waarschijnlijk eerst weer bij mijn ouders ingetrokken.’ Uitgaven per maand Huur € 170

Boodschappen € 200

Zorgverzekering € 100

Telefoon € 9

Beauty € 10

Totaal € 489 Lieke: ‘Door de lockdown is ons uitgavenpatroon enorm veranderd. Ik werkte in een leuke co-workingspace waar ik meteen vriendinnen heb gemaakt, met wie ik regelmatig uit eten ging. De kosten voor de werkplek waren 75 euro per maand. En in totaal aten mijn vriend en ik zo’n vier avonden per week buiten de deur en waren dan 7 à 10 euro per persoon kwijt. Nu betalen we 200 euro aan boodschappen per maand en bestellen één keer per week iets lekkers. Kleding koop ik bijna niet omdat ik niet veel nodig heb. Als ik iets koop, kies ik voor goede kwaliteit. Zo kocht ik een jaar geleden een Tommy Hilfiger spijkerbroek die ik regelmatig draag. Naast mijn zorgverzekering heb ik geen andere verzekeringen. Ook geen reisverzekering. Mijn vriend heeft me een relaxtere kijk op het leven gegeven waardoor ik niet meer zo Nederlands alles indek ‘voor het geval dat’.’