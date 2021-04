Anne (30) over haar geldzaken: ‘Een hoog salaris is niet mijn droom’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met stemactrice Anne Drummen (30). Anne gaf haar vaste baan op om fulltime te gaan ondernemen. Hoewel ze minder verdient, spaart ze meer dan ooit.

‘Ik kom uit een klein dorpje in Limburg en wilde als elfjarig meisje al ‘zoals de mensen op tv praten’. Voor accenten overnemen, bleek ik ook talent te hebben. Dus toen ik een paar jaar geleden een dagcursus stemactrice voorbij zag komen, melde ik me voor de lol aan. Die dag kwam ik erachter hoe leuk dit vak is. Ik besloot de opleiding van drie maanden te volgen en voelde aan alles: dít is het. Een oud-klasgenoot, die ik nog kende van mijn opleiding communicatie en multimedia, had voor zijn animatiebureau regelmatig voice-overs nodig. Zo kreeg ik mijn eerste klus.’

‘Ik werkte in die tijd fulltime als opleidingscoördinator voor de Radboud Universiteit. Leuk, maar mijn creativiteit kon ik er niet in kwijt. Na een tijdje het stemacteren met mijn baan in loondienst gecombineerd te hebben, besloot ik fulltime te gaan ondernemen. Precies een week voor de eerste lockdown was mijn laatste werkdag. Vervolgens werd de ene na de andere opdracht gecanceld. Vreselijk! Dankzij mijn buffer en af en toe een klus heb ik het tot november volgehouden. Gelukkig kon ik toen tijdelijk voor drie dagen bij mijn oude werkgever terecht. Inmiddels krijg ik steeds meer klussen. Van een tekenfilm en reclamespotjes tot voice-overs voor e-learning platforms en keuzemenu’s. Heel divers en daarom ook zo ontzettend leuk.’

Werkweek

‘Ik werk drie dagen in de week voor de Universiteit. De andere dagen vul ik met stemopdrachten.’

Kasboekje bijhouden

‘Dit doe ik sinds vorig jaar voor meer overzicht en grip op mijn uitgaven.’

Droomsalaris

‘Mijn droom is geen hoog salaris, omdat dat vaak gepaard gaat met meer werk en minder vrijheid. 3000 euro netto is prima: genoeg om leuke dingen te doen.’

Onderhandelen

‘Zelfvertrouwen speelt een heel grote rol. Dus weet wat je waard bent en wees zeker van je zaak. Bedenk ook dat mensen je juist op waarde schatten als je niet te weinig vraagt.’

Financiële misser

‘Met de financiële kennis van nu had ik twee jaar geleden geen 8000 euro aan mijn auto besteed. Nu zou ik ook tevreden zijn met een goedkoper exemplaar.’

Financiële meevaller

‘Ik had vorig jaar meer geld opzij gezet voor mijn inkomstenbelasting dan nodig was, waardoor ik 6000 euro op mijn spaarrekening kon storten.’

Annes Inkomsten per maand

Nettosalaris – € 2300

Anne: ‘Ik verdien zo’n 1800 euro met mijn parttime baan bij de universiteit. Wat ik verdien met freelance klussen, varieert. Gemiddeld is mijn inkomen zo’n 2300 euro netto per maand, maar ik weet dat ik van minder kan rondkomen. Vorig jaar moest ik het namelijk met 1450 euro per maand doen. Terwijl ik daarvoor in loondienst nog 2500 netto verdiende. Toen maakte ik alles zonder nadenken op. Dat is nu wel anders. Het geld dat ik maandelijks overhoud, gaat naar mijn spaarrekening. Net als mijn dertiende maand en vakantiegeld, samen zo’n 3000 euro. Inmiddels staat de teller op bijna 10.000 euro: meer dan ik ooit heb gespaard, terwijl ik nog nooit zo weinig verdiende als nu. Die maanden dat ik het met minder moest doen, waren heel waardevol. Vroeger kocht ik spullen als interieuritems of vijf paar schoenen in de veronderstelling dat het een verrijking voor mijn leven zou zijn. Niet dus. Ik verdiende meer, maar voelde me niet rijker.’

Annes uitgaven per maand

Huur (inclusief gas, water, licht, internet/tv) – € 845

Zorgverzekering – € 128

Boodschappen – € 200

Uiteten & terrassen (als het weer kan) – € 40

Auto – € 100

Tennis – € 45

Telefoon – € 17

Huisdieren – € 25

Netflix – € 3,50

Goed doel – € 5

Totaal – € 1408,50

Anne: ‘Ik heb vorig jaar een no spend-maand gedaan: heel interessant om te merken hoe vaak je een koopimpuls hebt. Alles wat ik wilde kopen, schreef ik op. Van theemokken tot een vaas. Toen ik er later wel geld voor had, bleek dat ik het helemaal niet meer wilde. Nog altijd probeer ik erop te letten zo weinig mogelijk onnodige dingen te kopen. Alleen kleding als ik het echt nodig heb. Boodschappen doe ik het liefst zo min mogelijk. Ik laat soms bezorgen en anders bestel ik een maaltijdbox met korting en betaal ik 26 euro voor zes maaltijden. Nu ik mijn abonnement op pauze heb gezet, krijg ik elke week wel een kortingsbon. Zodra de restaurants weer opengaan, wordt het wel een uitdaging om niet helemaal los te gaan. Voor corona was een wekelijkse uitgave van 40 euro in de horeca niks.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Financiële vraag van Anne 'Ik wil maandelijks een vast bedrag gebruiken voor indexbeleggen. Ik heb 600 euro per maand om te beleggen, sparen en mijn pensioen deels op te bouwen. Welk percentage kan ik het beste gebruiken voor indexbeleggen? Of kan ik dit ook als investering voor mijn pensioen zien?' Financieel expert Renée Lamboo 'Sparen gaat wat mij betreft altijd voor beleggen. Je moet eerst je spaarbuffer op orde hebben, voordat je gaat beleggen. Je hebt nu eenmaal geld nodig voor als je auto kapot gaat of je inkomsten opeens teruglopen. Hoeveel precies? Vul de bufferberekenaar van het Nibud eens in. Wanneer je dat potje vol hebt, zou ik gaan kijken naar beleggen. Indexbeleggen is een manier van beleggen waarbij je je inleg over heel veel verschillende bedrijven spreidt. Ik ben er fan van! Welk percentage je wilt beleggen is een persoonlijke afweging. Geld dat je belegt moet je voor de korte termijn niet nodig hebben. Denk zeker aan vijf, liever nog tien jaar. Dus als je een grote uitgave verwacht de komende jaren, zou je wat minder kunnen beleggen en daarnaast extra kunnen sparen. Je kunt ook indexbeleggen voor je pensioen. Beleggen kun je voor je pensioen in veel gevallen ook doen met een belastingvoordeel. Je kunt als zzp'er je inleg dan aftrekken van je inkomsten. Check wel even de voorwaarden.'