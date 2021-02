Marijke (34) en haar geldzaken: ‘Treurig, dat ik nu al aan de top van mijn salaris zit’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Marijke van der Pols. Marijke is best blij met haar salaris, maar mist perspectief in het salarissysteem van het onderwijs. Ze pleit voor een beloningssysteem.

‘Ik werk alweer vijftien jaar als docent Nederlands op een middelbare school. Tijdens de PABO was Nederlands het enige vak waarvan ik dacht: dit vind ik écht leuk en dat gevoel is eigenlijk nooit veranderd. Daarbij is de tijd van de persoonsvorm leren en ellenlange boekenlijsten lezen echt voorbij. Het gaat nu meer om creatief bezig zijn met taal en ontdekken hoe leuk Nederlands is. Leerlingen maken een eigen magazine of schrijvers vertellen over hun vak. Ik ben niet per se een vakidioot, zit ook heel erg aan de zorgkant. Dat ik echt het verschil kan maken voor iemand, maakt mijn werk zo bijzonder. Natuurlijk zijn er ook minder leuke momenten. Maar hoe vervelend iemand op maandag ook is, op dinsdag begroet ik iedereen weer met een lach. Een aantal jaar geleden groeide ik naar een coördinerende rol. Ook leuk, maar niet zo leuk als voor de klas staan, wat ik sinds drie jaar dus weer doe, in het centrum van Rotterdam. Dat ik daardoor een stap terug moest doen en driehonderd euro minder verdien, is het me meer dan waard. Niets zo vervelend als door je werk niet lekker in je vel zitten.’

Werkweek

‘Ik geef op dit moment op school les aan twee examenklassen. De lessen aan andere klassen, zoals mijn havo 3-klas waar ik ook mentor van ben, zijn digitaal. In totaal geef ik 20 uur les en met nakijkwerk, lesvoorbereidingen en vergaderingen werk ik zo’n 36 uur in de week. Op woensdag ben ik vrij en druk met thuisscholing van mijn twee dochters. Zij vinden me een heel irritante juf, omdat ze van mij alles volgens de regels moeten doen.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik weet precies wat er inkomt en uitgaat en heb op mijn telefoon een lijstje met vaste lasten dat ik om de paar maanden update.’

Droomsalaris

‘Ik ben blij met mijn huidige salaris, maar vind het geen bevredigend idee dat er in de toekomst weinig groei mogelijk is. Daarom droom ik van een beloningssysteem waarin echt wordt gekeken naar de kwaliteiten en prestaties van de docent en je bijvoorbeeld een bonus kunt verdienen.’

Onderhandelen

‘Vraag een realistische prijs. Het levert je meer op als beide partijen zich er prettig bij voelen.’

Financiële misser

‘Gelukkig niet. Al ligt er weleens een ongedragen shirtje uit de sale in mijn kast.’

Financiële meevaller

‘Mijn man is letselschadejurist en werkt met een bonussysteem, dat zijn mooie meevallers.’

De maandelijkste inkomen van Marijke

Nettosalaris € 2830

Marijke: ‘In het middelbaar onderwijs wordt gewerkt met drie salarisschalen. De laagste is voor starters, de hoogste voor universitair geschoolde docenten. Ik zit dankzij mijn vijftien jaar ervaring op de hoogste trede van de middelste schaal en verdien daardoor 2830 euro netto. Niet slecht, het is alleen wel een treurige gedachte dat ik nu aan mijn top zit. Ondertussen wordt er steeds meer van ons verwacht en neemt de problematiek bij kinderen toe. Mijn man verdient op dit moment 3185 euro netto, dat is inclusief de kosten voor zijn leaseauto en exclusief winstuitkering en bonussen. Hij start binnenkort zijn eigen bedrijf als letselschadejurist. Superspannend. We hebben voor de eerste maanden gespaard, zodat we een halfjaar rond kunnen komen zonder zijn salaris, mocht dat nodig zijn. Verder zijn we niet echt spaarders, meer levensgenieters. Al lukt het ons als we een doel hebben wel om op korte termijn een bedrag bij elkaar te krijgen, zoals voor onze bruiloft in Italië drie jaar geleden. Zonder concreet spaardoel zijn we erg goed in alles opmaken. Aan borrels, etentjes, dagjes weg en vakanties bijvoorbeeld.’’

De maandelijkste uitgaven van Marijke

Hypotheek (incl. VVE) € 457,50

Gas, water, licht € 115

Verzekeringen & Gemeentelijke heffingen € 75

Boodschappen € 375

Uiteten / thuisbezorgd € 75

Internet & Telefoon € 87,50

Abonnementen € 19,75

Sparen kinderen € 100

Sportclubs kinderen € 20

Zorgverzekering € 150

Auto & Reiskosten € 445

Kleding & beauty € 150

Totaal € 2069,75

Marijke: ‘Alle vasten lasten, van hypotheek tot en met de sportclubs voor de kinderen, zijn fiftyfifty. We geven veel geld uit aan boodschappen en eten en drinken: 825 euro totaal. Als we straks ergens op moeten besparen, dan valt daar iets te halen. Onze boodschappen laten we sinds een aantal maanden twee keer in de week bezorgen. In het weekend bestellen we vaak iets bij restaurants in de buurt. Als mijn man voor zichzelf begint, doen we het een tijdje met mijn Mini Cooper, daarna beslissen we of we een auto gaan kopen of zakelijk gaan leasen. Kleding koop ik altijd online: ik hou niet van drukke winkels. De ene maand besteed ik 200 euro, de andere maand niks. Van de kinderbijslag kopen we kleding voor de kinderen. Hun spaarpotjes zijn echt voor later: voor zaken als hun studie en rijbewijs.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Geldvraag van Marijke:

‘Nu Rik binnenkort voor zichzelf gaat beginnen, valt zijn salaris van 3185 euro netto weg. Zijn er handige tips om de beginperiode, waarin hij wellicht nog niks of een stuk minder verdient, zonder zorgen te overbruggen?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Spannend als er een inkomen wegvalt. Ik zou om te beginnen hard werken om een flinke spaarpot op te bouwen. Dat geeft niet alleen een fijn gevoel, maar is ook vaak nodig wanneer je vanuit loondienst voor jezelf begint. De meeste zzp’ers of ondernemers hebben even tijd nodig om winst te gaan maken. Ik zou ook naar je kosten kijken. Je weet goed wat erin komt en eruit gaat, maar zijn er misschien toch zaken waar je structureel op zou kunnen besparen? Bijvoorbeeld de boodschappen? Zorg ervoor dat je grip hebt op je inkomsten en uitgaven. Dat helpt enorm. Als je genoeg spaargeld hebt, kun je het inkomen van je partner vanuit die pot elke maand aanvullen tot een niveau waarmee jullie het redden. Dat geeft rust. Toch kan het ook een toffe uitdaging zijn om het eventjes met wat minder geld te doen. Zo houden jullie alleen maar meer over van wat Rik straks gaat verdienen.’

