De geldzaken van Maaike (32): ‘Ik spaar elke maand voor mijn dochter’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Maaike Scheepens (32). Maaike hoeft geen gespekte spaarrekening, als ze maar genoeg verdient om haar dochter een onbezorgde jeugd te geven.

‘Als sales director bij de NCIM groep stuur ik een team van accountmanagers aan in de ict-dienstverlening. We werken voor klanten als Defensie, politie, justitie, NFI en de NAVO. Heel bijzonder: wij zijn de enige Nederlandse directe leverancier als het gaat om ict-dienstverlening aan de NAVO. Ik vind het sowieso een fijne gedachte dat we met onze software en vakmensen iets goeds kunnen doen. Zoals in onze samenwerking met het Child Protection Research Centre. Zij sporen daders en slachtoffers van kinderuitbuiting op. Mooi dat we met onze dienstverlening hierbij kunnen helpen. Na mijn hbo-studie toerisme heb ik in de event- en hotelbranche gewerkt tot de NCIM Groep mij benaderde. Ik ben als resource manager begonnen en in negen jaar opgeklommen tot sales director.’

Werkweek

‘Veertig uur of meer wanneer nodig. Mijn dag begint om vijf uur met een uur sporten, om zes uur check ik mijn mail en zet alvast wat acties uit. Vervolgens heb ik alle tijd om mijn dochter van bijna vier klaar te maken voor de crèche en ben ik weer op tijd thuis voor de meeting met het managementteam om half 9. Gevolgd door mijn eigen teammeeting waarin we de acties van de dag bespreken. De ene dag schrijf ik offertes, de andere dag heb ik afspraken of bezoek conferenties en webinars. Om half 5 is de laatste teammeeting. Daarna haal ik m’n dochter op en ontspan ik samen met haar. Om het weekend is ze bij haar vader en ga ik leuke dingen doen met vrienden.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik kom in principe elke maand rond en hou mijn uitgaven daarom niet nauwkeurig bij. Ik kijk regelmatig op mijn rekening en jaarlijks check ik alle uitgaven op mogelijke besparingen.’

Droomsalaris

‘Dat ik genoeg blijf verdienen om mijn vrijheid te behouden, kan doen wat ik graag wil doen en mijn dochter een onbezorgde jeugd kan geven.’

Onderhandelen

‘Door aan het begin van het jaar met je leidinggevende te bepalen wat je zou kunnen doen om meer te verdienen, wordt een eindejaar gesprek niet ongemakkelijk.’

Financiële misser

‘Ik kwam er laatst achter dat ik verschillende ongebruikte apps en abonnementen heb waarvoor ik in totaal vijftig euro per maand betaal. Zonde!’

Financiële meevaller

‘Anderhalf jaar geleden heb ik geïnvesteerd in crypto, die flink in waarde is gestegen.’

Volgen via LinkedIn

Maaikes inkomsten per maand

Nettosalaris: € 3000 – 3750

Maaike: ‘Mijn maandelijkse inkomen is bonusafhankelijk en wisselt tussen de 3000 en 3750 euro. Ik ben alleenstaande moeder, woon in een relatief duur koophuis en vind het heel belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn. Nu heb ik mijn teruggave van de hypotheekrente en kinderopvang nog maandelijks nodig. Uiteindelijk zou ik graag willen dat ik dit op jaarbasis terugkrijg en het als mooi spaarpotje kan wegzetten. Dat dit nu niet lukt, komt ook door mijn levensstandaard: ik hou nu eenmaal van luxe dingen. Ik geef ook niet om veel geld op mijn rekening, maar om de vrijheid die het me geeft om de dingen te doen waar ik herinneringen mee opbouw en plezier aan beleef. Gelukkig heb ik me sinds ik het alleen doe geen moment druk gemaakt of ik het wel zou redden. Sparen doe ik wel al voor mijn dochter: honderd euro per maand, zodat zij zich in haar jeugd geen geldzorgen hoeft te maken.’

Maaikes uitgaven per maand

Hypotheek (netto) – € 1175

Zonnepanelen, warmtepomp en water – € 30

Verzekeringen divers – € 80

Zorgverzekering – € 123

Boodschappen – € 400

Eten bestellen/uiteten – € 200

Kleding – € 350

Beauty – € 90

Kinderopvang (netto) – € 350

Ziggo, Netflix, etc. – € 125

Totaal – € 2923

Maaike: ‘De kosten voor mijn hypotheek en de kinderopvang zijn netto, dus inclusief teruggave. De kinderopvang kost in totaal 700 euro, dat deel ik met mijn ex. Ik woon in een vrij duur huis, maar door mijn zonnepanelen en warmtepomp bespaar ik wel weer op de energiekosten. Ook heb ik een gym thuis en dus geen sportschoolkosten. Verder scheelt het ook dat ik een auto en telefoon van de zaak heb. Boodschappen bestel ik wekelijks online. Kost minder tijd en er is minder kans op impulsaankopen. Ook handig: ik start altijd met de aanbiedingen en verzin de rest eromheen. Doordat het bedrag oploopt, zie ik tijdens het shoppen al of ik het te duur vind worden of niet. Aan kleding kan ik de ene maand zo 350 euro uitgeven, aan mooie pumps bijvoorbeeld, en dan weer een maand niets. Ik ben geen type dat de stad afstruint of online alles afgaat. Ik weet wat ik wil en shop altijd met een doel. Impulsaankopen doe ik sowieso een stuk minder nu ik er alleen voor sta.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Financiële vraag van Maaike

‘Wat zijn de regels als ik mijn cryptovermogen aan mezelf uitbetaal of juist laat staan met betrekking tot de Belastingdienst?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘In Nederland betaal je boven een bepaald bedrag vermogensbelasting. Die grens ligt nu op 50.000 euro per persoon. Dus als je een fiscaal partner hebt, hoef je geen belasting te betalen over de eerste 100.000 euro die jullie gezamenlijk aan vermogen hebben. Je geeft bij de belastingdienst op hoeveel geld je op peildatum 1 januari in crypto hebt zitten en dat wordt dus meegenomen in het berekenen van je totale vermogen. Spaargeld en beleggingen vallen hier bijvoorbeeld ook onder.

Je betaalt vervolgens 30% over het voordeel dat je uit je beleggingen haalt. Dat heeft niets met je werkelijke rendement te maken. Er wordt met een fictief rendement – bepaald door de belastingdienst – gewerkt. Als je besluit wat crypto te verkopen voor euro’s, hoef je daar niet direct belasting over te betalen. Het geld dat je door de verkoop op je rekening krijgt, wordt opgeteld bij je vermogen, dus daar betaal je dan eventueel wel weer vermogensbelasting over.’

Deze ‘Geldzaken’ met Maaike lees je in VIVA-23-2021. Deze editie ligt vanaf 9 juni in de winkel.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Enith van Tongeren

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?