Anna (30) over haar geldzaken: ‘Ik had flink kunnen sparen, maar deed het niet’

‘Vorig jaar maart kwam ik na een jaar terug uit Australië. Ik werkte daar als hr-recruiter bij een biotech-start-up en dat zou ik gelukkig op afstand kunnen blijven doen. Maar in april werd ik ontslagen, vanwege corona. Ik besloot het positief te bekijken en kwam al snel op het idee voor Toos Werkloos. Met mijn bedrijf help ik mensen die werkloos zijn met het schrijven van een goede sollicitatiebrief, cv en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Het merendeel van mijn klanten is vrouw, en de meesten zijn net als ik hun baankwijtgeraakt door corona. Uiteindelijk hoop ik het taboe rondom werkloosheid te kunnen doorbreken. Grappig genoeg wordt dat taboe vaak veroorzaakt door negatieve gedachten bij mensen zelf. Zo adviseer ik mijn klanten bijvoorbeeld om deze periode juist te gebruiken om uit te zoeken wie je bent en wat je wilt. En met succes, want inmiddels heb ik al meer dan veertig mensen aan een nieuwe baan kunnen helpen.’

Werkweek

‘Gemiddeld werk ik zo’n vijftig uur per week. Op maandag geef ik cursussen, dinsdag doe ik hr-klussen voor bedrijven uit mijn netwerk, woensdag is cursus- en websitedag, donderdag volg ik een moneycursus van Charlotte van ’t Wout en vrijdag focus ik me op mijn financiën. Om te ontspannen wandel ik graag en als het weer kan, ga ik graag eten en borrelen met vrienden.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds ik mijn baan kwijtraakte, houd ik alles goed bij.’

Droomsalaris

‘3500 euro netto. Dat salaris verdiende ik eerder als hr-recruiter. Daardoor kon ik op wintersport, uit eten, weekendjes weg en sparen.’

Onderhandelen

‘Zorg ervoor dat je je verhaal klaar hebt en weet waarom je een bepaald salaris wilt verdienen. En stel de vraag: wat beteken ik voor jullie bedrijf en wat is jullie dat waard?’

Financiële misser

‘Als recruiter verdiende ik 2800 euro in drie dagen en had ik dus flink kunnen sparen. Maar dat heb ik niet gedaan.’

Financiële meevaller

‘Vorig jaar heb ik mijn oude baantje in de gehandicaptenzorg weer opgepakt om iets bij te verdienen, en daardoor de zorgbonus van duizend euro gekregen.’

Anna’s inkomsten per maand

Nettosalaris – € 0 tot 1200

Anna: ‘Mijn inkomen wisselt nog te veel om mezelf elke maand een vast bedrag uit te keren. De ene maand verdien ik meer dan 1000 euro, de andere niks. Door ons Australië-avontuur had ik geen recht op een uitkering en dus nul inkomen. Gelukkig verdient mijn vriend genoeg om onze vaste lasten te dragen. Mijn inkomen gaat nu vooral naar ons spaarpotje voor het huis en gebruiken we om eten te bestellen als we een keer geen zin hebben om te koken. In de maanden dat ik vorig jaar weer even in de zorg werkte en daarnaast mijn eigen bedrijf opstartte, verdiende ik zo’n 900 euro per maand voor 16 uur per week. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt, zodat ik Toos Werkloos echt kan laten groeien.’

Anna’s uitgaven per maand

Hypotheek – € 1100

Verzekeringen divers – € 162

Zorgverzekering (voor ons allebei) – € 213

Internet en TV – € 53

Gas, water, licht – € 142

Boodschappen – € 450

Reiskosten – € 100

Katten – € 30

Spotify – € 10

Sparen vakanties – € 200

Uiteten/Thuisbezorgd – € 150

Telefoon – € 31

Leefgeld – € 200

Huis – € 100

TOTAAL – € 2941

Anna: ‘Alle vaste lasten tot en met ‘sparen vakanties’ worden op dit moment betaald door mijn vriend. Om te kijken of we wel uit zouden komen zonder mijn inkomen, hebben we op het moment dat ik mijn baan kwijtraakte, meteen al onze uitgaven onder de loep genomen. Ik schrok van ons boodschappenbudget: vaak meer dan 700 euro. Nu maak ik op zondag een lijst met aanbiedingen en gaan we een keer per week naar goedkopere supermarkten. Verder reserveren we per persoon elke maand 200 euro. Hier koop ik bijvoorbeeld boeken, kleding, beautyitems en cadeaus van. Maandelijks mogen we ook 150 euro aan eten bestellen, uiteten of koffie besteden. Dat gaat nu vaak niet op. Van dat geld willen we uiteindelijk een nieuwe bank, eettafel en stoelen kopen.’

Financiële vraag van Anna

‘Onze hypotheek staat op naam van mijn vriend, omdat ik op dat moment alleen nog een Australië-rekening had. Nu droom ik van een tweede huisje in de natuur. Voor mij dus een eerste hypotheek. Wat kan ik nu al doen om die toekomstdroom waar te maken, ondanks mijn fluctuerende inkomen?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Om een hypotheek te kunnen krijgen, heb je een paar dingen nodig:

1. Een redelijke stabiel inkomen, met enige vastigheid. Dat kan in loondienst zijn, maar als je als zzp’er of ondernemer ook een stabiel inkomen kunt laten zien – bijvoorbeeld op basis van de afgelopen twee of drie jaar – kun je daar ook prima een hypotheek mee krijgen.

2. Je zult eigen geld moeten meenemen. Bij een huis van 250.000 euro is dat al zo’n 10.000 euro. Dat zul je dus bij elkaar moeten sparen.

3. Daarbij goed om te weten: jouw vriend heeft al een huis en hypotheek. Wanneer jullie trouwen in volledige gemeenschap van goederen, word jij mede-eigenaar van het huis en ook medeverantwoordelijk voor de hypotheek.

4. Is het huisje in de natuur dat je op het oog hebt officieel een recreatiewoning? Dan gelden er andere regels. Zo betaal je niet 2% maar 8% overdrachtsbelasting en zul je meer eigen geld moeten meenemen. Daarnaast mag je er hoogstwaarschijnlijk niet fulltime wonen.’

