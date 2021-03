Leanne (35) over haar geldzaken: ‘We hebben bijna geen woonlasten’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Leanne Pieters (35). Leanne ontwerpt en ontwikkelt verpakkingen. De afgelopen jaren heeft ze er samen met haar man alles aan gedaan om hun vaste lasten zo laag mogelijk te houden. Zo wonen ze nu zelfs hypotheekvrij.

‘Ik heb eerst tien jaar in loondienst gewerkt in de verpakkingsindustrie voor ik twee jaar geleden voor mezelf begon. Bij een creatief bureau miste ik de technische kant en aan de productiekant was weer minder oog voor het creatieve stuk. Terwijl ik allebei juist leuk vind. Gelukkig kan ik die twee combineren sinds ik voor mezelf werk. Ik werk vooral voor onafhankelijke, duurzame merken, zoals Seepje en Natural Heroes. Vaak inspirerende merken met jonge, enthousiaste teams waar ik veel energie van krijg. Ik vind het ’t leukste om met duurzame materialen die niet duur of ingewikkeld zijn toch iets tofs en betaalbaars te maken. Daarbij helpt het dat ik alleen al qua leveranciers de afgelopen jaren een mooi netwerk heb opgebouwd. Uiteindelijk is het natuurlijk het allerleukste om mijn eigen verpakkingen tegen te komen in de supermarkt of drogist. Dat blijft bijzonder.’

Werkweek

‘Ik ben nu nog een maand met zwangerschapsverlof en daarna zal ik zo’n drie tot vier dagen per week werken. Dankzij mijn buffer en de ZEZ-uitkering voel ik geen druk om nu al opdrachten te werven. Ik wil sowieso rustig opstarten. Die beginperiode ga ik me ook op een eigen project focussen, waarmee ik meerdere merken op een makkelijke manier hoop te helpen. Meer kan ik er nog niet over zeggen…’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds ik op mezelf woon, hou ik alles elke maand netjes bij. Kost een uurtje en geeft me altijd goed overzicht.’

Droomsalaris

‘5000 euro: dat geeft meer ruimte om te sparen, investeren en voor leuke dingen als weekendjes weg, lekker eten in een sterrenrestaurant en onze bucketlist-reizen naar Amerika en Japan.’

Onderhandelen

‘Ik ben altijd open over mijn prijzen. Dat begint al op mijn website. Dan word je ook niet benaderd door mensen die je niet kunnen of willen betalen.’

Financiële misser

‘Het enige wat ik kan bedenken, is dat we ons huis eind 2019 hebben verkocht met veel overwaarde, maar niet hadden verwacht dat het een jaar later nóg meer waard zou zijn.’

Financiële meevaller

‘Een mooie schenking van onze ouders, die het versneld aflossen op onze hypotheek in gang heeft gezet. Uiteindelijk wonen we nu hypotheekvrij.’

Leanne’s inkomsten per maand Nettosalaris – € 2000 Leanne: ‘Ik keer mezelf 2000 euro uit. Dat is ruim voldoende om alle vaste lasten te betalen. Ik zou mezelf meer kunnen geven, maar kies hier bewust voor om zo een zakelijke buffer te houden. Die staat nu op ruim 30.000 euro. Sparen doen mijn man en ik samen: zo’n veertig procent van ons salaris. Hij werkt drie dagen in loondienst, maakt architectuurvisualisaties en verdient 1600 netto. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf Ontwerpjouwkast.nl waardoor we op jaarbasis nog een paar duizend euro extra hebben. Mijn laatste loon in loondienst was 2500 euro netto. Dat was toen prima. Al woonden we in die tijd nog niet hypotheekvrij.’ Leanne’s uitgaven per maand VVE (mijn deel) – € 100 Gas, water, licht – € 62,50 Auto – € 100 Gemeentebelasting – € 42,50 Verzekeringen divers – € 27,50 Zorgverzekering – € 90 Boodschappen – € 250 Abonnementen (internet, netflix) – € 27,50 Thuisbezorgd/afhaal – € 32,50 Sparen en beleggen – € 700 Telefoon – € 8 Kleding – € 100 Leuke dingen (boeken, koffie etc) – € 250 Totaal – € 1790,50 Leanne: ‘Met de overwaarde die we gecreëerd hadden door versneld af te lossen op onze hypotheek, hebben we een jaar geleden hypotheekvrij een huis gekocht. Daardoor hebben we nu dus nagenoeg geen woonlasten. Zo’n luxe! Onze minimalistische financiële manier van leven begon tien jaar geleden met heel goed op onze uitgaven letten. Boodschappen laten we een keer per week bezorgen. Een stuk makkelijker en scheelt veel tijd. Als we geen zin hebben om te koken, bestellen we: vaak pizza of Indonesisch. Sinds onze dochter is geboren en ik ’s nachts veel wakker ben, koop ik wel meer online. Toch probeer ik nog altijd goed op te letten of we het wel echt nodig hebben. Sinds een half jaar beleg ik ook, mijn man doet dat al zo’n vier jaar. Hij is er heel actief mee bezig. Ik doe nu mee in de hoop dat het meehelpt voor mijn pensioen.’