De geldzaken van Yvonne (42): ‘Ik betaal mijn boodschappen altijd contant’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Yvonne Bijkersma (42). Yvonne wordt onrustig als er nog maar een paar honderd euro op haar rekening staat. Echt zorgen maakt ze zich niet zo snel: ze geeft nooit meer uit dan ze heeft.

‘Ik heb jaren als visagist en schoonheidsspecialist gewerkt. Ik werd ingehuurd door salons in het hele land en later zelfs in Europa. Toen ik zwanger was van mijn derde zoon, wilde ik niet meer zo veel reizen en besloot ik een beauty- en mamablog te starten. Sinds twee jaar heb ik alles ondergebracht in mijn online magazine Vegalifestyle.nl. Van beautyproducten tot recepten: ik schrijf over allerlei zaken die handig kunnen zijn voor een veganistische levensstijl.’

‘Ik ben al sinds mijn achtste vegetariër en sinds drie jaar veganist. Het is zo leuk om mensen op een positieve manier te informeren over de veganistische wereld en alle mogelijkheden die er zijn. Ik krijg ook veel leuke reacties, ook van vegetariërs en flexitariërs die zich laten inspireren door mijn online magazine. Zelfs reacties van mensen die dankzij mijn tips merken dat het eigenlijk veel lekkerder is om plantaardig te eten en daardoor overstappen. Heel bijzonder!’

Werkweek

‘Zo’n vijftig uur per week. Ik merk het niet eens, simpelweg omdat ik mijn werk zo leuk vind. Het voelt meer als een hobby. ’s Avonds ben ik liever bezig met mijn Pinterest-pagina dan dat ik tv kijk. Overdag ben ik – als ze niet op school zitten – veel met mijn zoons, vooral de middelste heeft door zijn epilepsie veel zorg nodig. Verder wandel ik graag met de hond en ’s avonds voor het slapen mediteer ik altijd even om mijn hoofd leeg te maken.

Werkt perfect.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik check mijn rekening regelmatig en geef nooit meer uit dan ik heb.’

Droomsalaris

‘10.000 euro, zodat ik met de kinderen mooie reizen kan maken.’

Onderhandelen

‘Zodra het om geld gaat, klap ik dicht. Het helpt om te bedenken dat bedrijven me niet voor niets benaderen.’

Financiële misser

‘Ik zag laatst een heel mooi schilderij. Precies waar ik al tijden naar op zoek ben, voor maar 45 euro. Toch besloot ik er nog even over na te denken. Eenmaal thuis wist ik het zeker: die moést ik hebben. Terug in de winkel was net de allerlaatste verkocht. Ik heb er nog steeds spijt van dat ik ‘m toen niet meteen heb gekocht.’

Financiële meevaller

‘Tijdens mijn zwangerschappen heb ik mijn zwangerschapsuitkering nooit gehad. Die ontvang ik nu met terugwerkende kracht.’

Volgen via Vegalifestyle.nl en op @vegalifestyle.nl

Yvonnes Inkomsten per maand Nettosalaris – € 2000 Yvonne: ‘Ik keer mezelf 2000 euro per maand uit om mijn maandelijkse kosten te dekken. Ik maak nu zo’n 1000 euro winst per maand, de rest vul ik aan met alimentatie. Daar hoop ik snel verandering in te brengen, zodat ik ook echt financieel onafhankelijk ben. Zo hoop ik binnen drie jaar een mooi maandsalaris van 3000 euro netto te verdienen, en uiteindelijk binnen vijf jaar meer dan 5000 euro netto.’ ‘Tegen die tijd hoop ik bij de grootste tien platformen in mijn branche te horen. Op dit moment verdien ik met mijn magazine geld door affiliate links en samenwerkingen met merken. Verder ben ik een spaarder en vind ik het altijd een fijn idee om geld achter de hand te hebben. Daarom zorg ik ook dat er minimaal 500 euro op mijn rekening staat. Als er nog maar 300 euro opstaat, word ik al onrustig. Ik maak dan het liefst geld van mijn spaarrekening over en let vanaf dat moment nog eens extra op mijn uitgaven. Rood staan, kan ik dan ook niet. Mocht het een keer echt nodig zijn, dan kan ik altijd bij mijn ouders terecht. Maar dat wil ik liever niet.’ Yvonnes uitgaven per maand Hypotheek – € 350 Gas, water, licht – € 100 Verzekeringen divers – € 100 Boodschappen – € 500 Eten bestellen – € 220 Zorgverzekering – € 146 Telefoon – € 35 Kleding – € 200 Totaal – € 1651 Yvonne: ‘Ik haal een tot twee keer in de week boodschappen en betaal sinds kort altijd contant. Anders geef ik namelijk veel te makkelijk meer uit. Zodra ik aanbiedingen zie, ga ik het liefst hamsteren. Dat scheelt uiteindelijk geld, maar is op het moment zelf wel een investering. Aan eten afhalen, besteed ik vrij veel. Dit doe ik wekelijks. Zodra ik merk dat ik te hard door mijn geld ga, is dit het eerste waarop ik bespaar. Aan beauty geef ik amper geld uit, omdat ik door mijn werk veel krijg opgestuurd. Wat ik aan kleding uitgeef, verschilt per maand. Sinds kort zit ik met twintig andere vrouwen in een speciale kleding-appgroep. De kleding die we niet dragen, geven we aan elkaar door. Een soort kledingparty, heel leuk!’ Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Geldvraag van Yvonne

‘Goed onderhandelen vind ik nog steeds lastig. Heb jij goede onderhandeltips voor mij?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Tip 1: Bedenk vooraf goed wat je eruit wilt halen en zet deze op volgorde van wat het meest belangrijk voor je is.

Tip 2: Weet alles wat je kunt weten over het bedrijf en/of de persoon met wie je onderhandelt. Des te meer je weet, des te minder kunnen ze je wijs maken.

Tip 3: Weet vooraf wat je bereid bent in te wisselen om jouw belangrijkere doelen wel te bereiken.

Tip 4: Probeer aan tafel te komen met wie ook echt kan beslissen.

Tip 5: Begin niet meteen over geld. Zoek eerst iets wat verbindt om te bespreken. Een gedeelde werkervaring of kids die ’s nachts niet doorslapen.

Tip 6: Luisteren! Alles wat je hoort, kun je gebruiken om er samen uit te komen

Tip 7: Wees duidelijk. Zo verspil je niet onnodig veel tijd van de ander en weet hij/zij wat je wil. Duidelijk is niet onbeleefd.

Tip 8: Geef wat en neem wat. Kom je niet tot een uitkomst die jij graag wilt? Ga dan op zoek naar secundaire voorwaarden. Niet het uurtarief dat je wilt, maar je kunt wel wat aan die lange betaaltermijn doen of mag een cursus binnen het bedrijf gratis volgen.

Tip 9: Neem een voorstel altijd even mee naar huis. Van ter plekke beslissen, krijg je spijt.

Tip 10: Een deal is pas een deal wanneer het op papier staat!’

Deze ‘Geldzaken’ met Yvonne lees je in VIVA-21-2021. Deze editie ligt vanaf 26 mei in de winkel.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Marjan ten Berge

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?