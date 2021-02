In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo over de schouder van Ingeborg Prins (31) Ze had net een carrièreswitch gemaakt toen de eerste lockdown een feit werd. Gevolg: een hoop financiële stress. Dat duurde gelukkig niet lang. Nu gaat het beter dan ooit.

‘In januari vorig jaar heb ik mijn baan als customer service coördinator bij reisorganisatie Eliza was here opgezegd. In de drie jaar dat ik daar werkte, ontdekte ik mijn liefde voor schrijven en content marketing. Daarom koos ik voor een verkorte opleiding in die richting. In die periode kon ik stage lopen bij food consultancy en communicatiebureau Green Food Lab. Om mijn vaste lasten die eerste maanden te betalen, regelde ik twee bijbanen in de horeca. En toen kwam corona… Ik raakte mijn bijbanen kwijt en moest het doen met 300 euro stagevergoeding. Mijn vriend stelde voor samen te gaan wonen en mee te betalen aan de vaste lasten. Na augustus kon ik gelukkig als freelancer bij mijn stagebedrijf aan de slag, en al snel kreeg ik meer opdrachtgevers. Nu gaat het heel goed.’

Werkweek

‘Gemiddeld werk ik 45 uur per week. Ik maakte de afgelopen maanden vaak weken van 60 uur, iets te veel van het goede. Om te ontspannen mediteer en wandel ik elke dag.’

Kasboekje bijhouden

‘Aan het begin van het jaar maak ik altijd een overzicht van mijn maandelijkse uitgaven. Dat hou ik bij door dagelijks mijn rekening te checken. Ook weet ik altijd precies wat er wanneer afgaat. Dat schrijf ik op in mijn agenda, zodat ik zeker weet dat er dan genoeg geld op mijn rekening staat. Wel zo handig nu ik niet meer elke maand op hetzelfde moment mijn geld krijg en alles verspreid binnenkomt.’

Droomsalaris

‘Toen ik begin vorig jaar voor mezelf begon, was mijn huidige salaris van 3000 euro een droom. Nu ik dat al verdien, is mijn doel 5000 euro. Dan kan ik sparen voor een groter huis en hou ik genoeg over voor goede doelen en om mijn familie en vrienden blij te maken met cadeautjes.’

Onderhandelen

‘Via de mail werkt voor mij het beste, dan kan ik goed uitleggen waarom iets een goede prijs is.’

Lees ook:

Bibianne (41) over haar geldzaken: ‘Ik wil zes nullen op mijn rekening zien’

Financiële misser

‘Ik had een starter gevonden die aanbood voor 99 euro een logo te maken. Ik betaalde vooraf, de grootste fout ooit. Na het eerste voorstel waar ik wat aanmerkingen op had, kreeg ik geen reactie meer. Nog altijd heb ik geen logo of reactie gezien, bizar!’

Financiële meevaller

‘Ik kocht mijn appartement zes jaar geleden voor 121.000 euro. De WOZ-waarde is nu 262.000 euro. Mijn moeder zei: ‘Nooit geweten dat jij zo’n goede belegger bent…’

De inkomsten per maand van Ingeborg

Nettosalaris € 3000

Ingeborg: ‘Mijn omzet wisselt nu tussen de 3000 en 5500 euro. Ik geef mezelf 3000 euro salaris. Alles wat overblijft, laat ik op mijn zakelijke rekening staan. Zo spaar ik voor een buffer mocht er een keer minder binnenkomen. Mijn salaris in loondienst was 2650 euro en toen ik besloot voor mezelf te starten, hoopte ik op een salaris van 3000 euro. Ik ben zo blij dat ik dat nu al verdien. Zeker omdat ik nu ook weet hoe het is om in de financiële stress te zitten. Geen pretje. Tijdens het boodschappen doen, liep ik te rekenen of ik alles wel kon betalen van de laatste vijftien euro op mijn rekening.’

Volgen via @Ingeborgprins en Waybeyondwords.nl

Uitgaven per maand

Hypotheek € 521

VVE € 200

Boodschappen € 150

Zorgverzekering € 128

Reiskosten € 140

Kleding € 50

Beauty € 30

Uiteten/thuisbezorgd € 75

Telefoon € 15

Totaal € 1309

Ingeborg: ‘We hebben het nu zo verdeeld dat ik de hypotheek betaal, aangezien die op mijn naam staat. Mijn vriend doet de overige vaste lasten als verzekeringen, internet, gas, water en licht à 375 euro. De boodschappen splitten we. Het grappige is dat ik dankzij mijn vriend nu weet hoe makkelijk het is om op de boodschappen te besparen. Zo eten we vaak soep en maken we een bepaald gerecht voor meerdere dagen. Dat deed ik voorheen nooit, maar nu weet ik: de volgende dag is het zelfs nog lekkerder. Verder laten we gemiddeld een keer in de twee weken eten bezorgen. Ik hou ook geld over door alle lunch- en koffiedates die nu niet door kunnen gaan. Daar gaf ik maandelijks ongemerkt zo 150 euro aan uit. Mijn zorgverzekering heb ik voor een jaar vooruit betaald waardoor ik flinke korting kreeg. Reiskosten zijn een stuk minder, doordat ik nu gemiddeld nog maar een keer per week in Amsterdam hoef te zijn. Bijvoorbeeld als er een video opgenomen wordt waar ik bij moet zijn. Mijn sportschoolabonnement heb ik opgezegd, nu sport ik thuis op mijn matje. Lekker makkelijk. En ik wandel veel. Voor m’n telefoon betaal ik maar vijftien euro per maand, scheelt ook. Kleding koop ik vanuit duurzaamheidsoogpunt zo min mogelijk. Het scheelt ook dat ik deze dagen uit te tekenen ben in mijn legging.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Geldvraag van Ingeborg

‘Hoe bepaal je een goed uurtarief? En waar vind ik andere ondernemers om daarover te sparren?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Het is voor veel (startende) ondernemers vaak gissen, het bepalen van een uurtarief. Verdiep je in welke belastingen je moet afstaan en welke reserveringen je wilt doen. Die moet je wel echt verwerken in je uurtarief. Je vertelt dat je nu tussen de 3000 en 5500 euro per maand omzet en 3000 euro aan jezelf uitbetaalt. Ik vind de uitkering die je jezelf geeft aan salaris vrij hoog in vergelijking met je omzet. Als je 3000 euro omzet, moet je daar nog belasting over betalen. Zo’n 30 á 40 procent wegzetten, is het meest veilig. Als je die 3000 euro aan jezelf uitkeert, kom je direct al geld tekort. Je neemt dan namelijk ook je belastinggeld privé op. Kijk daar nog eens goed naar, want je wilt niet geld tekort komen wanneer de belastingdienst aanklopt. Over dit soort dingen praten met andere ondernemers kan heel fijn zijn. Heel populair tegenwoordig is een mastermind opzetten. Dan kom je eens in de zoveel tijd samen met een clubje mensen die ook ondernemen en hun kennis delen. Nog een tip over het uurtarief: vraag anderen naar hun tarieven, maar neem dat niet zomaar over. Denk goed na over de waarde van jouw ervaring, talenten en kennis en leg dat naast gangbare tarieven in de branche. Waar sta jij hierin? Je merkt vanzelf of jouw tarief passend is. Gaan opdrachtgevers erg makkelijk akkoord? Dan kun je best wat omhoog.

Geldzaken met Bibianne Boumans komt uit VIVA-2021-05. Dit nummer ligt t/m 9 februari in de winkel of kun je hier online bestellen.