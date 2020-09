Hannah (33): ‘Toen er niets binnenkwam, raakte ik best gestrest’

View this post on Instagram

𝙼𝚎𝚍𝚒𝚝𝚊𝚝𝚒𝚎 🧘🏽‍♀️⁣⁣ ⁣⁣ Mediteren is meer dan alleen stilzitten op een kussen. Voor mij is mediatie afstemmen op mezelf, wie ik werkelijk ben. En dat kan ook liggend of lopend. Het is het naar binnen keren en contact maken met jezelf. ⁣⁣ ⁣⁣ Door stil te worden kun je luisteren naar wat je nodig hebt, kunnen er nieuwe ideeën ontstaan en kun je loslaten wat je los mag laten. ⁣Het geeft je rust omdat we constant worden afgeleid door onze gedachten of prikkels van buitenaf. ⁣⁣ ⁣⁣ Het is dan ook een uitdaging om stil te worden. Maar dit kun je leren door het vaker te doen. ⁣Als je een nieuwe vaardigheid wilt leren moet je daar ook tijd in steken. Mediteren kan in stilte maar ook met muziek of in de vorm van een geleide meditatie. ⁣⁣ ⁣⁣ In stilte door te wandelen in de natuur, zittend op een kussen of dicht bij jezelf in een yinhouding. ⁣⁣ ⁣⁣ Welke heeft jouw voorkeur? ⁣⁣ ⁣⁣ Liefs Hannah