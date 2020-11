In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Ingrid Beukema.

‘Zes jaar geleden maakte ik een carrièreswitch. Tien jaar lang had ik expats geholpen met verhuizingen naar het buitenland: van immigratiepapieren tot school-registratie regelen. Erg leuk en dynamisch, maar het was ook hard werken om anderen tevreden te houden. Ik droomde van mijn eigen business. Uiteindelijk koos ik voor een opleiding tot vertaler Engels – Nederlands om mijn creativiteit met taal kwijt te kunnen. Nu vertaal en schrijf ik teksten voor de websites, nieuwsbrieven en brochures van mooie klanten. Sinds dit jaar ben ik ook eigenaar van Yours Sincerely: zelfontworpen en duurzame yogashirts voor vrouwen. Het idee hiervoor ontstond toen ik na terugkomst van mijn yogavakantie weinig duurzame, betaalbare yogashirts met leuke prints kon vinden. Ik besloot ze zelf te maken, in juli ging mijn webshop live. Naast enthousiaste reacties van klanten, wordt mijn bedrijf opgemerkt door de media. Een mooi compliment. Het zal nog wel een jaar duren voordat ik er extra inkomen uit kan halen, maar dat is het me waard. Alles wat ik leuk vind, komt hierin samen.’

Werkweek van Ingrid Beukema

‘Gemiddeld ben ik twintig uur per week bezig met vertalen. De rest van de tijd besteed ik aan Yours Sincerely. Naast het beheren van de webshop en het ontwerpen van de T-shirts, maak ik marketingplannen, hou ik de website en social media bij en lanceer ik nieuwe shirts en cadeausets. Alleen de boekhouding, grafische vormgeving en het basisontwerp van mijn website besteed ik uit.’

Kasboekje bijhouden

‘Dat heb ik jarenlang gedaan waardoor ik me heel bewust ben van mijn uitgavenpatroon en dit nu niet meer nodig is.’

Droomsalaris

‘3000 euro per maand, zodat ik genoeg heb om lekker te leven, een pensioen op te bouwen en te genieten van festivals en concerten.’

Onderhandelen

‘Als je bereid bent om te verliezen, kun je harder onderhandelen. Zo heb ik bedankt voor een te laag bod voor mijn auto. De koper wilde gelukkig zo graag dat hij daarna meer bood dan ik bedacht had.’

Financiële misser

‘Op mijn 27ste heb ik een lening afgesloten om meubels en kleding te kopen. Ik was maan-delijks zo veel kwijt aan rente en aflossing dat ik daarna nooit meer geld heb geleend.’

Financiële meevaller

‘Dat ik als freelance vertaler meer spaargeld heb dan ooit. Terwijl ik toen ik met mijn opleiding startte niet eens zeker wist of ik de kosten wel kon terugverdienen.’

Inkomsten per maand Nettosalaris € 2300 Ingrid: 'Sinds ik als vertaler werk, verdien ik zo'n 2300 euro per maand. De extra inkomsten die ik met Yours Sincerely verdien, stop ik terug in het bedrijf. Hier verdien ik nu dus nog niks aan. Ik heb eerlijk gezegd onderschat dat het nog wel een jaar kan duren voordat hier verandering in komt. Maar omdat dit het leukste avontuur is dat ik ooit ben aangegaan en ik genoeg verdien met mijn vertaalklussen, is dat het me allemaal waard. Alles wat ik maandelijks overhoud, zet ik op mijn spaarrekening. Zo bouw ik een buffer op die ik als zelfstandige goed kan gebruiken. Al heeft de coronacrisis tot nu toe gelukkig geen effect op mijn inkomen. Daarnaast spaar ik voor onze bruiloft van volgend jaar. Die zou eigenlijk dit jaar plaatsvinden, maar dat kon door corona niet doorgaan. Gelukkig kon alles kosteloos verschoven worden.' Uitgaven per maand Hypotheek (mijn deel) € 300

Verzekering divers € 28

Zorgverzekering € 105

Boodschappen € 200

Reiskosten € 100

Telefoon € 12

Kleding € 20

Beauty € 20

Huisdieren € 100

Donaties € 25

Totaal € 910 Ingrid: ‘Sinds een jaar of acht ben ik een stuk minimalistischer gaan leven. Ik vind het niet nodig om kleding en interieuritems nieuw te kopen. Als ik iets aanschaf, is het vaak tweedehands of duurzaam. Dat geeft zo veel rust en scheelt een hoop spullen en geld. Ik probeer ook echt al mijn kleding op te dragen voordat ik wat nieuws koop. Mijn telefoonkosten zijn laag omdat ik een los toestel gebruik en alleen sim-kosten heb. Mijn zorgverzekering betaal ik per jaar, zodat ik twee procent korting krijg. Aan boodschappen geven we relatief veel uit, omdat mijn vriend en ik kiezen voor vegetarisch en biologisch. Uiteten gaan of eten bestellen doen we nauwelijks. Wel gaven we aan concerten en festivals zo’n 250 tot 300 euro per maand aan uit. Nu sparen we het maar op voor onze eigen festivalbruiloft.’

Geldvraag van Ingrid: 'Mijn vriend en ik zijn allebei zelfstandig ondernemer. Verandert er iets aan onze financiële situatie als we volgend jaar getrouwd zijn? Zijn er bijvoorbeeld zaken om rekening mee te houden of waar we ons voordeel uit kunnen halen?' Financieel expert Renée Lamboo: 'Bijna tweehonderd jaar lang was de regel in Nederland dat als je trouwde, dat in gemeenschap van goederen was. Dat betekende dat alle bestaande en toekomstige schulden én bezittingen van jullie allebei waren. Sinds 2018 is dat veranderd. Nu trouw je, als je niets anders regelt, vanzelf in beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat je alleen deelt wat je tijdens het huwelijk opbouwt. Of dat nu schulden of bezittingen zijn. Kortom: als die bank van hem was vóór jullie trouwdag, dan wordt ie niet ineens ook van jou. Kocht hij 'm van zijn geld tijdens jullie huwelijk? Dan dus wel. Als zzp'er ben je altijd privé aansprakelijk voor schulden, want er is geen verschil tussen zakelijk en privé geld. Als jij zakelijk schulden maakt, kunnen ze die privé op je verhalen. En als die schulden ontstaan tijdens je huwelijk, dus ook bij je partner. Tenzij je dat anders afspreekt in huwelijkse voorwaarden. Als je gaat scheiden, laten we hopen dat dat nooit gebeurt, moet er dus eigenlijk ook worden afgerekend over je bedrijf. Want dat is als zzp'er privébezit en dus ook van je partner. Dat kan voor vervelende situaties zorgen. Dat is wel iets om even goed over na te denken.'