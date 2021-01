Ingrid Serraarens (53): ‘Ik ben altijd al een spaarder geweest’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee over de schouder van Ingrid Serraarens (53).

‘Het helpt om inzichtelijk te maken wat een potentiële klant kwijt is aan randzaken waar hij of zij niet blij van wordt, gerekend vanuit hun uurtarief. Afgezet tegen mijn tarief is de keuze snel gemaakt.’

‘Na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt als personal assistent van CEO’s en partners van multinationals en advocatenkantoren, vond ik het drie jaar geleden tijd om voor mezelf te starten. De beste keuze ooit. Nu kan ik mijn eigen tijd indelen, vrij nemen wanneer ik daar zin in heb en sta ik niet meer dagelijks in de file. Als virtual office manager werk ik voor verschillende klanten: van marketingtrainers tot IT-specialisten. Die diversiteit maakt het zo leuk. Ik beheer de inbox, de agenda, assisteer met het bijhouden van de financiële administratie, hou websites bij, doe planningen en projecten, en nog veel meer.Het blijft bijzonder als mijn klanten merken dat ze mede dankzij mijn hulp achter de schermen groeien. Ik zorg er namelijk voor dat ze zich niet bezig hoeven te houden met tijdrovende randzaken en zich compleet kunnen focussen op hun business. Voor veel klanten ben ik ook een sparringpartner, ik denk graag mee over de korte- en langetermijnstrategie. Sinds kort ben ik ook mentor voor andere virtual assistants. Maar mijn grootste passie blijft het werk voor mijn klanten.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 2000 – 2500

Ingrid: ‘Sinds de start van mijn bedrijf kan ik mezelf zo’n 2000 tot 2500 euro aan salaris betalen. Als er dan nog geld overblijft, spaar ik dat op mijn zakelijke rekening. Doordat ik vanaf het begin een aantal vaste klanten heb, heb ik snel een mooie buffer kunnen opbouwen. Die heeft me ook de eerste periode van de crisis doorgeholpen toen sommige klanten me toch minder inhuurden. Gelukkig ging het na een maand of twee weer als vanouds. En als het een keer echt nodig is, kan ik altijd op mijn ouders terugvallen. Een fijn idee. Al haat ik het om schulden te hebben, dus die betaal ik ook weer zo snel mogelijk terug. Maar echt in de problemen kom ik niet zo snel. Ook omdat ik eigenlijk altijd wel een spaarder ben geweest. Helemaal als ik een doel voor ogen heb. Als ik echt geld over heb of bijvoorbeeld een keer onverwachts iets terugkrijg van mijn energierekening, gaat dat op een aparte spaarrekening. Dat kan de ene keer honderd en de andere keer duizend euro zijn. Daar kom ik verder ook niet aan.’

Uitgaven per maand

Huur € 800

Gas, water, licht € 100

Verzekeringen divers € 150

Boodschappen € 150

Zorgverzekering € 140

Auto € 100

Kleding € 100

Beauty € 100

Uiteten en thuisbezorgd € 50

Boeken € 50

Telefoon € 45

Totaal € 1785

Ingrid: ‘Ik bedenk vaak voor een week vooruit wat ik wil eten en plan aan de hand daarvan mijn boodschappen in. Daarbij let ik niet op de aanbiedingen, het gaat erom dat ik kan eten wat ik lekker vind. Voorheen was ik veel geld kwijt aan werken in koffietentjes. Dat kon ongemerkt oplopen tot honderd euro in de maand. Uiteten deed ik zo’n één à twee keer per maand, nu trakteer ik mezelf regelmatig op sushi of tapas met een lekker wijntje. Ik hou ook erg van wellness, ga graag naar de sauna. Kleding shop ik als ik iets nodig heb of als ik zin heb in iets leuks. Verder koop ik elke maand wel een boek of twee, van spannende thrillers tot interessante non-fictie.’