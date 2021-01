Deze 6 aanpassingen zijn de investering in je huis waard

Lockdown of niet: vooralsnog floreert de huizenmarkt als geen ander. Vooral in de Randstad vliegen huizen nog altijd als warme broodjes over de toonbank. Welke crisis? Niet gek ook; veel mensen snakken naar iets nieuws en hebben nu bovendien de tijd hun huis nou eens echt aan te pakken.

Als je de waarde van je huis wil vergroten, is dit het moment om daar mee aan de slag te gaan. Dat hangt natuurlijk totaal af van je budget en de mogelijkheden qua huis. Maar ook met een klein budget en dito huis kun je met een paar ingrepen al een wereld van verschil van maken. De volgende aanpassingen zijn in ieder geval de investering waard als je je huis graag zo aantrekkelijk mogelijk wil maken voor de verkoop.

1. Vuurtje?

De vraag naar een fijne tuin is groter dan ooit. Tuinen worden omgetoverd tot een soort tweede woonkamer en buitenkeukens zijn giga populair. Als je iets relatief eenvoudigs als een buitenvuur kunt toevoegen aan de tuin, voelt de tuin nog meer als een verlenging van het huis. Reken maar dat toekomstige kopers zich daar wel zien zitten met een drankje op een zwoele zomeravond.

2. Strakke tuin

Het is natuurlijk de binnenkant die telt, maar het helpt nogal als een huis er bij aankomst al aantrekkelijk uit ziet. Dat bereik je met een strak geschilderde gevel, maar ook met een aangelegde voortuin. Dat hoeft geen fortuin te kosten: een plant met bloemen in een opvallende kleur of een houten bankje kunnen al wonderen doen voor het aanzicht.

3. Een thuiskantoor

Tja, die komt natuurlijk niet als een verrassing. Nu iedereen massaal vanuit huis werkt, is een plek waar je in alle rust je laptop openklapt belangrijker dan ooit. Iedere logeerkamer kan omgetoverd worden tot een thuiskantoor, maar soms moet je kopers een handje helpen door die kamer alvast in te richten als een kantoor. Geen ruimte over? Wees dan creatief. Misschien heb je ergens nog een hoekje of een nisje dat je kunt inrichten als werkplek. Op Pinterest is de zoekterm ‘cloffice’ (closet + office) niet voor niets een hit.

4. Een spic en span oprit

De eerste indruk is het belangrijkst. Kopers moeten als ze binnenstappen al een goed gevoel hebben. Dan helpt het als de oprit, als je die hebt, er strak bij staat. Onkruid wieden kan echt al een groot verschil maken. Nog een trucje is de stoep schoonspuiten met een tuinslang. Dat maakt de voorkant van het huis direct fotogenieker. De hardnekkigste vlekken kun je te lijf gaan met een hogedrukspuit.

5. Mooi keukenlicht

De keuken telt als een van de belangrijkste ruimtes van het huis. Die wil je dus op orde hebben. Onderschat daarbij niet de kracht van goed licht. Installeer spotjes of hang een mooie wandlamp op om de keuken wat meer karakter en stijl te geven. Ook de grepen vervangen is een kleine ingreep die de keuken een instant metamorfose geeft.

6. Een hygiënische badkamer

De badkamer is ook vaak een make or break-ruimte die een flinke impact heeft op de verkoopprijs van je huis. Als je de badkamer een facelift wil geven, is hygiëne iets wat je in het oog wil houden. Je kunt bijvoorbeeld slimme verlichting installeren zodat je geen lichtknopjes meer hoeft aan te raken als je naar het toilet gaat. En in Nederland nog niet zo gebruikelijk, maar met het oog op de toiletpapier-craze is een bidet misschien zo gek nog niet. 😉

En dan nog even waar je beter níet al teveel geld aan wil stuk slaan wanneer je je huis verkoopklaar maakt. Een verse lik verf en mooie tegels zijn vaak de moeite waard, míts je geen uitgesproken kleuren of patronen kiest. Jij bent misschien dol op paars, maar een potentiële koper ziet alleen jouw paarse passie-project en al het werk wat dat overschilderen of die tegels eruit rukken kost.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock