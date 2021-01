Iris Newman (35): ‘Ik onderhandelde flink meer salaris’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee over de schouder van Iris Newman (35).

Werkweek van Iris Newman

‘Ik ben businessanalist bij een pakketbezorger en zorg ervoor dat de softwaresystemen aansluiten op de wensen van onze klanten. Dit werk doe ik nu tien jaar, waarvan vijf bij mijn huidige werkgever. De uitdaging zit ’m voor mij vooral in het maken van de vertaalslag tussen de wensen van de klanten en de technische uitvoering. Zo hebben we net een platform ontwikkeld waardoor onze klanten hun verzonden pakketten altijd kunnen traceren.Sinds januari ben ik ook gestart met mijn blog One Broke Girl. Alles wat met geld en budgetteren te maken heeft, vind ik interessant. Ik heb er geen probleem mee om mijn financiën te delen, ik vind het juist leuk om te laten zien hoe ik geldzaken aanpak. Hopelijk kan ik zo het taboe rondom geld doorbreken. Door er niet over te praten, houden we onszelf van de domme. Zonde. Door openheid kunnen we de loonkloof dichten. Mijn doel is om uiteindelijk fulltime aan mijn platform te werken en er mijn geld mee te verdienen.’

‘31 uur in loondienst en 20 uur voor mijn eigen bedrijf. Ik sta rond zes uur op en heb dan tot half tien voor mijn dochter wakker is. Die tijd besteed ik aan mijn bedrijf. Nu mijn man ook thuiswerkt, wisselen we de zorg voor haar af.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds een jaar of vijf doe ik dat niet meer in Excel, maar op papier. Dan maak ik het overzichtelijk met verschillende kleurmarkeringen en ben ik er écht mee bezig.’

Droomsalaris

‘3400 euro, zodat ik maandelijks netto 500 euro meer overhoud voor mijn pensioen. Dan kan ik tegelijk met mijn man, die zes jaar ouder is, stoppen met werken.’

Onderhandelen

‘Doe vooraf goed je research, zodat je weet wat je waard bent. Blijf vriendelijk en zakelijk en besef dat mensen het je ook moeten gunnen.’

Financiële misser

‘Toen ik tweeënhalf jaar geleden hoogzwanger was, kreeg ik het op mijn heupen en moest ik per se een grote auto. Die hebben we deels gefinancierd. Zonde, want nu betalen we zeven procent rente over deze autolening.’

Financiële meevaller

‘Op mijn vijfentwintigste onderhandelde ik met mijn toenmalige werkgever een flinke salarisverhoging van 1000 euro, omdat ik aangaf dat ik een nieuwe baan had. Ik besloot toch te blijven en van dat extra geld heb ik nog altijd profijt in salarisonderhandelingen. Geen enkele werkgever gaat je een lager salaris bieden dan wat je al verdient.’

Je kunt Iris Newman volgen via Onebrokegirl.nl en @onebrokegirl.nl