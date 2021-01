Judith Martens (31): ‘Ik weet wat ik waard ben’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee over de schouder van Judith Martens (31).

‘We kochten onze boerderij als bouwval. Door de verbouwing is deze in vijf jaar tijd een paar ton meer waard geworden. Mijn vriend is metselaar en heeft veel zelf gedaan. Een mooie beloning voor zijn harde werk en een fijn vangnet, mochten we ooit allebei zonder werk komen te zitten.’

‘Het was een tegenvaller dat door corona de inkomsten van mijn eerste zzp-klus na een maand al halveerden, terwijl ik net minder was gaan werken en daardoor ook minder salaris kreeg. Gelukkig heb ik nu veel verschillende klanten en maak ik me nergens meer druk om.’

‘Ik werk als online marketeer bij het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN): de paardenvereniging voor fokkers van sportpaarden. Zo ben ik verantwoordelijk voor de marketing voor onze online paardenveilingen. Mijn liefde hiervoor ontdekte ik in mijn tijd als personal assistant van Anky van Grunsven. Ik heb ruim drie jaar voor haar gewerkt, een heel leuke en bijzondere periode. Mijn werkplek zat naast de binnenbak, dus ik maakte alles van dichtbij mee. Ik verzorgde haar social media, personeelsplanning, klantencontact, fanmail, bestelde hooi, voer en als het nodig was haalde ik de kinderen van school. Ik had het erg naar m’n zin, maar wilde mijn marketingskills meer ontwikkelen.Daarom heb ik deoverstap gemaakt naar het KWPN, waar ik nog tot juni dit jaar in dienst ben. Sinds mijn studie op de hogere agrarische school droom ik al van een eigen bedrijf in de paardenbranche. Begin 2020 heb ik daarvoor de eerste stap gezet: ik kon op zzp-basis voor het grote internationale paardensportevenement CHIO Rotterdam aan de slag. Doordat ik er in de zomer vanuit het niets nog eens drie klanten bij kreeg, begon het nog meer te kriebelen. Daarom heb ik besloten om vanaf het voorjaar fulltime te gaan ondernemen. Een van mijn nieuwe opdrachtgevers is EHS: het marketingcommunicatiebureau in de paardensport met zelfs een eigen influencersbureau. Heel leuk en leerzaam.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 2250

Judith: ‘Voor 32 uur verdien ik bij KWPN 2250 euro per maand. Geen riant salaris, en dat verdiende ik eerder ook niet. Bij Anky verdiende ik zo’n 2000 euro. Als je op werkgebied iets wil bereiken, moet je soms concessies doen. Mijn carrièrekeuzes hebben me qua netwerk ontzettend veel opgeleverd en daar pluk ik nu voor mijn eigen bedrijf de vruchten van. Ik ben nog maar net gestart, kan nog niet fulltime knallen en haal nu al een maandelijkse omzet van zo’n 2500 euro. Dit investeer ik in mijn bedrijf en ontwikkeling, zoals in de opleiding die ik volg. Daarnaast ben ik ook altijd een spaarder geweest. Zo droomde ik als meisje al van eigen paarden en een boerderij. Daar heb ik dus ook sinds mijn eerste bijbaantje geld voor opzij gezet. Nu onze verbouwing bijna klaar is en we al genoeg hebben gespaard voor onze bruiloft die eigenlijk afgelopen september zou plaatsvinden, ben ik benieuwd naar ons volgende spaardoel. Ik gok een vakantie, als corona het toelaat.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Hypotheek (totaal € 1150) € 575

Verzekeringen divers € 67,50

Boodschappen € 150

Zorgverzekering € 90

Auto € 200

Telefoon € 20

Kleding € 50

Beauty € 40

Dieren € 500

TOTAAL € 1692,50

Judith: ‘We delen alle vaste lasten, ook de boodschappen. Ik heb een hekel aan boodschappen doen, dus doe dat het liefst niet vaker dan een keer per week. Mooie bijkomstigheid dat we daarmee ook geld besparen. We gaan niet veel uit eten en laten bezorgen, is niet ideaal omdat we zo afgelegen wonen. Dan is het eten koud als ze eindelijk voor de deur staan. Mijn twee paarden en onze hond en kat zijn dan weer wel een grote kostenpost. Die delen we ook. Mijn vriend heeft niet zo veel met paarden, maar hij vindt het wel heel leuk om mij ermee bezig te zien. Kleding koop ik eigenlijk alleen als ik iets nodig heb. Als ik precies weet wat ik wil, koop ik het online. Behalve schoenen, die koop ik altijd in de winkel.’