Justine (46): ‘Sta voor wat je waard bent en geloof daar ook in’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo over de schouder van Justine van der Velden.

Marketeer Justine van der Velden (46) gooide haar businessmodel om en doet nu alleen de opdrachten die haar gelukkig maken. Ook al verdient het minder dan de interimklussen, die haar een flinke buffer opleverden.

‘Als marketeer help ik ondernemers met het in de markt zetten van hun bedrijf. Marketing is de basis van je business. Het gaat om weten waar je voor staat en wie je bent, en dit doorvertalen in alles wat je doet. Dit naar boven halen en laten werken in je communicatie, is een proces dat ik begeleid. Ik neem dus geen werk uit handen maar help de klant hun marketingstrategie op te bouwen en zelf uit te voeren. Zo help ik verschillende ondernemers: van ergotherapeuten tot binnenhuisarchitecten.Daarnaast verzorg ik visietrajecten voor scholen. Het allerleukst vind ik het als mijn klanten merken hoeveel waarde goede marketing heeft. Dat het totaal iets anders is dan een glad reclamepraatje. Zo krijgen ondernemers meer zelfvertrouwen, waardoor ze ook een hogere prijs durven te vragen.’

Lees ook

Charlotte de Koning: ‘Je moet nooit bang zijn extra geld te vragen’

Werkweek van Justine van der Velden

‘Op papier werk ik vier dagen en ben ik woensdagmiddag met mijn drie kinderen. Maar eigenlijk staat het bij mij nooit stil, alleen al doordat ik overal inspiratie opdoe. Daarom plan ik bewust privé afspraken in, anders sta ik nooit ‘uit’. Door te sporten en podcasts te luisteren, ontspan ik.’

Kasboekje bijhouden

‘Privé houdt mijn man alles goed bij, hij is daar beter in dan ik. Zakelijk werk ik met een handig Excel-sheet dat alles automatisch uitrekent.’

Droomsalaris van Justine van der Velden

‘Mijn streven voor komend jaar is een jaaromzet van een ton, een mooie eerste stap naar meer.’

Onderhandelen

‘Sta voor wat je waard bent en geloof daar ook in. Als iemand die waarde niet ziet en het echt niet wil betalen, is het niet jouw klant.’

Financiële misser

‘Ik koop vaak online trainingen die vervolgens op de digitale plank blijven liggen omdat ik er geen tijd voor vrijmaak.’

Financiële meevaller

‘In mijn beginperiode heb ik door interimklussen meer verdiend dan het daarop volgende jaar. Daardoor betaalde ik te veel belasting vooruit en kreeg ik uiteindelijk superveel terug.’

Je kunt Justine van der Velden volgen via Hetmarketingfundament.nl en @justinevandervelden

Inkomsten per maand van Justine van der Velden

Nettosalaris € 2.000 – 2.500

Justine: ‘In 2014 begon ik voor mezelf, omdat ik meer vrijheid wilde. Ik was uitgeleerd bij het brandteam van het werving- en selectiebureau waar ik in loondienst werkte en wilde mezelf meer ontwikkelen. Toen ik startte, had ik als minimum salaris 2.500 euro in mijn hoofd. Ik kreeg meteen een mooie interimklus waardoor ik meer verdiende en een goede buffer heb opgebouwd. Dat waren alleen niet de klussen die ik het allerliefst doe.

Ik wilde echt ondernemen en een schaalbaar aanbod ontwikkelen. Sinds dit jaar doe ik dat en op dit moment verdien ik wat minder dan toen. Maar mijn schaalbaar aanbod is juist de weg naar groei en mijn plan hoe ik dit verder uit ga breiden, staat. Door corona zat ik drie maanden zonder inkomsten, maar draaide ik overuren met het aanscherpen van mijn aanbod, dat deels online plaatsvindt. Mijn man is ook ondernemer en werkt in de entertainmentbranche, dus daar viel alles stil. Gelukkig waren dit precies de maanden waarin ook de Tozo-regeling gold, we hebben een buffer en bij mij loopt het inmiddels weer goed door.’

Uitgaven per maand

Hypotheek (inclusief) € 800

Boodschappen € 500

Maaltijdbox € 200

Uit eten € 100

Zorgverzekering € 120

Sporten € 70

Kleding € 70

Beauty € 40

Interieur € 50

Totaal € 1.950

Justine: ‘Ik heb er een hekel aan om te verzinnen wat we nu weer moeten eten, daarom hebben we doordeweeks een maaltijdbox. Voor de rest van de boodschappen houden we geen budget aan, omdat dat ook niet nodig is en we niet van de heel dure aankopen zijn. Ik kan er bijvoorbeeld heel erg van genieten om met ons bootje in de stad aan te meren en een poké bowl voor op de boot te halen. Kleding koop ik zo’n twee keer per jaar tijdens sample sales. Dan kan ik flink inslaan uit nieuwe collecties en ben ik vaak maar zo’n 150 euro kwijt. Een nieuwe uitgave van de laatste tijd is planten. Mijn dochter vroeg onlangs zelfs of ik een poging doe een jungle te bouwen, haha!’

Financiële vraag van Justine:

‘Als ondernemer hoef je niet overal btw over te rekenen. Welke regels gelden hiervoor? Zo geldt voor mijn klanten binnen het onderwijs dat zij vaker geen btw afdragen als het gaat om opleidingen. Waar moet een traject aan voldoen om onder die noemer te vallen?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Het klopt dat sommige werkzaamheden niet btw-plichtig zijn. Er is door de belastingdienst een lijst gemaakt van beroepsgroepen waarbinnen in de meeste gevallen geen btw gerekend hoeft te worden. Werk je in die branche, dan mag je de btw dus achterwege laten op je factuur.

Als je op de website van de belastingdienst zoekt op vrijstelling en btw dan krijg je daar een overzicht van. Hieronder vallen bijvoorbeeld radio en televisie, jongerenwerk, kinderopvang en ook onderwijs. In principe gaat dit om basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs, ook wanneer dit uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. De precieze voorwaarden en uitzonderingen vind je op de website. Als je geen btw rekent op je factuur, betekent dit aan de andere kant ook dat je de btw die je betaalt over de kosten die je maakt, niet kunt aftrekken. Dus als jij een nieuwe laptop koopt en over de aankoopsom daarvan 21% btw betaalt, dan kun je die niet aftrekken van de btw die je zelf af moet dragen.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Geldzaken met Justine van der Velden komt uit VIVA-2020-37. Dit nummer ligt t/m 15 september in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Anouk de Kleermaeker