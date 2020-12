Ka-ching! Voor déze 5 sterrenbeelden wordt 2021 een financieel goed jaar

Money, money, money – it’s so funny. Als je het hebt, dan. Kun jij wel wat éxtra geld gebruiken in het nieuwe jaar? Misschien heb je geluk, want déze 5 sterrenbeelden gaat het financieel voor de wind.

Dat is nog eens leuk nieuws voor je portemonnee en spaarrekening 😉

Kreeft

Iedere keer als jij inlogt op de Rabo app, springen de tranen in je ogen. Je staat nog nét niet in rood, maar niet getreurd. 2021 wordt voor de Kreeft namelijk een financieel goed jaar! Misschien valt het in het begin van het jaar een beetje zwaar, maar naarmate jij je uitgaven op orde krijgt zal je financiële situatie verbeteren.

Zo worden maart en september jouw lucky maanden, want in deze maanden zal er meer geld binnenkomen dan je gewend bent. En nee, dit is niet het moment om jezelf te verwennen met dure schoenen of kleding. Laat het op de bank staan en spaar nóg even flink door. Zo kom jij binnen no time bij je droomspaarrekening én zijn alle kosten afbetaald.

Ram

Volgend jaar wordt een goed jaar voor de portemonnee van de Ram. Er zullen hier en daar onverwachte kosten opduiken, zo gaat je wasmachine ineens kapot of begeeft de televisie het, maar met jouw financiën houdt jij je je hoofd makkelijk boven water. Bovendien krijg jij veel credits van je baas op je werk, dus wie weet zit er in het nieuwe jaar een nieuwe baan met een beter salarisstrookje op je te wachten. Kortom jij kijkt met een glimlach naar jouw stijgende spaarrekening 😉

