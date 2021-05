Linda (38) over haar geldzaken: ‘Door alle financiële stress zat ik er doorheen’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Linda Verweij (38). Linda kijkt dagelijks op haar rekening en let goed op haar uitgaven. Helemaal sinds ze door corona minder verdient.

‘Als kind vond ik fotograferen al heel leuk, in het begin dieren en later ook mensen. Op mijn veertiende kreeg ik mijn eerste spiegelreflexcamera. Vlak na mijn grafische opleiding en de Kunstacademie werd ik zwanger. In die periode kwam ik erachter hoe leuk het is om kinderen te fotograferen. Ze zijn zo puur en eerlijk. Ik kon in loondienst als fotograaf voor een supermarkt en later als schoolfotograaf aan de slag. Dit deed ik tot 2011. Het moment dat ik zelf een opdracht binnenhaalde om een school met zeshonderd leerlingen te fotograferen, besloot ik als zzp’er verder te gaan. Sinds die tijd fotografeer ik van alles: van bruiloften en begrafenissen tot bedrijfsfotografie. Het grootste compliment vind ik als mensen geraakt zijn door mijn foto’s, het blijft bijzonder om anderen zoiets waardevols te kunnen geven. Door corona raakte ik alleen in één klap veel opdrachten kwijt. Om toch iets te verdienen, verkoop ik een selectie van mijn foto’s als posters en ansichtkaarten via een aantal winkels in de buurt. Verder heb ik online workshops en fotografiewandelingen opgezet. Hier krijg ik gelukkig goede reacties op van mensen die enthousiast raken door mijn manier van lesgeven.’

Werkweek

‘Ik werk zo’n 45 uur per week. Ik ben druk met online videoworkshops, klantencontact, de site bijhouden en administratie. Bij een fotografieklus zit er tijd in het voorwerk, de klus zelf en de nabewerking. Ik ben gescheiden en mijn twee zoons zijn de helft van de week bij hun vader; in die tijd stort ik me op m’n werk.’

Kasboekje bijhouden

‘In een Excel-app hou ik mijn zakelijke inkomsten en uitgaven bij. Privé check ik regelmatig mijn rekening en zorg ik ervoor dat daar altijd genoeg op staat.’

Droomsalaris

‘Heb ik niet. Zolang ik maar voldoende verdien met mijn fotografieklussen, zodat ik het werk kan doen dat ik leuk vind, daarmee de rekeningen kan betalen en genoeg overhoud voor leuke dingen.’

Onderhandelen

‘Ik leg nooit de nadruk op de prijs, maar altijd op de kwaliteit en wat mijn klanten ervoor terugkrijgen.’

Financiële misser

‘Corona voelt als één grote misser. Het feit dat mijn auto laatst stukging, was ook geen pretje. Gelukkig had ik genoeg gespaard voor een nieuwe.’

Financiële meevaller

‘Die komt hopelijk ooit nog.’

Volgen via Linda-verweij.nl, leren-fotograferen.com en @linda.verweij.fotografie

Linda’s inkomsten per maand

Nettosalaris – € 1640

Linda: ‘Normaal gesproken is het in het voorjaar, de zomer en het najaar topdrukte door alle bruiloften en schoolfotografieklussen. In de winter maak ik vaak iets minder uren en leef ik van de buffer die ik in die maanden heb opgebouwd. Voor corona kon ik mezelf maandelijks zo’n 1500 euro aan salaris uitkeren. Sinds maart vorig jaar leef ik voornamelijk van mijn TOZO-vergoeding van 1075 euro per maand, plus 565 euro van het geld dat ik verdien met mijn klussen. Ik probeer maandelijks 100 euro op mijn zakelijke spaarrekening te storten voor mijn inkomstenbelasting. Voor mijn pensioen zet ik maandelijks 75 euro apart. Als het lukt, probeer ik privé 100 euro te sparen, zodat ik altijd een buffer heb. Eind vorig jaar zat ik er door alle financiële stress even helemaal doorheen. Sinds corona is het nog lastiger om rond te komen in de fotografie. Maar het is écht mijn passie, dus ik doe er alles aan om dit te kunnen blijven doen. Corona heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn workshops en wandelingen heb opgezet. Eind dit jaar hoop ik mede daardoor zo’n 3000 euro netto te verdienen.’

Linda’s uitgaven per maand

Huur – € 635,55

Gas, water, licht – € 130

Verzekeringen divers – € 50

Boodschappen – € 300

Zorgverzekering – € 123,30

Auto – € 300

Telefoon – € 20

Kleding – € 10

Huisdier (kat) – € 20

Studieschuld – € 48,05

Totaal – € 1636,90

Linda: ‘Ik hou mijn uitgaven goed in de gaten. Helemaal nu ik sinds corona minder verdien. Ik let op de aanbiedingen, al gun ik het mezelf ook te kopen waar ik zin in heb. Eten bestellen doe ik nauwelijks. Aan kleding geef ik niet veel uit. Als ik een keer iets nodig heb, koop ik het altijd tweedehands: beter voor het milieu en gezellig samen met een vriendin. Aan beauty besteed ik ook weinig. Mijn gezichtscrème reken ik bij m’n boodschappen, en naar de kapper ben ik al een tijd niet meer geweest, omdat ik mijn haar laat groeien. Vroeger had ik een korte coupe en moest ik regelmatig. Dat hoeft nu niet en scheelt een hoop.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee.nl geeft advies.

Geldvraag van Linda

‘Ik vind het lastig om mijn prijzen te bepalen. Ik heb vaak het idee dat ik te weinig vraag, maar ook dat niet iedereen door heeft hoeveel werk fotograferen eigenlijk is. Aan één uur fotografie ben ik met de voorbereiding en nabewerking erbij zo vier uur kwijt. Hoe bepaal ik wat een eerlijke prijs is?’

Financieel expert Renée Lamboo

‘Als je denkt dat mensen niet inzien hoeveel tijd je werk kost, kun je dit in een offerte duidelijk maken. Schrijf daarin elk facet van je werk uit met het aantal uren dat daarvoor staat. Zo los je dat probleem in één keer op. Het bepalen van je prijzen als zzp’er blijft lastig. Ik zou alle informatie erover verzamelen. Dus kijk naar tarieven van anderen, zet jouw kosten op een rij, maar bekijk ook hoeveel betaalde opdrachten je per maand kunt doen en wat je daarvoor zou moeten rekenen om een redelijke omzet en winst te draaien. Maar het gaat ook om emotie: welk bedrag voelt goed en kun je met een goed gevoel vragen? Als starter vraag je nu eenmaal een ander bedrag dan wanneer je veel ervaring hebt. Al zal een starter met een geweldige expertise en grote naamsbekendheid meer geld kunnen vragen dan een ervaren zzp’er die minder goed is. Je zou ook een salaris uit loondienst kunnen omrekenen naar een uurtarief als zzp’er. Online vind je allerlei geschikte calculators daarvoor. Succes!’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Linda Verweij

