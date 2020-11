Linda Verheijen (37): ‘Wat ik aan omzet overhoud, investeer ik’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Linda Verheijen.

‘Als projectmanager bij ProRail ben ik verantwoordelijk voor wijzigingsprojecten aan het spoor. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er nog meer treinen over één spoor kunnen. Het leukst vind ik het feit dat ik door mijn werk niet alleen een bijdrage lever aan de verbetering en vernieuwing van de omgeving, maar zo ook een steentje bijdraag aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Iets wat ik sinds augustus ook doorzet in mijn eigen duurzame kledingmerk Relax ’m Mode. Ik maak kinder- en dameskleding op maat. Dat begon vier jaar geleden als hobby toen ik geen leuke kleding voor mijn oudste zoon kon vinden. Ik besloot het zelf te maken. Ook voor mezelf, omdat ik gek werd van kleding die niet lekker zat. Ik ben mijn kleding via social media gaan verkopen en het loopt supergoed. Al levert het nog te weinig op om er ook echt iets aan te verdienen. Daarbij zou ik ook niet zonder mijn baan bij ProRail willen. Juist die combinatie vind ik te gek.’

‘3700 euro netto per maand, zodat ik de vrijheid heb om nog meer in mijn bedrijf te investeren. Meer hebben we niet nodig, ik zou niet weten waarvoor.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 3000

Linda: ‘Bij ProRail verdien ik 3000 euro netto per maand. De omzet van mijn bedrijf is gemiddeld 300 euro, daar hou ik zo’n 100 euro van over en dat investeer ik. Bijvoorbeeld in nieuwe stoffen of een cursus. Mijn man werkt 32 uur voor de overheid. We storten allebei 1700 euro op de gezamenlijke rekening en houden genoeg over om te sparen.

Zo gaat er maandelijks 300 euro automatisch naar de spaarrekening. We hebben een jaren vijftig huis, heel leuk, maar er moet nog steeds veel aan gebeuren. Altijd fijn om daar genoeg geld voor te hebben. Ondanks dat er genoeg binnenkomt, sta ik op mijn eigen rekening regelmatig rood. Niet omdat ik te weinig geld heb; er staat voldoende op de spaarrekening, dat moet ik alleen even overmaken naar mijn eigen rekening. Het maakt me dus ook niet onrustig, ik weet dat ik het geld heb.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Hypotheek (mijn aandeel) € 600

Verzekering divers € 70

Zorgverzekering € 110

Boodschappen € 800

Reiskosten € 15

Telefoon € 40

Kleding € 100

Beauty € 50

Sportschool € 70

Uiteten/thuisbezorgd € 50

Totaal € 1905

Linda: ‘Mijn man doet meestal twee keer per week boodschappen, vaak voor zo’n honderd euro per keer. Hij let wel een beetje op. Dat gebeurt niet als ik boodschappen doe: ik gooi gewoon alles in mijn winkelwagen en schrik pas bij de kassa. Daar zouden we op kunnen besparen, maar dat vind ik niet echt nodig; we kunnen het betalen. Voor mijn reiskosten betaal ik alleen vijftien euro toeslag voor mijn eerste klas treinabonnement. Alleen ben ik aan eten en drinken onderweg echt schrikbarend veel kwijt. Even een koffie voor in de trein en een broodje kan zo oplopen tot 300 euro in de maand. Een voordeel van thuiswerken dat ik dat nu bespaar. Mijn kosten voor kleding gaan volledig op aan stoffen, voor mij en voor de kinderen. De laatste tijd is dat honderd euro, maar er zijn ook periodes dat ik met gemak zo 300 euro opmaak.’