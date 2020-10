Marieke Nijland (34): ‘We hebben niet veel geld nodig om happy te zijn’

View this post on Instagram

🌿HUTTEN BOUWEN 🌿 We gingen gewoon even voor een frisse neus naar buiten. Het begon met een paar takjes oprapen, samen met het buurmeisje…en niet veel later liepen we af en aan met grote takken, palmbladeren en op zoek naar alles wat bruikbaar was voor onze hut. Heerlijk, zo buiten spelen😀 Telefoon had ik thuis gelaten, geen afleiding. Maar toen onze hut af was, waren we zo enthousiast van het resultaat dat we de papa's en broertjes zijn gaan roepen om ons fantastische bouwwerk te showen. Ja, dan toch maar even de telefoon mee om het vast te leggen😉 Wat is jouw trotse creatie met de kinderen🌿😀? #huttenbouwenisookopvoeden #huttenbouwen #buitenspelen #natuurlijkematerialen #natuur #spelen #buitenleven #survivalskills #bali #balilife #wonenopbali