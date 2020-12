Marijke Boudewijns (30): ‘Ik hoef niet rijk te worden van mijn bedrijf’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Marijke Boudewijns.

Renate Bruinenberg (34): ‘In het begin was ik blij met € 1500 per maand’ Werkweek van Marijke Boudewijns ‘Dit is alweer mijn tiende jaar als leerkracht op de basisschool. Ik geef les aan de bovenbouw, dit jaar aan groep 6. Een uitdagende klas met kinderen die meer hulp nodig hebben, is voor mij het interessantst. Dat maakt het ook zulk betekenisvol werk. Vier jaar geleden ben ik met mijn collega Christiaan den Akker het YouTube-kanaal Geflipt! gestart. Ons idee: video’s maken waarin educatie gekoppeld wordt aan aansprekende onderwerpen als slijm maken.Heel leuk om kinderen op deze manier iets te leren. We krijgen er veel enthousiaste reacties op, bijvoorbeeld van kinderen die hierdoor een tien hebben gehaald voor hun toets. Het blijkt voor andere docenten ook handig als extra lesmateriaal. Sinds augustus doe ik het alleen, maar nog steeds met veel plezier. Filmen, editen en onderhandelen, is ook voor mezelf leerzaam. Op dit moment haal ik er nog geen stabiel inkomen uit en investeer ik alles weer in het bedrijf. Om verder te groeien, krijg ik hulp van een coach. Ook met de financiën.’ ‘Ik heb een dochter van twee en sta sinds ik moeder ben geen vijf maar drie dagen voor de klas. Ik werk nu 26 uur in het onderwijs en daarnaast zo’n acht uur aan mijn eigen bedrijf. Om te ontspannen dans, lees en kook ik graag.’ Kasboekje bijhouden ‘Aan het einde van elke maand check ik mijn uitgaven en kijk ik of ik wat extra kan sparen. Aan de hand daarvan maak ik een plan voor de volgende maand. Dat doe ik sinds ik minder werk en dus ook minder verdien.’ Droomsalaris ‘Ik heb geen bedrag in gedachten, wel de wens om uiteindelijk net zoveel tijd voor de klas als aan Geflipt! te besteden en daar genoeg mee te verdienen, zodat ik zonder na te denken mijn gezin kan onderhouden.’ Onderhandelen ‘Ik word er steeds beter in, ook dankzij mijn coach. Ik bereid mijn gesprekken heel goed voor, weet wat mijn product waard is en onderbouw goed waarom ik iets vraag.’ Financiële misser ‘Een van de video’s voor Geflipt! heb ik geüpload terwijl mijn 4G nog aan stond. Hier kwam ik pas achter toen ik mijn telefoonrekening van 250 euro kreeg.’ Financiële meevaller ‘We konden Geflipt! starten dankzij subsidie van de overheid. En via een project van de CEO van Jumbo hebben we extra financiële steun gekregen. Allebei mooie meevallers.’ Je kunt Marijke Boudewijns volgen via Youtube.nl/benjegeflipt en @benjegeflipt Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ‘Geflipt?!’ met JUF Marijke (@benjegeflipt)

Inkomsten per maand Nettosalaris € 1800 Marijke: ‘In het onderwijs wordt met schalen gewerkt. Ik ga elk jaar een schaal omhoog. Nu ik ook in het middenmanagement zit en samen met de directie de bovenbouwcoördinatie verzorg, ben ik nog een functie en schaal omhoog gegaan. Daardoor wordt het verschil weer wat kleiner met mijn voormalige fulltime salaris van € 2400. Naast mijn huidige maandsalaris van € 1800 euro netto, krijg ik jaarlijks nog mijn vakantiegeld van € 3000 en een dertiende maand à € 2300. Het grootste deel daarvan zet ik opzij. Voor onszelf en onze dochter. Het geld dat ik verdien met mijn bedrijf investeer ik meteen weer. Er zijn maanden dat er niks binnenkomt en soms door samenwerkingen zo’n € 1000 tot € 2000. Samen met mijn coach ben ik een plan aan het maken om dit gestroomlijnder te krijgen en er uiteindelijk ook inkomsten uit te halen. Allemaal met het doel nog meer kinderen te helpen en tegelijk genoeg te verdienen om mijn gezin te onderhouden. Dat is voldoende: ik doe het niet om er rijk van te worden.’ Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies. Uitgaven per maand Hypotheek, boodschappen, sparen dochter € 1000

Zorgverzekering € 140

EIGEN Boodschappen € 100

Dansschool € 30

Telefoon € 16

Kleding € 100

Beauty € 30

Cadeaus € 62,50

Totaal € 1478,50 Marijke: ‘Met mijn vriend heb ik een gezamenlijke rekening waar ik € 1000 op stort. Hiervan wordt deels onze hypotheek van € 845 en onze boodschappen van rond de € 400 betaald. Hierop sparen we ook voor onze dochter. Daarnaast heb ik een eigen rekening en spaarrekening. Sinds mijn vijftiende spaar ik al en dat gaat me nog altijd goed af. Al kan ik ook genieten van uitgeven en trakteer ik mezelf weleens op een sieraad of kledingstuk. Bij duurdere aankopen, zoals schoenen voor mijn dochter, let ik op of ik iets in de sale kan vinden. Verder koop ik graag gezonde producten in de natuurwinkel. Dat vind ik belangrijker dan mijn vriend en daarom gaat dit van mijn eigen rekening. Waar ik relatief veel geld aan uitgeef, zijn cadeaus. Voor verjaardagen en als een vriendin of familielid iets moois meemaakt. Fijn om iets te geven.’