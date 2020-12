Marion over haar geld: ‘Ik doe nu waar ik gelukkig van word’

In ‘Geldzaken’ geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Marion Cremers.

‘10.000 euro, zodat we zonder nadenken de dingen kunnen doen die we willen. Zoals het huis opknappen, reizen en uiteten gaan. Al vraag ik me wel meteen af of dit belastingtechnisch ook een slim droomsalaris is.’

‘Ik ben illustrator en focus me sinds een half jaar op het maken en geven van waterverf workshops. Eerder werkte ik als grafisch vormgever voor een reclamebureau. In 2017 besloot ik naast mijn baan te starten met het ontwerpen van trouw- en geboortekaarten. Toen ik een jaar later een chronische ziekte aan mijn schildklier kreeg, moest ik stoppen met werken. Ik besloot er alles aan te doen om mezelf weer beter te voelen. Veel rust, sporten met een personal trainer… Wat me het meeste heeft geholpen, is de keuze om het roer om te gooien en te doen waar ik gelukkig van word: fulltime waterverfillustrator met de focus op workshops.Eerst alleen offline, die waren meteen uitverkocht. Door corona gaat alles inmiddels online, en dat bevalt ook erg goed. Het leukste aan mijn werk vind ik dat mensen door mijn workshops en tips hun creativiteit ontdekken, hierin hun ontspanning vinden en er meer zelfvertrouwen door krijgen. Sinds een paar maanden help ik daarnaast vrouwelijke ondernemers hun personal brand te bouwen. Ik geef onder andere tips voor meer zichtbaarheid en zelfvertrouwen. Erg dankbaar werk.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 1000

Marion: ‘Toen ik net was gestart, spraken we af dat ik alleen de woonlasten van 650 euro hoefde te betalen. Gelukkig ging mijn omzet al snel omhoog en sinds dit jaar betaal ik mezelf 1000 euro salaris uit. Mijn netto omzet schommelt op dit moment tussen de 2000 en 6000 euro. Wat ik overhoud na mijn salaris en alle kosten te hebben betaald, gebruik ik als zakelijke buffer en om te investeren in mijn bedrijf. Samen met het salaris van mijn vriend (2250 euro) die als architect in loondienst werkt, komen we goed uit. Sparen gaat me op zich prima af, maar wel alleen met een spaardoel. Zo sparen we nu voor onze bruiloft.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl

en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Hypotheek € 435

Verzekeringen divers € 18

Energie & water € 74

Boodschappen € 200

Zorgverzekering € 100

Paardrijden € 120

Personal trainer € 240

Reiskosten (auto) € 94

Aflossing studieschuld € 44

Internet/tv € 23,50

Kleding € 100

Beauty € 150

Uiteten & thuisbezorgd € 100

Cadeaus € 50

Totaal € 1748,50

Marion: ‘Boodschappen doe ik op maandag, lekker rustig. Dan zet ik een podcast aan en gaan. Zo besteed ik die tijd meteen nuttig. Soms haalt mijn vriend op vrijdag nog wat lekkere weekendspullen erbij. We gingen gemiddeld twee keer per maand uiteten, nu besteden we de helft aan maaltijden die we laten bezorgen. Verder ben ik veel geld kwijt aan mijn personal trainer. Die is goud waard, dus daar besteed ik het graag aan. Doordat ik in zo ziek werd, was het vertrouwen in mijn lichaam ver te zoeken. Hij geeft me door zijn begeleiding en krachttraining mijn zelfvertrouwen terug. Daarnaast rijd ik twee keer per week paard, dat is wat duurder omdat ik een leasepaard heb. Mijn uitgaven aan kleding zijn wisselend: ik kan zo drie maanden niets uitgeven, en daarna goed losgaan. Ook ga ik elke maand naar een masseur, osteopaat of schoonheidsspecialist; waar ik me iets te makkelijk dure crèmes laat aansmeren.’