Mieke (43): ‘Er komt nog genoeg binnen om te sparen’

‘In 2011 besloot ik van mijn hobby, koken, mijn werk te maken. Ik werkte in de evenementen-branche, maar door de crisis in die tijd werden de events minder groot en uitdagend. Daarom besloot ik een koksopleiding in de avonduren te volgen en de oude banketbakkerij van mijn schoonouders te verbouwen en uit te breiden.Sinds vier jaar run ik Lekker samen met mijn man, die daarvoor nog in loondienst werkte om het risico te spreiden. Hij doet de boekhouding en logistiek, ik onderhoud de klantencontacten, geef workshops en verzorg cateringklussen. Uit die laatste kwamen de meeste opdrachten, vooral uit de zakelijke markt.

Sinds corona is dat ingestort. Daarom focussen we nu meer op onze winkel, cadeaupakketten met streekproducten en gerechten en kookworkshops. In de zomervakantie hadden we programma’s voor kinderen waarmee we ze een leuke dag en lekker eten voor thuis bezorgden, en tegelijkertijd voor de ouders ook voor de dagopvang zorgden. Een groot succes, dus dat doen we in de herfstvakantie weer.’

‘Voor corona werkte ik gemiddeld 60 uur, nu zo’n 40. Met koken en lekker eten bezig zijn, voelt vaak ook als ontspanning. Op zondag zijn we vrij en doen we iets leuks met onze dochters Felien (7) en Lina (10). En twee keer in de maand trainen we met een personal trainer in het bos.’

‘Normaal gesproken doen we dat niet, maar sinds corona letten we beter op wat we uitgeven. Gelukkig komt er ondanks de crisis voldoende binnen waardoor we zelfs alsnog een beetje winst maken.’

‘4500 euro netto: voor pensioenopbouw, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, reizen en luxe restaurantbezoeken.’

‘Bij vragen over de prijs, werkt het goed om de kwaliteit te benadrukken, uitleg te geven over hoe onze gerechten en producten worden gemaakt en dat daar een prijskaartje aan hangt. Openheid dus.’

‘Een prijzig koelmeubel voor de winkel die we na een jaar al weg hebben gedaan, omdat de bijbehorende producten nauwelijks werden verkocht.’

‘De TOGS-regeling, de eenmalige vergoeding voor ondernemers getroffen door corona.’

Inkomsten per maand van Mieke Sinkeldam

Nettosalaris € 1700

Mieke: ‘Voor corona verdienden mijn man en ik per persoon 2700 euro, nu is dat zo’n 1000 euro minder. Een minimumsalaris als je kijkt hoeveel uur we maken. We storten ons salaris op de gemeenschappelijke rekening en de rest van de omzet blijft op de zakelijke rekening, zodat we daar ook een buffer opbouwen.

Gelukkig blijft er nog voldoende over om te sparen. Dit is ook nodig, want de afgelopen maanden gingen de wasmachine, koeling en een bestelbus stuk. Afgelopen maart zouden we eigenlijk al ons spaargeld in de verbouwing van ons huis steken. Gelukkig vond de aannemer het geen probleem dit een jaar op te schuiven. Anders zouden we nul spaargeld hebben en dat is in deze onzekere tijd een te groot risico. Mocht het echt nodig zijn, kunnen we gelukkig altijd op familie en vrienden terugvallen.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Hypotheek € 500

Verzekeringen € 50

Zorgverzekering € 125

Boodschappen € 200

Auto € 50

Telefoon € 25

Sporten € 65

Kleding € 100

Beauty € 50

Overig € 125

Totaal € 1290

Mieke: ‘Kleding shop ik normaal gesproken elk jaar voor het hele gezin tijdens de uitverkoop in Parijs in januari. Gezellig samen met een vriendin. Door het jaar heen koop ik alleen af en toe nog iets voor de kinderen. Overige uitgaven als cadeautjes, sporten en uitjes met de kinderen kosten me zo’n 125 euro per maand.

We wonen op fietsafstand van de zaak, dus aan reiskosten besteden we op dit moment weinig. Net als uiteten gaan: dat deden we geregeld, ook met de kinderen en daar gaven we zo 250 euro per maand aan uit. Nu niks. Vakanties en weekendjes weg zijn ook kosten waar we in deze periode op besparen. Zelfs als ik die toch meereken, houden we geld over om te sparen. Ik maak me dan ook geen zorgen om de toekomst. Al hoop ik wel dat we ons snel weer bezig kunnen houden met de cateringklussen die we het allerleukste vinden.’