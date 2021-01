Minke van Kuijen (35): ‘Je hebt geld nodig om te kunnen besparen’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo mee over de schouder van Minke van Kuijen (35).

‘Doordat ik in 2016 eerst geen baan had en uiteindelijk wel een goed salaris, bleek dat ik te veel huurtoeslag had ontvangen. Daardoor moest ik 1425 euro terugbetalen. Dat kon ik gelukkig in 24 termijnen terugbetalen.’

‘Afgelopen juni ben ik gestopt als administratief medewerker om me fulltime op mijn werk als bespaarexpert en content creator te richten. Ontzettend spannend zo midden in de crisis en tegelijkertijd de beste keuze ooit. Sindsdien haal ik nog meer mooie klussen binnen met werk dat ik het liefst doe: schrijven over besparen. Mijn schrijversavontuur begon in 2017 met mijn bespaarblog Gierige Gerda. Het jaar ervoor raakte ik in financiële problemen toen mijn relatie strandde en ik zonder baan thuis zat.Ik moest dus ineens flink op mijn uitgaven letten. Gelukkig vond ik snel een baan, maar dat was maar voor een paar maanden. Ik moest dus nog altijd slim met geld omgaan. Inmiddels weet ik als geen ander dat je geld nodig hebt om te kunnen besparen; zo kun je een voorraad shampoo en wasmiddel aanleggen voor een bodemprijs. Mijn ervaringen en bespaartips deel ik via mijn site en social media. Mensen laten me weten dat ze dankbaar zijn dat ze daardoor hun boodschappenbudget hebben gehalveerd.Omdat ik zo veel plezier uit het schrijven haal, besloot ik voor mezelf te beginnen. Financieel een risico, maar met een buffer van tweeduizend euro en mijn vriends fulltimebaan als vangnet durfde ik het aan.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 500 – 1000

Minke: ‘Omdat ik pas sinds juni fulltime voor mezelf werk, heb ik nog geen stabiel inkomen. Daarom maak ik nu alleen geld naar mijn privérekening over om mijn rekeningen te kunnen betalen. Als er nog iets overblijft, spaar ik dat op als buffer. Het meeste verdien ik op dit moment aan advertentie-inkomsten van mijn site, affiliate links in mijn artikelen en advertorials aan de hand van samenwerkingen. Bij mijn laatste baan in loondienst verdiende ik zo’n 2000 euro per maand, dat is mijn streven voor het komende jaar. Omdat ik nu nog te weinig verdien om de vaste lasten en de hypotheek te delen, betaalt mijn vriend de hypotheek. De rest, zoals gemeentebelasting en gas, water, licht, delen we. En ik betaal alle boodschappen.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Vaste lasten, zonder hypotheek € 200

Boodschappen € 200

Zorgverzekering € 120

Auto € 60

Telefoon € 12,50

Kleding € 10

Beauty € 5

Totaal € 607,50

Minke: ‘Ik probeer hooguit één keer per week boodschappen te doen en niet meer dan vijftig euro uit te geven. Mijn record is drie weken niet naar de supermarkt hoeven gaan. Toen was de koelkast wel helemaal leeg. We verspillen ook zo min mogelijk voedsel. Heftig als je ziet hoeveel eten we jaarlijks in Nederland weggooien: twee miljoen ton! Allemaal goed eten, dus geen restjes, schillen of botjes. Ondanks ons budget kopen we trouwens wel gewoon alles wat we lekker vinden, zoals wijn en biefstuk, en komen we echt niets tekort. Kleding koop ik alleen nog tweedehands. Toen ik na twee jaar zoeken eindelijk de perfecte winterjas in de kringloopwinkel vond, wist ik het zeker:

ik steun de fast fashion industrie niet meer.’