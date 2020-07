Silke Bongers: ‘Ik verdien soms wel € 10.000 per maand’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Silke Bongers.

Silke Bongers (30) is van nature een spender. Dankzij haar budgetplan ziet ze meteen of ze moet besparen, en bouwt ze tegelijkertijd een buffer op.

‘Als freelance projectmanager in sportevenementen help ik organisaties met het organiseren en coördineren van sportgerelateerde projecten, internationale projecten en live evenementen. Na zes maanden backpacken, werkte ik een maand als event manager in het Holland Heineken House bij de Olympische Spelen in Rio; een giga stad die sport ademde, kippenvel! Daar is het zaadje geplant om me vooral op sportevenementen te richten. Ik had zin dit sportjaar echt te knallen, maar door corona is mijn agenda nu zo goed als leeg. Gelukkig kan ik die rust goed gebruiken, omdat ik altijd maar door heb geknald. Daardoor heb ik ook een goede financiële buffer en maak ik me geen zorgen. Al heb ik inmiddels natuurlijk wel weer zin in een nieuwe uitdaging.’

De werkweek van Silke Bongers

‘Op het moment werk ik niet zo veel, zo’n tien uur per week. Ik ben vooral bezig met netwerken. Tijdens een project maak ik al snel werkweken van tachtig uur. Het is vooral organisatorisch, planmatig, coördineren en goed communiceren. Mijn sociale leven staat zo’n periode even stil, ik probeer dan zo gezond mogelijk te leven en wanneer het kan te ontspannen. Vervolgens kom ik als het even kan tijdens een lange reis van een maand of twee weer bij, voordat ik in een nieuwe klus duik. Verder ontspan ik graag door te sporten: van beachvolleybal tot suppen en krachttraining.’

Kasboekje bijhouden

‘Aan het begin van de maand maak ik een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven en vergelijk ik die met het jaarbudget dat ik heb opgesteld. Zo zie ik in één oogopslag of ik op schema lig of moet besparen.’

Droomsalaris

‘€ 6.000 netto per maand om voldoende reserves op te bouwen, te sparen voor een huis, reizen te maken, te investeren in mezelf en mijn bedrijf en periodes zoals deze op te vangen.’

Onderhandelen volgens Silke Bongers

‘Ik vind het niet erg om een keer minder te verdienen voor een project, mits het een bepaalde prestige of ervaring met zich meebrengt waardoor ik andere projecten weer gemakkelijker kan bereiken.’

Financiële misser

‘Toen ik een poos voor een opdrachtgever in België werkte terwijl ik in Nederland woonde, kwam ik als grensarbeider in het Belgische belastingstelsel terecht. Mijn werkgever had me verzekerd dat dit me zo’n € 2.000 voordeel op zou leveren, maar het kostte me uiteindelijk bijna € 2.000. Een aardig verschil. Sindsdien doe ik altijd m’n eigen check voor ik iemands woord voor waarheid aanneem.’

Financiële meevaller

‘De winst van de verkoop van mijn appartement voordat ik naar Spanje vertrok. Daarvan heb ik de afgelopen twee jaar een fantastisch avontuur in Valencia kunnen beleven, vloeiend Spaans leren spreken en een aantal mooie reizen kunnen maken.’

Silke Bongers kun je volgen via Spotinternationalevents.com en @silke.bongers

Inkomsten per maand van Silke Bongers

Nettosalaris € 0 – 10.000

Silke: ‘Dit varieert enorm. Voor de crisis had ik een fulltime project waarmee ik tussen de € 8.000 en € 10.000 per maand verdiende, maar op het moment staat de teller op nul en komt er niets binnen. Van nature ben ik een spender. Ga ook standaard over een budget heen, want we leven maar één keer. Vandaar dat budgetplan dat ik heb opgesteld, om ervoor te zorgen dat ik toch een aardige buffer creëer. Daar leef ik nu dus van. En mocht het ooit nodig zijn, dan kan ik altijd op mijn familie terugvallen. Ik heb weleens geld van mijn ouders geleend om bepaalde uitgaven op te vangen.’

Uitgaven per maand

Huur € 830

Verzekering divers € 25

Boodschappen € 200

Zorgverzekering € 100

Reiskosten € 50

Sport € 70

Uiteten / bestellen € 125

Beleggen € 120

Telefoon € 15

Kleding € 30

Beauty € 50

Goede doelen € 15

Opslag meubels € 15

Reizen € 250

Totaal € 1895

Silke: ‘Ik wil eigenlijk besparen op de huur. Heb sinds kort een tijdelijke woning die een stuk goedkoper is dan de vorige, maar het liefst koop ik een woning waarop ik maandelijks aflos in plaats van huur betaal die ik ‘kwijt’ ben. Dat gaat als zelfstandige alleen nog wel even duren. Ik bespaar op boodschappen door die één keer per week te doen en mezelf een budget van vijftig euro te geven. Lukt bijna altijd. Qua kleding probeer ik zo min mogelijk te kopen. Er wordt veel gesproken over de nadelige gevolgen van vliegen voor het milieu, maar de kleding- en voedingsindustrie zijn minstens zo vervuilend. Daarom eet ik ook nog maar een keer per week vlees. Op die manier probeer ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.’

Financiële vraag van Silke: ‘Welke handigheden/kosten maken voor je bedrijf raad je aan om als zzp’er minder belasting af te dragen?’ Financieel expert Renée Lamboo: ‘Als zzp’er mag je alle kosten die je voor je bedrijf en werk maakt, aftrekken van je inkomen. Hierdoor is je belastbaar inkomen lager en betaal je dus minder belasting. Wat je precies mag aftrekken, hangt een beetje af van in welke branche je werkt. Daar kun je met je boekhouder of eventueel de belastingdienst even contact over hebben. Ook vind je veel informatie op de website van de belastingdienst. Belangrijk is sowieso dat je al die aftrekbare kosten goed organiseert. Dus geen prop met bonnen in je portemonnee, want als ze niet meer leesbaar zijn, zijn ze niet langer aftrek-baar. Zonde! Stop de facturen van je online aankopen meteen in een apart mapje in je mailbox. En maak van fysieke bonnetjes een foto of liever een scan, bijvoorbeeld met de gratis app Tiny Scanner, en sla ze op één plek op. Soms maken mensen lekker veel kosten om ze te kunnen aftrekken. Ik snap dat principe, maar je betaalt nog altijd meer zelf dan je terugkrijgt, dus pas daar wel mee op. Als zzp’er heb je recht op een flinke aftrek als je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan je bedrijf besteedt. Let op: ook nadenken over je bedrijf en plannen maken telt mee. Verdiep je verder ook eens in de mogelijkheid om kosten voor werkruimte af te trekken. En de mogelijkheden van fiscaal voordelig zelf pensioen opbouwen.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Anouk de kleermaeker

Money Talks met Silke Bongers komt uit VIVA-2020-30. Dit nummer ligt t/m 28 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.