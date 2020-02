Yaela Raber (36): ‘Mijn leven bepaalt mijn businessplan, niet andersom’

In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s financiële expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks tips voor.

Sinds haar multinational bijna failliet ging, houdt Yaela haar uitgaven en inkomsten goed bij. Dat geeft haar overzicht én financiële vrijheid.

Wie:

Yaela Raber (36)

Woont samen met:

Zoon Yair (11) en dochter Sarai (9) in Nieuw-Zeeland.

Werk:

‘Vorig jaar heb ik na tien jaar mijn marketing- en pr-bureau Typhoon Hospitality verkocht. Het was inmiddels uitgegroeid tot multinational met wereldwijd meer dan dertig werknemers. Het was tijd voor iets nieuws en door mijn scheiding kon ik het geld goed gebruiken. Nog diezelfde maand ben ik The C.E.OHM gestart, een business coaching-platform waarmee ik ondernemers help richting serieuze werkresultaten én om meer uit hun leven te halen. Vaak hebben ze al succes, maar zijn ze daarbij een beetje de verbinding met zichzelf kwijt geraakt. Precies wat ik ook heb ervaren.’

Standplaats:

‘We wonen nu drie jaar in Nieuw-Zeeland. Ik heb in Israël gewoond, op Aruba en in Spanje. Ik wilde dat de kinderen dat ook mee konden maken, wonen in het buitenland.’

Werkweek:

‘Gemiddeld veertig uur per week. Dit verschilt, omdat mijn werk natuurlijk overgaat in de rest van m’n leven. Ik geloof ook niet in balans, helemaal met kinderen. We gaan binnenkort kamperen. Dan heb ik even geen bereik, dus maak ik nu wat meer uren.’

Kasboekje bijhouden:

‘Ik maak elk jaar een overzicht en hou dat redelijk secuur bij. Een van mijn persoonlijke doelen is financiële vrijheid. Voor mij betekent dat kunnen leven zoals ik nu doe en een succesvolle zaak kunnen loslaten omdat dat beter in m’n leven past.’

Droomsalaris:

‘€ 15.000 per maand, zodat ik een mooi huis kan kopen en zonder nadenken naar familie in Nederland en Israël kan reizen. Ik moet weten wáárom ik een bepaald bedrag wil verdienen, anders betekent het niets. Ik laat liever mijn leven mijn businessplan bepalen dan andersom.’

Financiële meevaller:

‘Mijn familie organiseerde een reünie in Polen, waar mijn oma vandaan komt. Ik zou niet gaan: te ver, te duur. Dezelfde week kreeg mijn vader bericht van de NS over een vergoeding voor Holocaust-overlevenden en nabestaanden. Dat was precies die € 2500 die ik nodig had voor mijn ticket. Zonder had ik nooit geweten hoe belangrijk het is om te zien, voelen en leren waar je wortels liggen.’

Financiële misser:

‘Met mijn vorige bedrijf ben ik in de beginjaren bijna failliet gegaan. De administratie gaf ik uit handen, maar de boekhouder liet ons bij het adviseren niet naar de nettowinst, maar naar de totale omzet te kijken. Daardoor gaven we veel meer uit dan er binnenkwam. Dat we klanten geld leenden dat we te laat en zonder rente terugvroegen, hielp ook niet. Door YouTube-filmpjes heb ik geleerd hoe je je administratie op orde houdt. In vier maanden tijd heb ik de zaak recht kunnen trekken door de kosten te drukken en de prijzen te verhogen. Sindsdien heb ik altijd mijn administratie op orde.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 8.000

Yaela: ‘Mijn omzet is zo’n € 10.000 euro per maand, daarvan reserveer ik € 8000 voor leef- en bedrijfskosten. Ik keer mezelf dus niet echt een salaris uit en hou het niet gescheiden. Reiskosten voor werk, cursussen en coaches betaal ik hier ook allemaal van.’

Uitgaven per maand

Huur € 2.080

Elektra, gas, water € 140

Verzekeringen € 150

Telefoon € 60

Boodschappen € 600

Uit eten gaan € 300

Reizen € 500

Auto (incl. verzekering) € 300

Events (festivals, concerten) € 150

Beauty (nagellak, kapper) € 150

Kleding € 250

Cursussen en coaches € 350

Divers voor de kinderen

(los van eten en drinken) € 590

Yaela: ‘Reizen is een van de sleutelwaarden van mijn leven. Daar geef ik graag veel geld aan uit. Verder geef ik niets om merkkleding of dure, eersteklas vliegtickets. Als ik maar kan reizen, blijven leren door workshops en cursussen en met vrienden uit eten kan.’

De financiële vraag van Yaela ‘Wat zijn de beste strategieën om als zelfstandig ondernemer in deze tijden een pensioen op te bouwen?’ Financieel expert Renée Lamboo: ‘Op welke manier je als ondernemer het best pensioen opbouwt, is niet voor alle ondernemers hetzelfde. Dat verschilt echt per situatie. Heb je een bedrijf te verkopen tegen die tijd? Is je huis afgelost? Hoeveel risico ben je bereid te nemen? Hoeveel geld heb je nodig om van te leven? Je kunt als ondernemer belastingvoordeel krijgen wanneer je geld apart zet voor je pensioen. Deze regeling heet de OudedagsReserve (OR). Lees daar vooral meer over. Je kunt ook banksparen, dat betekent dat je geld op een speciale rekening zet voor je pensioen. Nadeel: de rente is tegenwoordig ongeveer 0%. Er bestaan ook pensioenfondsen speciaal voor ondernemers en zzp’ers. Of je kunt voor een lijfrenteverzekering kiezen. Dan leg je maandelijks of jaarlijks een bedrag in in een pensioenproduct dat je afsluit bij een bank of verzekeraar. Zij keren dan uiteindelijk je pensioen uit. Je bedrijf zelf kan je pensioen zijn, door het tegen de tijd dat je stopt met werken te verkopen. Je kunt ook investeren om zo inkomen voor na je werkende leven op te bouwen. Bijvoorbeeld door je geld te investeren in huizen of parkeerplaatsen. De huurinkomsten daaruit kunnen dan later je AOW aanvullen.’