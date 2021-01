Van de Voedselbank naar vastgoedmagnaat: ‘Je hoeft echt geen expert te zijn’

‘Als je me vroeger had gezegd dat ik op m’n 30e niet meer zou hoeven te werken, dankzij het bezitten van vastgoed, had ik je vierkant uitgelachen. Vastgoed was in mijn hoofd iets voor rijke, oude mannen met een Rolex en een Porsche cabrio. Iets wat bij mij thuis zeker geen realistische toekomst was, maar dankzij een combinatie van factoren nu toch echt voor mij werkelijkheid is geworden.

Ik groeide op in Emmen in een echt ondernemersgezin; soms ging het heel goed, maar vaak ook niet. Toen mijn ouders scheidden, was het dan ook zo slecht gesteld met onze financiën, dat mijn beide ouders in de schuldsanering terecht kwamen. Mijn moeder heeft MS en kan daardoor niet werken, waardoor mijn moeder, broertje en ik uiteindelijk afhankelijk werden van de voedselbank. Met z’n drietjes hadden we €40,- per week om van rond te komen. Daar moesten we ook van naar de kapper, cadeautjes kopen en mee op schoolreisje.

Kortom: ik ben opgegroeid met ‘niks’ en hoewel ik het nooit erg heb gevonden om naar de voedselbank te gaan, dacht ik als jong meisje wel: “dit wil ik later nooit meer”. Dus had ik al op jonge leeftijd één grote drijfveer en dat was financieel onafhankelijk worden. Dat betekende voor mij niet per se dat ik een miljoen op de bank wilde, maar ik wilde wel veiligheid en onafhankelijkheid.

Hard werken

Met die missie in mijn achterhoofd ben ik als een bezetene gaan zoeken naar manieren om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl mijn studiegenootjes allemaal iedere avond in de kroeg stonden, werkte ik. Ik opende om 7 uur ’s ochtends de espressobar waar ik werkte, ging daarna naar college om vervolgens weer ‘tot sluit’ te werken in de espressobar. Ik verdiende precies genoeg om mijn studie te bekostigen en in het kleine beetje vrije tijd wat ik had, hielp ik nog mee bij een uitzendbureau in mijn woonplaats voor extra geld.

Uitzendbranche

Ik bleek veel gevoel voor het werk in de uitzendbranche te hebben. Ik groeide vrij snel door binnen de organisatie en was op mijn 25e operationeel manager. Ik had door dat ik best veel geld verdiende voor mijn baas, iets dat ik misschien beter als ‘eigen baas’ zou kunnen doen. Ik nam ontslag, ging op zoek naar een kantoorruimte en wilde zelf een uitzendbureau beginnen.

Met nadruk op ‘wilde’, want zo is het niet gelopen. Ik kwam voor het huren van de kantoorruimte namelijk terecht bij een lokale vastgoedeigenaar en kwam er toen achter dat vastgoed helemaal niet zo ‘fancy schmancy’ was als ik had gedacht. Sterker nog, terwijl ik daar zat, bedacht ik samen met die vastgoedeigenaar het concept van mijn huidige bedrijf; Actief.

Met Actief.nl help ik vastgoedbeleggers of mensen die graag vastgoedbelegger willen worden met succesvol beleggen in vastgoed. Gewoon, op een laagdrempelige manier en in ‘normale-mensen-taal’. Eerlijk gezegd had ik in de beginjaren van Actief niet meteen ‘de ballen’ ook mijn eigen geld in vastgoed te beleggen. Maar omdat ik dankzij mijn werk precies wist waar andere startende beleggers mee zaten, leerde ik steeds meer hoe het beleggen zelf in zijn werk ging. Toen ik vervolgens een ‘offer you can’t refuse’ tegenkwam, heb ik mijn eerste aankoop gedaan. Het was meteen het bewijs dat het echt allemaal wel mee valt, het was spannender in mijn hoofd dat in realiteit! Inmiddels hoef ik dankzij mijn vastgoedportefeuille eigenlijk nooit meer te werken, maar maken mijn eigen ervaringen mij des te gepassioneerder om andere mensen te laten zien dat het ook voor hen weggelegd is.

Vastgoedondernemer

Dat ik als meisje in dat oude-mannenwereldje terecht kwam, was wel even wennen en ging ook niet zonder slag of stoot. Maar ik wilde zo graag laten zien dat iedereen vastgoedbelegger kan worden, dat ik alle gefronste wenkbrauwen en dubbelzinnige opmerkingen voor lief nam. Sterker nog: ik gebruikte het in mijn voordeel er startte erover te vertellen op Instagram. Daar merkte ik dat heel veel mensen vastgoed harstikke interessant vinden maar, net als ik vroeger, denken dat beleggen in vastgoed alleen voor superrijke mensen is en dat is dus écht niet zo!

Wist je bijvoorbeeld dat je met een paar honderd euro al kunt deelnemen in een zogenaamd vastgoedfonds? Of dat je een garagebox kunt kopen voor hetzelfde bedrag als jouw vakantiegeld of 13e maand? Daarnaast is het in ‘vastgoedland’ heel normaal om het grootste deel van de belegging te financieren bij een bank waardoor je vaak zelf maar 20 of 30% van de totale aankoopprijs hoeft te hebben.

En als je nu denkt: “Poeh, dat klinkt allemaal nog wel ingewikkeld; dat kan ik vast niet”, kan ik je garanderen dat het voor iedereen is weggelegd. Ik heb in 4 jaar tijd (tussen mijn 26e en 30e) een groot vastgoedportefeuille opgebouwd, dat mij de zo gewenste zekerheid biedt. Als dit ‘voedselbankmeisje’ zonder relevante vastgoedervaring het kan, kan jij het ook! Bijkomstig voordeel; als jullie nou ook allemaal vastgoedbelegger worden, ben ik niet meer het enige ‘meisje’ tussen al die oude mannen ;-)’

