Onderzoek wijst uit: sinds de uitbraak van corona sparen we meer dan ooit. Hoe zit dat precies? En: wat kunnen we het best doen met dat extra spaargeld?

In coronatijd heb ik 16.000 euro gespaard. I know: dat is behoorlijk veel. Waar ik normaal gesproken geld over de balk smeet in de horeca, de zomer vulde met feesten en reizen en soms wat kleding kocht, ging een groot deel van mijn salaris nu naar mijn spaarrekening. Dure etentjes maakten plaats voor thuisrestaurant spelen, geen feestjes, geen festivals. De reis ging niet verder dan Friesland en kleding kocht ik niet meer, want: toch geen kip die het zag. Doordat mijn werksituatie hetzelfde bleef en ik veel minder geld uitgaf, spaarde ik meer dan ooit.

Festival

Jonnah (28) herkent zich hierin: ‘Ik hou mijn uitgaven nooit heel goed bij, maar toen ik het bedrag op mijn spaarrekening vergeleek met het jaar daarvoor was de rekensom snel gemaakt. Sinds corona heb ik bijna 12.000 euro gespaard. Ik schrok er bijna van, dat is veel meer dan de jaren daarvoor. Ik weet ook wel hoe dat komt: ik ben een concert- en festivalganger. Elke zomer sta ik wel twee keer per maand op een festival, vaak een weekend lang, waar je al snel vierhonderd euro kwijt bent aan ticket, kluisjes, dixies, al het (belachelijk dure) eten en drinken. Doordat ik die kosten nu niet maakte, spaarde ik omgerekend wel duizend euro per maand.’

Bezuinigingen

De Nederlandse Bank (DNB) deed onderzoek naar ons spaargedrag vanaf de crisis. Uit dat onderzoek bleek dat we in Nederland 42 miljard spaarden in een jaar tijd – twee keer zo veel als in 2019. Nederlandse huishoudens hadden eind 2020 ruim 487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen. Het grootste deel (21 miljard euro) stalden ze op hun vrij opneembare spaarrekeningen. Het saldo op hun betaalrekeningen steeg met 20 miljard euro. De voornaamste redenen hiervoor zijn de maatregelen en de toegenomen economische onzekerheid tijdens de crisis; mensen geven minder uit en bezuinigingen meer.

Spaarrekening

Karin Radstaak, woordvoerder van het Nibud, zegt daarover: ‘Vergeleken met voorgaande jaren is de toename van de spaar- en betaaltegoeden bij banken exceptioneel hoog. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dit gaat vooral op voor de mensen bij wie op werkgebied niks veranderde en op privégebied wel, omdat ze minder konden uitgeven. Dan heb ik het vooral over de mensen die gemiddeld of bovengemiddeld verdienen: de mensen die meerdere vakanties per jaar boeken, vaak in de horeca te vinden zijn en regelmatig weekendjes weg gaan. Vóór corona had een op de vijf mensen geen spaarrekening. Bij een financiële tegenslag konden zij nog geen 2.000 euro ophoesten. Van de mensen die wél sparen heeft 37 procent minder dan 5.000 euro op de bank – vooral mensen met flexibele contracten en zzp’ers. Als je toch al niet veel kon sparen en je wat beter op je geld moest letten, betekent het niet dat je in coronatijd meer geld kon sparen dan normaal. Sterker nog: veel (horeca)ondernemers hebben schulden opgebouwd of moesten hun faillissement aanvragen.’

Eerst koffie, dan oppotten

Maar al met al, zo stelt De Nederlandse Bank, is het aantal mensen dat meer spaarde dan voorheen beduidend hoger. Ze concludeerden dat de traditionele toename in mei vanwege de uitbetaling van het vakantiegeld extra sterk was. Verder was de netto inleg in alle maanden – met uitzondering van december – positief. Dit is uitzonderlijk, want normaliter wordt in vrijwel de volledige tweede helft van het jaar ontspaard vanwege vakanties, de feestdagen en extra aflossingen op de hypotheek. Zorgverzekering Anderzorg deed een onderzoek waaruit blijkt dat 60,9 procent van de millennials voor corona niet eens echt spaarde, maar liever geld uitgaf aan leuke dingen. (Geinig gegeven: maar liefst 41 procent van de millennials gaf jaarlijks meer geld uit aan koffie dan ze opzij zette, zo bleek uit hetzelfde onderzoek met 1900 respondenten.) Radstaak: ‘Het is duidelijk dat vooral deze millennials extra konden sparen omdat ze minder uitgaven.’

Tekst: Kimberly Palmaccio | Beeld: Getty Images