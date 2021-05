Die loonkloof tussen mannen en vrouwen is natuurlijk van de zotte. Vrouwen verdienen gemiddeld zeven procent minder in dezelfde baan als een man. Bereken je dat door? Dan loop je als vrouw in je leven zo’n drie ton mis. Dus kom op: onderhandelen voor die knaken.

Praten over je salaris is altijd spannend. Je wil je hand niet overspelen, maar je wil je natuurlijk wel comfortabel voelen bij wat je maandelijks op je rekening krijgt. Dus hoe pak je zo’n gesprek aan?

Zó onderhandel je over je salaris

Voorbereiding is key

Weet wat je wil. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste tip. Bereid je voor, kijk wat andere mensen in jouw branche verdienen en wat het gemiddelde salaris is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je onrealistische voorstellen van je (nieuwe) werkgever tackelen.

Empathie, effe nie

Super hoor, dat je je altijd goed kunt inleven in anderen, maar als het om salarisonderhandelingen gaat, hoeft dat niet. Een ‘Het gaat niet zo goed met het bedrijf’ is vervelend voor hen, maar heeft weinig met jou te maken. Jij moet ook je hypotheek/huur betalen.

Onderhandel door

Vaak vragen ze bij een nieuwe werkgever: ‘Wat verdien je nu?’. Dat hoef je ten eerste helemaal niet te zeggen, maar ten tweede zegt het ook weinig over wat je in je nieuwe baan zult krijgen. Een nieuwe baan komt met nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen. Bovendien heb je dankzij je vorige baan meer ervaring, dus is het logisch als je er financieel ook op vooruit gaat.

Toon assertiviteit

Van vrouwen wordt vaak (onbewust) verwacht dat ze lief zijn. Als je gaat onderhandelen over je salaris en je niets laat wijs maken, kun je als ‘bitch’ worden weggezet. Slaat helemaal nergens op, natuurlijk. Laat je niets wijsmaken en blijf assertief tijdens een onderhandelingsgesprek. ‘Het staat mooi op je CV’, nah. Het moet ook mooi op je bankrekening staan.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: volkskrant, JAN | Beeld: Getty Images