Op je 40ste met pensioen? Volgens de FIRE-beweging kan het

Na je 40ste nooit meer werken? Het klinkt misschien bizar, maar steeds meer mensen streven ernaar. Zij verenigen zich in de FIRE-beweging. De fanatiekelingen zetten iedere maand een bedrag opzij zodat ze vanaf hun 40ste geen dag meer naar een kantoor hoeven.

Dat betekent wel zuinig leven en niet meegaan in iedere hype zodra je meer geld verdient. Geen dure uitspattingen in de vorm van Gucci schoenen, een vakantie naar Barbados of een torenhoge hypotheek dus. Want hoe soberder je nu leeft, des te eerder je aan je AOW kunt beginnen.

Ernst-Jan Pfauth & Renée Lamboo

In ‘De Minder Werken’-podcast bijten ‘Correspondent’-CEO Ernst Jan Pfauth en bespaarexpert Renée Lamboo het spits af. Ooit waren ze allebei hopeloos met geld, maar inmiddels hebben ze hun zaakjes goed op orde.

Wat zijn hun praktische tips, is dat hele FIRE niet een elitair gebeuren en maakt vroeg stoppen met werken eigenlijk wel gelukkig? Ze gaan erover in gesprek met podcast-hosts Anna van den Breemer en Madelon Meester.

Beeld: Getty