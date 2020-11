Renate Bruinenberg (34): ‘In het begin was ik blij met € 1500 per maand’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Renate Bruinenberg.

‘Als copywriter schrijf ik teksten voor grote bedrijven en coaches en ondernemers. Bij langdurige opdrachtgevers zetten we ook samen een strategie op. Dat doe ik nu zo’n drie jaar. Dit jaar ben ik ook workshops gaan geven, omdat steeds meer mensen mij benaderden met SEO-vragen. Zo leer ik anderen nu hoe ze SEO-optimalisatie kunnen toepassen. Dit loopt zo goed dat ik mijn eigen Teksttoppers Academie ben gestart waarin ik ondernemers in drie maanden alles leer over copywriting en SEO.Zo laat ik zien dat SEO geen quick fix formule is, maar dat er een strategie achter zit. Je schrijft je webteksten namelijk niet voor Google, maar voor de mensen die je wilt bereiken. Hiervoor heb ik onder meer in de makelaardij gewerkt als commercieel administratief medewerker. Naast het opstellen van huurcontracten schreef ik ook webteksten. Toen ik in 2011 moeder werd en besloot om me fulltime op het moederschap te richten, kreeg ik veel kritiek. Mijn omgeving was het niet gewend. Maar financieel kon ik de keuze maken, omdat mijn man fulltime werkte. Die pauze heeft er juist voor gezorgd dat ik erachter ben gekomen wat ik echt wil. Zo kon ik mijn bedrijf in alle rust opstarten en tegelijkertijd volop van mijn kinderen genieten.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 3000 – € 3500

Renate: ‘Ik betaal mezelf maandelijks gemiddeld 3000 tot 3500 euro netto aan salaris uit. In de beginperiode was dat wel anders en was ik al blij als ik mezelf 1500 euro kon uitbetalen. Toen maakte ik ook weken van vijftig uur om alles op te bouwen. Gelukkig hadden we in die tijd ook het salaris van mijn man en hoefde ik me financieel geen zorgen te maken. Sinds anderhalf jaar lukt het mezelf een steady salaris te geven. Ook doordat ik met de ‘profit first’-methode werk. Zo heb ik een salarisrekening, een kostenrekening voor zakelijke kosten en een kantoorrekening om mijn kantoor van te betalen. Alles wat overblijft, zet ik apart als buffer. Zo kan ik mezelf vaak eens per kwartaal meer uitbetalen voor vakanties of feestdagen.’

Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies.

Uitgaven per maand

Hypotheek (mijn aandeel) € 800

Verzekering divers € 100

Zorgverzekering € 125

Boodschappen € 550

Auto € 150

Telefoon € 40

Kleding € 100

Beauty € 70

Uiteten/thuisbezorgd € 40

Schoolgeld kinderen € 62,50

Totaal € 2037,50

Renate: ‘Aan kleding heb ik de laatste maanden meer uitgegeven dan normaal. Ik ben het afgelopen jaar namelijk zestien kilo afgevallen. Dat was een mooi excuus om een nieuwe garderobe aan te schaffen. Veel items staan nu een stuk beter, dat maakt het ook meteen leuk om te winkelen. Mijn geheim? Meer bewegen en bewuster eten. Dus elke dag minimaal 10.000 stappen maken en stoppen met snaaien. Geen koekjes of andere slechte tussendoortjes, opletten met suiker en even geen afhaalpizza. Dat scheelt ook meteen weer geld. Verder zijn we sinds corona nauwelijks nog uit eten geweest. Daar was ik eerder zo’n honderd euro per maand aan kwijt. Wat ook scheelt, is dat ik in deze tijd ook wekelijks de boodschappen bij dezelfde supermarkt bestel.’