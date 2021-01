Sparen? Met deze truc zet je 5000 euro weg in een half jaar tijd

Sparen: we nemen het ons elke maand weer voor, maar tóch lukt het niet helemaal. Deze tips kunnen je al helpen om wat meer geld over te houden, maar er is nog een simpel trucje. Hiermee zet je zo 5000 euro weg in slechts een half jaar tijd.

En je hebt er ‘alleen’ honderd enveloppen voor nodig. Of een digitale manier, dat kan natuurlijk ook.

Sparen half jaar

Een vrouw kwam met het briljante idee en deelde haar hack op Facebook. Nou goed, waarom zoveel enveloppen? Nou, omdat je ze elk gaat labelen van één tot 100 euro. Vervolgens ga je 25 weken lang elke week vier enveloppen pakken. Je raadt het al, het bedrag wat op de envelop staat, zet je weg om te sparen.

Geld wegzetten

Dit kun je doen door cash in deze envelop te stoppen of het over te maken naar een aparte rekening. Stel je pakt dus de envelop met 10 euro, dan is dat wat je die dag ‘moet’ oppotten. Goed mixen is hierbij belangrijk, zodat je niet de ene week alleen maar vier hoge bedragen trekt en dus diep in de buidel moet tasten. Door het een beetje verdeeld te houden, is het uiteindelijk goed te overzien én heb je ruim 5000 euro kunnen sparen in slechts een half jaar tijd. (Kleine rekensom, je doet dus één plus twee plus drie tot en met 100). Wie wil dat nu niet?

Bron: Marie Claire | Beeld: iStock