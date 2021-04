De geldzaken van Yolanda (33): ‘Fijn dat ik m’n financiële groei zelf in de hand heb’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week in Geldzaken kijkt financieel expert Renée Lamboo mee met Yolanda Bal (33). Yolanda is operatieassistent en heeft een webshop in sokken. Voor haar financiën huurt ze een accountant in.

‘Ik werk nu bijna vijftien jaar in de zorg. Eerst als doktersassistent tot ik vier jaar geleden toe was aan een nieuwe uitdaging. Die vond ik in de functie operatieassistent. Van de gynaecoloog assisteren bij de geboorte van een baby tot operaties voor een nieuwe heup: elke dag is anders. De ene keer sta ik als rechterhand naast de chirurg aan tafel, de andere keer in de niet-steriele omgeving om extra instrumenten en gaas aan te geven. Het blijft bijzonder dat we iemand helpen in het proces om beter te worden. Al bestaat er natuurlijk altijd een risico dat er op de operatietafel iets fout gaat. Daarom mag je ook pas aanschuiven als je weet wat je moet doen als het misgaat. In het ziekenhuis sta ik inmiddels ook bekend om mijn opvallende sokken. Het enige zichtbare kledingstuk dat we zelf uitkiezen. Al snel merkte ik dat het mij niet alleen opvrolijkt, maar patiënten vlak voor hun operatie ook. Het leidt mensen af van hun zenuwen en kinderen worden er happy van. Hierdoor kwam ik op het idee voor mijn webshop Gerse Sokken. Inmiddels lopen niet alleen collega’s, maar ziekenhuispersoneel door het hele land ermee en krijg ik de leukste reacties. Ook van mensen buiten de zorg. Ik werk ook samen met een aantal goede doelen. Zo heb ik dankzij mijn webshop laatst geld opgehaald voor de Maag Lever Darm Stichting.’

Werkweek

‘In het ziekenhuis werk ik fulltime: aan Gerse Sokken besteed ik gemiddeld 20 uur per week, maar dat voelt niet als werk. Daar krijg ik juist energie van. Verder sport en lees ik graag en kijk ik series als Grey’s anatomy. Dat het daarin niet zo gaat als bij ons, vind ik juist wel grappig.’

Kasboekje bijhouden

‘Doe ik niet. Ik check regelmatig mijn rekening en kijk alleen echt goed als ik een maand onverwacht niet uitkom. Voor mijn btw- en belastingaangifte heb ik een accountant.’

Droomsalaris

‘5000 euro: genoeg voor alle kosten en leuke dingen, zoals een vakantie naar Nieuw-Zeeland.’

Onderhandelen

‘Blijf bij je eigen gevoel; voelt het niet goed, doe het dan niet.’

Financiële misser

‘De aannemer die onze zolder zou verbouwen, is een jaar bezig geweest en heeft ons met een halve dakkapel laten zitten. Kosten: 20.000 euro.’

Financiële meevaller

‘Door een interview in het Algemeen Dagblad verkocht ik in een paar dagen mijn complete voorraad. Omzet: 3000 euro.’

Volgen via Gersesokken.nl en @gersesokken

Yolanda’s inkomsten per maand Nettosalaris – € 2200 Yolanda: ‘Als operatieassistent in loondienst verdien ik 2200 euro per maand. Afhankelijk van mijn CAO zal ik zo’n honderd euro per jaar omhoog gaan. Ik vind het een fijn idee dat ik mijn financiële groei toch zelf in de hand heb door m’n eigen bedrijf. Op dit moment zet ik met Gerse Sokken tussen de 2500 en 3000 euro om, daar hou ik 1000 euro van over. Dat laat ik op mijn zakelijke rekening staan en investeer ik weer in het bedrijf. Op het moment dat ik 6000 euro omzet haal, zal ik mezelf 1000 euro uitkeren. Privé probeer ik elke maand 200 euro te sparen. Fijn gevoel voor als er iets stuk gaat. Met dat doel spaar ik ook samen met mijn vriend 100 euro van onze gezamenlijke rekening. Hij werkt bij Defensie en heeft ook een goed salaris. Dus mocht er iets gebeuren, kan ik altijd op hem terugvallen. En anders op mijn ouders of broer.’ Yolanda’s uitgaven per maand Hypotheek – € 385 Verzekeringen divers – € 20 Boodschappen – € 100 Eten bestellen – € 75 Zorgverzekering – € 170 Auto – € 450 Telefoon – € 45 Kleding – € 100 Beauty – € 75 Katten – € 60 Spaarrekening – € 250 Schoonmaakster (mijn deel) – € 80 Totaal € 1810 Yolanda: ‘Onze hypotheek is in totaal 775 euro, we betalen ieder de helft. Net als de verzekeringen en de boodschappen. Die laatste doe ik meestal een keer in de twee dagen. Als we geen zin hebben om te koken, bestellen we iets. Vaak per maand voor zo’n 150 euro, maar dat vind ik het wel waard in het kader van support your locals. Voor mijn auto heb ik een private leasecontract waarvoor ik 230 euro betaal en samen met benzine kom ik op 450 euro uit. Ik heb mijn sportschoolabonnement opgezegd nu alles toch dicht is en we samen in de tuin sporten. Qua kleding shop ik vooral online en de laatste tijd niet zo veel. Alleen als ik de deur uitga om iets leuks te doen, ga ik los: hakken en alles. Maar dat komt nu natuurlijk nauwelijks voor. Een nieuwe kostenpost is onze schoonmaakster. Voor 160 euro per maand komt ze elke week poetsen. Ontzettend fijn!’